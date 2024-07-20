НАТО должна осознать, что не сможет одержать победу, заявил глава Никарагуа
Президент Никарагуа Ортега: НАТО должна осознать, что не сможет одержать победу
© AP Photo / Alfredo ZunigaПрезидент Никарагуа Даниэль Ортега во время выступления в Манагуа
© AP Photo / Alfredo Zuniga
Президент Никарагуа Даниэль Ортега во время выступления в Манагуа. Архивное фото
МАНАГУА, 20 июл — РИА Новости. Нужно, чтобы НАТО раз и навсегда поняли, что они не смогут одержать победу в украинском конфликте, заявил президент Никарагуа Даниэль Ортега на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
"Что касается украинского конфликта, здесь нужно, чтобы НАТО поняли раз и навсегда: они не смогут одержать победу, и все, что они делают - продолжая его, усугубляют конфликт, что приближает к поражению", — сказал Ортега.
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Президент Никарагуа осудил введенные против России санкции, назвав инициаторов этих ограничений бандитами. По его словам, они не понимают, что их преступные действия в сфере экономики и финансов ослабляют не только их самих, но и весь мир.
"Хотелось бы отметить те страны, которые сейчас составляют блок НАТО, возглавляемый Соединенными Штатами, их отношение к развивающимся странам Азии, Африки, Латинской Америки, а также изменившийся подход в отношении России. Мы всегда следовали за лидерством России и еще раз подтверждаем солидарность между нашими странами. Это дало нам силы противостоять и победить в войне, которую нам навязали США", - подчеркнул он.
Президент Никарагуа также передал братские приветствия президенту России Владимиру Путину. По его словам, в Никарагуа ощущают поддержку России во всех сферах.
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