https://ria.ru/20240720/nato-1960978551.html

НАТО должна осознать, что не сможет одержать победу, заявил глава Никарагуа

НАТО должна осознать, что не сможет одержать победу, заявил глава Никарагуа - РИА Новости, 20.07.2024

НАТО должна осознать, что не сможет одержать победу, заявил глава Никарагуа

Нужно, чтобы НАТО раз и навсегда поняли, что они не смогут одержать победу в украинском конфликте, заявил президент Никарагуа Даниэль Ортега на встрече со... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T23:09

2024-07-20T23:09

2024-07-20T23:34

специальная военная операция на украине

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владимир путин

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МАНАГУА, 20 июл — РИА Новости. Нужно, чтобы НАТО раз и навсегда поняли, что они не смогут одержать победу в украинском конфликте, заявил президент Никарагуа Даниэль Ортега на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным."Что касается украинского конфликта, здесь нужно, чтобы НАТО поняли раз и навсегда: они не смогут одержать победу, и все, что они делают - продолжая его, усугубляют конфликт, что приближает к поражению", — сказал Ортега.Президент Никарагуа осудил введенные против России санкции, назвав инициаторов этих ограничений бандитами. По его словам, они не понимают, что их преступные действия в сфере экономики и финансов ослабляют не только их самих, но и весь мир."Хотелось бы отметить те страны, которые сейчас составляют блок НАТО, возглавляемый Соединенными Штатами, их отношение к развивающимся странам Азии, Африки, Латинской Америки, а также изменившийся подход в отношении России. Мы всегда следовали за лидерством России и еще раз подтверждаем солидарность между нашими странами. Это дало нам силы противостоять и победить в войне, которую нам навязали США", - подчеркнул он.Президент Никарагуа также передал братские приветствия президенту России Владимиру Путину. По его словам, в Никарагуа ощущают поддержку России во всех сферах.

https://ria.ru/20240712/zapad-1959026434.html

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в мире, никарагуа, нато, россия, вячеслав володин, даниэль ортега, владимир путин, азия