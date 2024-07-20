https://ria.ru/20240720/moldavija-1960880592.html

Молдавия стала логистическим хабом для военных самолетов, заявил Кику

Молдавия стала логистическим хабом для военных самолетов, заявил Кику - РИА Новости, 20.07.2024

Молдавия стала логистическим хабом для военных самолетов, заявил Кику

Молдавия превратилась в хаб для военных самолетов, и вряд ли они перевозят только гуманитарные грузы, заявил бывший премьер-министр, лидер Партии развития и... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T09:24

2024-07-20T09:24

2024-07-20T11:32

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КИШИНЕВ, 20 июл — РИА Новости. Молдавия превратилась в хаб для военных самолетов, и вряд ли они перевозят только гуманитарные грузы, заявил бывший премьер-министр, лидер Партии развития и объединения Молдавии Ион Кику в эфире телеканала Rlive."Есть фотографии с приземлившимися транспортными и военными самолетами. Меня как гражданина, как родителя беспокоит все происходящее", — сказал он.При этом политик выразил сомнение в том, что Молдавия помогает перевозить по воздуху только гуманитарные грузы. "Я в это не верю, поэтому призываю всех: не играйте с огнем. Не надо втягивать нашу страну в опасные игры. Мы должны не допустить этого. Надо призывать к миру и способствовать завершению конфликта. Граждане должны дать властям четкий сигнал, что не надо вовлекать Молдавию в конфликты и превращать страну в поле битвы между Западом и Востоком", — подчеркнул экс-премьер.По конституции Молдавия обладает нейтральным статусом, но с 1994 года она сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность" и ее неформального лидера президента Майи Санду в республике стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.

https://ria.ru/20240619/pmr-1953912971.html

https://ria.ru/20240715/moldaviya-1959693519.html

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молдавия, сша, великобритания, нато, в мире