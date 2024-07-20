https://ria.ru/20240720/miting-1960974414.html

В Израиле тысячи людей вышли на митинги в поддержку заложников в Газе

В Израиле тысячи людей вышли на митинги в поддержку заложников в Газе - РИА Новости, 20.07.2024

В Израиле тысячи людей вышли на митинги в поддержку заложников в Газе

Тысячи израильтян вышли на антиправительственные митинги в Тель-Авиве и других городах с требованием немедленного заключения сделки по освобождению заложников... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T22:00

2024-07-20T22:00

2024-07-20T22:00

в мире

сша

израиль

каир (город)

биньямин нетаньяху

джо байден

яир лапид (министр иностранных дел израиля)

хамас

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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июл - РИА Новости. Тысячи израильтян вышли на антиправительственные митинги в Тель-Авиве и других городах с требованием немедленного заключения сделки по освобождению заложников из сектора Газа, активисты призвали израильского премьера Биньямина Нетаньяху не лететь с запланированным на следующую неделю визитом в США, пока не будет достигнута сделка с палестинским движением ХАМАС, передает корреспондент РИА Новости. Ставшая еженедельной крупнейшая акция протеста проходит в центре Тель-Авива у комплекса правительственных зданий, где, в частности, расположен штаб министерства обороны. На месте дежурят бригады скорой помощи и крупные силы полиции, которые перекрыли движение в центре города и выставили заграждения, чтобы предотвратить возможные беспорядки и блокировку соседних магистралей, что неоднократно происходило в последние недели. "Сначала подпиши сделку, потом выступай (в конгрессе США - ред.)", - гласит главный лозунг нынешней демонстрации. Протестующие убеждены, что конфликтующие стороны через посредников добились максимально возможных условий для достижения соглашения о прекращения огня в секторе Газа в обмен на освобождение остающихся в анклаве 120 израильских заложников. Перед толпой демонстрантов выступил лидер израильской оппозиции Яир Лапид, который призвал премьера не лететь в США, если у него нет намерения объявить о сделке прямо с трибуны конгресса. "Нетаньяху, если вы не заявите конгрессу о сделке по освобождение похищенных, не летите. Поезжайте в Катар, Каир, или сидите в своем офисе, пока не пойдет белый дым и не будет заключена сделка. Не езжайте в Вашингтон ради еще одного шоу. Если сделки нет, не летите!" - заявил Лапид на митинге. В четверг Нетаньяху подтвердил планы совершить визит в США на следующей неделе и выступить перед обеими палатами конгресса. СМИ сообщали, что в ходе визита планировалась встреча с президентом США Джо Байденом, однако официально ни Белый дом, ни канцелярия Нетаньяху ее не подтверждали. Заявление Нетаньяху прозвучало на фоне сообщений о том, что Байден заразился коронавирусом и находится в изоляции. В июле Израиль и ХАМАС через посредников возобновили переговоры о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников. Переговорный процесс находился в тупике более месяца с момента, когда Байден от имени Израиля озвучил новый план по урегулированию конфликта в палестинском анклаве. В Дохе и Каире в последние две недели состоялось несколько встреч с участием делегаций из Израиля и стран-посредников, но о конкретном прогрессе никто не заявлял. Американское издание Politico сообщало, что на последний раунд переговоров израильская делегация не приехала. Израильское правительство продолжает настаивать, что только военное давление способно заставить ХАМАС согласиться на более выгодные условия сделки и освободить максимальное число заложников на первом этапе. По израильским официальным данным, в палестинском анклаве до сих пор удерживаются 120 заложников, из которых более 40 считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были освобождены 135 человек, эта цифра включает в себя погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.

https://ria.ru/20240720/khusity-1960972182.html

https://ria.ru/20240620/izrail-1954091710.html

https://ria.ru/20240720/konflikt-1915630213.html

сша

израиль

каир (город)

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в мире, сша, израиль, каир (город), биньямин нетаньяху, джо байден, яир лапид (министр иностранных дел израиля), хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году