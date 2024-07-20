Рейтинг@Mail.ru
Молдавия стала логистическим хабом для военных самолетов, заявил Кику - РИА Новости, 20.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:24 20.07.2024 (обновлено: 11:32 20.07.2024)
https://ria.ru/20240720/moldavija-1960880592.html
Молдавия стала логистическим хабом для военных самолетов, заявил Кику
Молдавия стала логистическим хабом для военных самолетов, заявил Кику - РИА Новости, 20.07.2024
Молдавия стала логистическим хабом для военных самолетов, заявил Кику
Молдавия превратилась в хаб для военных самолетов, и вряд ли они перевозят только гуманитарные грузы, заявил бывший премьер-министр, лидер Партии развития и... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T09:24
2024-07-20T11:32
молдавия
сша
великобритания
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841761601_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_d094a1fc425951939aba323c3e86dec2.jpg
КИШИНЕВ, 20 июл — РИА Новости. Молдавия превратилась в хаб для военных самолетов, и вряд ли они перевозят только гуманитарные грузы, заявил бывший премьер-министр, лидер Партии развития и объединения Молдавии Ион Кику в эфире телеканала Rlive.&quot;Есть фотографии с приземлившимися транспортными и военными самолетами. Меня как гражданина, как родителя беспокоит все происходящее&quot;, — сказал он.При этом политик выразил сомнение в том, что Молдавия помогает перевозить по воздуху только гуманитарные грузы. &quot;Я в это не верю, поэтому призываю всех: не играйте с огнем. Не надо втягивать нашу страну в опасные игры. Мы должны не допустить этого. Надо призывать к миру и способствовать завершению конфликта. Граждане должны дать властям четкий сигнал, что не надо вовлекать Молдавию в конфликты и превращать страну в поле битвы между Западом и Востоком&quot;, — подчеркнул экс-премьер.По конституции Молдавия обладает нейтральным статусом, но с 1994 года она сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность" и ее неформального лидера президента Майи Санду в республике стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.
https://ria.ru/20240619/pmr-1953912971.html
https://ria.ru/20240715/moldaviya-1959693519.html
молдавия
сша
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841761601_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_f391dce12623c3040d7a597a8052a2f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, сша, великобритания, нато, в мире
Молдавия, США, Великобритания, НАТО, В мире
Молдавия стала логистическим хабом для военных самолетов, заявил Кику

Экс-премьер Кику: Молдавия стала логистическим хабом для военных самолетов

© Фото : Ministerul Apărării al Republicii MoldovaВоеннослужащие пехотной бригады Dacia во время учений на полигоне в Кагуле, Молдавия
Военнослужащие пехотной бригады Dacia во время учений на полигоне в Кагуле, Молдавия - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© Фото : Ministerul Apărării al Republicii Moldova
Военнослужащие пехотной бригады Dacia во время учений на полигоне в Кагуле, Молдавия. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 20 июл — РИА Новости. Молдавия превратилась в хаб для военных самолетов, и вряд ли они перевозят только гуманитарные грузы, заявил бывший премьер-министр, лидер Партии развития и объединения Молдавии Ион Кику в эфире телеканала Rlive.
«

"Есть фотографии с приземлившимися транспортными и военными самолетами. Меня как гражданина, как родителя беспокоит все происходящее", — сказал он.

Военнослужащие ВС Молдовы - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
В Приднестровье назвали цель военных учений Молдавии
19 июня, 11:54
При этом политик выразил сомнение в том, что Молдавия помогает перевозить по воздуху только гуманитарные грузы.
«

"Я в это не верю, поэтому призываю всех: не играйте с огнем. Не надо втягивать нашу страну в опасные игры. Мы должны не допустить этого. Надо призывать к миру и способствовать завершению конфликта. Граждане должны дать властям четкий сигнал, что не надо вовлекать Молдавию в конфликты и превращать страну в поле битвы между Западом и Востоком", — подчеркнул экс-премьер.

По конституции Молдавия обладает нейтральным статусом, но с 1994 года она сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность" и ее неформального лидера президента Майи Санду в республике стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
Экс-премьер Молдавии призвал не допустить повторения украинского сценария
15 июля, 09:17
 
МолдавияСШАВеликобританияНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала