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Фицо обсудил с Шмыгалем ограничения на транзит нефти из России
Фицо обсудил с Шмыгалем ограничения на транзит нефти из России - РИА Новости, 20.07.2024
Фицо обсудил с Шмыгалем ограничения на транзит нефти из России
Премьер Словакии Роберт Фицо обсудил с главой кабмина Украины Денисом Шмыгалем ограничения, которые ввел Киев в отношении транзита через его территорию нефти от РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T20:17
2024-07-20T20:17
2024-07-20T20:17
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БРАТИСЛАВА, 20 июл - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо обсудил с главой кабмина Украины Денисом Шмыгалем ограничения, которые ввел Киев в отношении транзита через его территорию нефти от российского "Лукойла", сообщила канцелярия словацкого правительства. "Премьер Словакии Роберт Фицо сегодня по телефону говорил с украинским премьером Денисом Шмыгалем о кризисной ситуации в снабжении нефтью, которая была создана для Словакии решением украинского президента от 24 июня, когда в санкционный список была внесена российская нефтяная компания "Лукойл", - говорится в заявлении словацкого правительства. По данным словацкого кабмина, Фицо подчеркнул, что Словакия не собирается быть "заложником украинско-российских отношений". "Решение украинского президента означает, что словацкий завод Slovnaft, который относится к венгерской группе MOL, будет получать на обработку на 40% нефти меньше, чем требуется", - добавили в правительстве. В информации кабмина отмечается, что эта ситуация будет влиять не только на словацкий рынок, она может привести к прекращению поставок дизеля, который Slovnaft производит для Украины. Ранее министерство экономики Словакии подтвердило, что республика перестала получать нефть от "Лукойла" из-за остановки Украиной ее транзита через свою территорию. В ведомстве отмечали, что компания "Лукойл" была внесена на Украине в санкционный список. В министерстве заявляли, что Slovnaft обеспечен поставками российской нефти от другого поставщика, но в ведомстве обсуждают сложившуюся ситуацию с украинской стороной.
https://ria.ru/20240712/podarok-1959075319.html
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словакия, украина, киев, роберт фицо, денис шмыгаль, лукойл, в мире
Специальная военная операция на Украине, Словакия, Украина, Киев, Роберт Фицо, Денис Шмыгаль, ЛУКОЙЛ, В мире
Фицо обсудил с Шмыгалем ограничения на транзит нефти из России
Фицо обсудил с Шмыгалем ограничения на транзит нефти из России через Украину
БРАТИСЛАВА, 20 июл - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо обсудил с главой кабмина Украины Денисом Шмыгалем ограничения, которые ввел Киев в отношении транзита через его территорию нефти от российского "Лукойла", сообщила канцелярия словацкого правительства.
"Премьер Словакии Роберт Фицо сегодня по телефону говорил с украинским премьером Денисом Шмыгалем о кризисной ситуации в снабжении нефтью, которая была создана для Словакии решением украинского президента от 24 июня, когда в санкционный список была внесена российская нефтяная компания "Лукойл", - говорится в заявлении словацкого правительства.
По данным словацкого кабмина, Фицо подчеркнул, что Словакия не собирается быть "заложником украинско-российских отношений".
"Решение украинского президента означает, что словацкий завод Slovnaft, который относится к венгерской группе MOL, будет получать на обработку на 40% нефти меньше, чем требуется", - добавили в правительстве.
В информации кабмина отмечается, что эта ситуация будет влиять не только на словацкий рынок, она может привести к прекращению поставок дизеля, который Slovnaft производит для Украины.
Ранее министерство экономики Словакии подтвердило, что республика перестала получать нефть от "Лукойла" из-за остановки Украиной ее транзита через свою территорию. В ведомстве отмечали, что компания "Лукойл" была внесена на Украине в санкционный список. В министерстве заявляли, что Slovnaft обеспечен поставками российской нефти от другого поставщика, но в ведомстве обсуждают сложившуюся ситуацию с украинской стороной.