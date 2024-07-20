Рейтинг@Mail.ru
Фицо обсудил с Шмыгалем ограничения на транзит нефти из России - РИА Новости, 20.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:17 20.07.2024
https://ria.ru/20240720/neft-1960963323.html
Фицо обсудил с Шмыгалем ограничения на транзит нефти из России
Фицо обсудил с Шмыгалем ограничения на транзит нефти из России - РИА Новости, 20.07.2024
Фицо обсудил с Шмыгалем ограничения на транзит нефти из России
Премьер Словакии Роберт Фицо обсудил с главой кабмина Украины Денисом Шмыгалем ограничения, которые ввел Киев в отношении транзита через его территорию нефти от РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T20:17
2024-07-20T20:17
специальная военная операция на украине
словакия
украина
киев
роберт фицо
денис шмыгаль
лукойл
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906699020_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_de0d42affa80d96d35a3b90f315db15a.jpg
БРАТИСЛАВА, 20 июл - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо обсудил с главой кабмина Украины Денисом Шмыгалем ограничения, которые ввел Киев в отношении транзита через его территорию нефти от российского "Лукойла", сообщила канцелярия словацкого правительства. "Премьер Словакии Роберт Фицо сегодня по телефону говорил с украинским премьером Денисом Шмыгалем о кризисной ситуации в снабжении нефтью, которая была создана для Словакии решением украинского президента от 24 июня, когда в санкционный список была внесена российская нефтяная компания "Лукойл", - говорится в заявлении словацкого правительства. По данным словацкого кабмина, Фицо подчеркнул, что Словакия не собирается быть "заложником украинско-российских отношений". "Решение украинского президента означает, что словацкий завод Slovnaft, который относится к венгерской группе MOL, будет получать на обработку на 40% нефти меньше, чем требуется", - добавили в правительстве. В информации кабмина отмечается, что эта ситуация будет влиять не только на словацкий рынок, она может привести к прекращению поставок дизеля, который Slovnaft производит для Украины. Ранее министерство экономики Словакии подтвердило, что республика перестала получать нефть от "Лукойла" из-за остановки Украиной ее транзита через свою территорию. В ведомстве отмечали, что компания "Лукойл" была внесена на Украине в санкционный список. В министерстве заявляли, что Slovnaft обеспечен поставками российской нефти от другого поставщика, но в ведомстве обсуждают сложившуюся ситуацию с украинской стороной.
https://ria.ru/20240712/podarok-1959075319.html
https://ria.ru/20240607/rossiya-1951118611.html
словакия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906699020_3:0:2734:2048_1920x0_80_0_0_746c47ed2ab008795e42ad41fe0ddbd3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
словакия, украина, киев, роберт фицо, денис шмыгаль, лукойл, в мире
Специальная военная операция на Украине, Словакия, Украина, Киев, Роберт Фицо, Денис Шмыгаль, ЛУКОЙЛ, В мире
Фицо обсудил с Шмыгалем ограничения на транзит нефти из России

Фицо обсудил с Шмыгалем ограничения на транзит нефти из России через Украину

© AP Photo / Petr David JosekПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© AP Photo / Petr David Josek
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 20 июл - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо обсудил с главой кабмина Украины Денисом Шмыгалем ограничения, которые ввел Киев в отношении транзита через его территорию нефти от российского "Лукойла", сообщила канцелярия словацкого правительства.
"Премьер Словакии Роберт Фицо сегодня по телефону говорил с украинским премьером Денисом Шмыгалем о кризисной ситуации в снабжении нефтью, которая была создана для Словакии решением украинского президента от 24 июня, когда в санкционный список была внесена российская нефтяная компания "Лукойл", - говорится в заявлении словацкого правительства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
США сделают России царский подарок
12 июля, 08:00
По данным словацкого кабмина, Фицо подчеркнул, что Словакия не собирается быть "заложником украинско-российских отношений".
"Решение украинского президента означает, что словацкий завод Slovnaft, который относится к венгерской группе MOL, будет получать на обработку на 40% нефти меньше, чем требуется", - добавили в правительстве.
В информации кабмина отмечается, что эта ситуация будет влиять не только на словацкий рынок, она может привести к прекращению поставок дизеля, который Slovnaft производит для Украины.
Ранее министерство экономики Словакии подтвердило, что республика перестала получать нефть от "Лукойла" из-за остановки Украиной ее транзита через свою территорию. В ведомстве отмечали, что компания "Лукойл" была внесена на Украине в санкционный список. В министерстве заявляли, что Slovnaft обеспечен поставками российской нефти от другого поставщика, но в ведомстве обсуждают сложившуюся ситуацию с украинской стороной.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Россия удивит Америку до смерти
7 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеСловакияУкраинаКиевРоберт ФицоДенис ШмыгальЛУКОЙЛВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала