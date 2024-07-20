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Число погибших при обрушении моста в Китае возросло до 12 человек - РИА Новости, 20.07.2024
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12:03 20.07.2024 (обновлено: 12:34 20.07.2024)
https://ria.ru/20240720/most-1960896018.html
Число погибших при обрушении моста в Китае возросло до 12 человек
Число погибших при обрушении моста в Китае возросло до 12 человек - РИА Новости, 20.07.2024
Число погибших при обрушении моста в Китае возросло до 12 человек
Число погибших при обрушении моста на северо-западе Китая выросло до 12 человек, передает Центральное телевидение КНР. РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T12:03
2024-07-20T12:34
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ПЕКИН, 20 июл — РИА Новости. Число погибших при обрушении моста на северо-западе Китая выросло до 12 человек, передает Центральное телевидение КНР. "По состоянию на 12:00 20 июля в ходе поисково-спасательной операции обнаружено семь упавших в реку транспортных средств и 12 погибших, один человек был спасен", — говорится в публикации. При этом 18 машин и 31 человек по-прежнему остаются пропавшими без вести. Спасательная операция продолжается.Автомобильный мост в уезде Чжашуй городского округа Шанло провинции Шэньси обрушился накануне вечером из-за проливных дождей. В результате в реку упало 17 легковых авто и восемь грузовиков.Председатель КНР Си Цзиньпин призвал приложить все усилия для поиска и спасения людей.На этой неделе на провинцию Шэньси обрушились сильные ливни. Наводнения повредили четыре дороги национального и провинциального значения, размыли более 40 проселочных дорог и разрушили 21 мост.
https://ria.ru/20240222/kitay-1928875636.html
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в мире, китай, шэньси
В мире, Китай, Шэньси
Число погибших при обрушении моста в Китае возросло до 12 человек

Число погибших при обрушении моста на северо-западе Китая возросло до 12 человек

© CMGМесто обрушения автомобильного моста в провинции Шэньси на северо-западе Китая
Место обрушения автомобильного моста в провинции Шэньси на северо-западе Китая - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© CMG
Место обрушения автомобильного моста в провинции Шэньси на северо-западе Китая
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ПЕКИН, 20 июл — РИА Новости. Число погибших при обрушении моста на северо-западе Китая выросло до 12 человек, передает Центральное телевидение КНР.
"По состоянию на 12:00 20 июля в ходе поисково-спасательной операции обнаружено семь упавших в реку транспортных средств и 12 погибших, один человек был спасен", — говорится в публикации.
При этом 18 машин и 31 человек по-прежнему остаются пропавшими без вести.
Спасательная операция продолжается.
Автомобильный мост в уезде Чжашуй городского округа Шанло провинции Шэньси обрушился накануне вечером из-за проливных дождей. В результате в реку упало 17 легковых авто и восемь грузовиков.
Председатель КНР Си Цзиньпин призвал приложить все усилия для поиска и спасения людей.
На этой неделе на провинцию Шэньси обрушились сильные ливни. Наводнения повредили четыре дороги национального и провинциального значения, размыли более 40 проселочных дорог и разрушили 21 мост.
Место обрушения части полотна автомобильного моста после столкновения автобуса и контейнеровоза в китайском городе Гуанчжоу. 22 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
На юге Китая часть моста обрушилась из-за врезавшегося в него судна
22 февраля, 05:57
 
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