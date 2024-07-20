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НАТО должна осознать, что не сможет одержать победу, заявил глава Никарагуа - РИА Новости, 20.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:09 20.07.2024 (обновлено: 23:34 20.07.2024)
https://ria.ru/20240720/nato-1960978551.html
НАТО должна осознать, что не сможет одержать победу, заявил глава Никарагуа
НАТО должна осознать, что не сможет одержать победу, заявил глава Никарагуа - РИА Новости, 20.07.2024
НАТО должна осознать, что не сможет одержать победу, заявил глава Никарагуа
Нужно, чтобы НАТО раз и навсегда поняли, что они не смогут одержать победу в украинском конфликте, заявил президент Никарагуа Даниэль Ортега на встрече со... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T23:09
2024-07-20T23:34
специальная военная операция на украине
в мире
никарагуа
нато
россия
вячеслав володин
даниэль ортега
владимир путин
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МАНАГУА, 20 июл — РИА Новости. Нужно, чтобы НАТО раз и навсегда поняли, что они не смогут одержать победу в украинском конфликте, заявил президент Никарагуа Даниэль Ортега на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным."Что касается украинского конфликта, здесь нужно, чтобы НАТО поняли раз и навсегда: они не смогут одержать победу, и все, что они делают - продолжая его, усугубляют конфликт, что приближает к поражению", — сказал Ортега.Президент Никарагуа осудил введенные против России санкции, назвав инициаторов этих ограничений бандитами. По его словам, они не понимают, что их преступные действия в сфере экономики и финансов ослабляют не только их самих, но и весь мир."Хотелось бы отметить те страны, которые сейчас составляют блок НАТО, возглавляемый Соединенными Штатами, их отношение к развивающимся странам Азии, Африки, Латинской Америки, а также изменившийся подход в отношении России. Мы всегда следовали за лидерством России и еще раз подтверждаем солидарность между нашими странами. Это дало нам силы противостоять и победить в войне, которую нам навязали США", - подчеркнул он.Президент Никарагуа также передал братские приветствия президенту России Владимиру Путину. По его словам, в Никарагуа ощущают поддержку России во всех сферах.
https://ria.ru/20240712/zapad-1959026434.html
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в мире, никарагуа, нато, россия, вячеслав володин, даниэль ортега, владимир путин, азия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Никарагуа, НАТО, Россия, Вячеслав Володин, Даниэль Ортега, Владимир Путин, Азия
НАТО должна осознать, что не сможет одержать победу, заявил глава Никарагуа

Президент Никарагуа Ортега: НАТО должна осознать, что не сможет одержать победу

© AP Photo / Alfredo ZunigaПрезидент Никарагуа Даниэль Ортега во время выступления в Манагуа
Президент Никарагуа Даниэль Ортега во время выступления в Манагуа - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© AP Photo / Alfredo Zuniga
Президент Никарагуа Даниэль Ортега во время выступления в Манагуа. Архивное фото
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МАНАГУА, 20 июл — РИА Новости. Нужно, чтобы НАТО раз и навсегда поняли, что они не смогут одержать победу в украинском конфликте, заявил президент Никарагуа Даниэль Ортега на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
"Что касается украинского конфликта, здесь нужно, чтобы НАТО поняли раз и навсегда: они не смогут одержать победу, и все, что они делают - продолжая его, усугубляют конфликт, что приближает к поражению", — сказал Ортега.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
Запад погубило расширение на восток
12 июля, 08:00
Президент Никарагуа осудил введенные против России санкции, назвав инициаторов этих ограничений бандитами. По его словам, они не понимают, что их преступные действия в сфере экономики и финансов ослабляют не только их самих, но и весь мир.
"Хотелось бы отметить те страны, которые сейчас составляют блок НАТО, возглавляемый Соединенными Штатами, их отношение к развивающимся странам Азии, Африки, Латинской Америки, а также изменившийся подход в отношении России. Мы всегда следовали за лидерством России и еще раз подтверждаем солидарность между нашими странами. Это дало нам силы противостоять и победить в войне, которую нам навязали США", - подчеркнул он.
Президент Никарагуа также передал братские приветствия президенту России Владимиру Путину. По его словам, в Никарагуа ощущают поддержку России во всех сферах.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Один на один с Россией: Европа готовится к уходу НАТО
19 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреНикарагуаНАТОРоссияВячеслав ВолодинДаниэль ОртегаВладимир ПутинАзия
 
 
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