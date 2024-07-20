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Число погибших при обрушении моста в Китае возросло до 12 человек
Число погибших при обрушении моста в Китае возросло до 12 человек - РИА Новости, 20.07.2024
Число погибших при обрушении моста в Китае возросло до 12 человек
Число погибших при обрушении моста на северо-западе Китая выросло до 12 человек, передает Центральное телевидение КНР. РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T12:03
2024-07-20T12:03
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ПЕКИН, 20 июл — РИА Новости. Число погибших при обрушении моста на северо-западе Китая выросло до 12 человек, передает Центральное телевидение КНР. "По состоянию на 12:00 20 июля в ходе поисково-спасательной операции обнаружено семь упавших в реку транспортных средств и 12 погибших, один человек был спасен", — говорится в публикации. При этом 18 машин и 31 человек по-прежнему остаются пропавшими без вести. Спасательная операция продолжается.Автомобильный мост в уезде Чжашуй городского округа Шанло провинции Шэньси обрушился накануне вечером из-за проливных дождей. В результате в реку упало 17 легковых авто и восемь грузовиков.Председатель КНР Си Цзиньпин призвал приложить все усилия для поиска и спасения людей.На этой неделе на провинцию Шэньси обрушились сильные ливни. Наводнения повредили четыре дороги национального и провинциального значения, размыли более 40 проселочных дорог и разрушили 21 мост.
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в мире, китай, шэньси
Число погибших при обрушении моста в Китае возросло до 12 человек
Число погибших при обрушении моста на северо-западе Китая возросло до 12 человек
ПЕКИН, 20 июл — РИА Новости.
Число погибших при обрушении моста на северо-западе Китая выросло до 12 человек, передает Центральное телевидение КНР
.
"По состоянию на 12:00 20 июля в ходе поисково-спасательной операции обнаружено семь упавших в реку транспортных средств и 12 погибших, один человек был спасен", — говорится в публикации.
При этом 18 машин и 31 человек по-прежнему остаются пропавшими без вести.
Спасательная операция продолжается.
Автомобильный мост в уезде Чжашуй городского округа Шанло провинции Шэньси обрушился накануне вечером из-за проливных дождей. В результате в реку упало 17 легковых авто и восемь грузовиков.
Председатель КНР Си Цзиньпин призвал приложить все усилия для поиска и спасения людей.
На этой неделе на провинцию Шэньси обрушились сильные ливни. Наводнения повредили четыре дороги национального и провинциального значения, размыли более 40 проселочных дорог и разрушили 21 мост.