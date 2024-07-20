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Житель Петербурга незаконно легализовал более 400 мигрантов за полтора года - РИА Новости, 20.07.2024
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17:19 20.07.2024
https://ria.ru/20240720/migranty-1960940951.html
Житель Петербурга незаконно легализовал более 400 мигрантов за полтора года
Житель Петербурга незаконно легализовал более 400 мигрантов за полтора года - РИА Новости, 20.07.2024
Житель Петербурга незаконно легализовал более 400 мигрантов за полтора года
Житель Санкт-Петербурга, будучи учредителем компании по подбору персонала, за полтора года незаконно легализовал более 400 мигрантов, он задержан, сообщил... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T17:19
2024-07-20T17:19
происшествия
россия
санкт-петербург
калининский район
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл – РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга, будучи учредителем компании по подбору персонала, за полтора года незаконно легализовал более 400 мигрантов, он задержан, сообщил городской главк Следственного комитета РФ. "Следственным отделом по Калининскому району... расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции иностранных граждан в РФ лицом с использованием служебного положения). По подозрению в совершении преступления задержан местный житель", – говорится в сообщении. По версии следствия, петербуржец, будучи учредителем коммерческой фирмы по подбору персонала, "из корыстных целей занимался поиском иностранных граждан, желающих незаконно встать на миграционный учет за денежное вознаграждение". Для этого мужчина заключил договор аренды жилья на улице Демьяна Бедного, которое указывалось как место проживания мигрантов в документах, предоставляемых в профильные службы. "Таким образом фигурант в период с мая 2020 года по декабрь 2022 года организовал незаконное пребывание более 400 иностранных граждан на территории города Санкт-Петербурга", – уточняют в городском главке СК. В настоящее время мужчине предъявлено обвинение, он отправлен под домашний арест.
https://ria.ru/20240329/migranty-1936747421.html
россия
санкт-петербург
калининский район
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происшествия, россия, санкт-петербург, калининский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Калининский район, Следственный комитет России (СК РФ)
Житель Петербурга незаконно легализовал более 400 мигрантов за полтора года

В Петербурге задержали мужчину, легализовавшего 400 мигрантов за полтора года

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл – РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга, будучи учредителем компании по подбору персонала, за полтора года незаконно легализовал более 400 мигрантов, он задержан, сообщил городской главк Следственного комитета РФ.
"Следственным отделом по Калининскому району... расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции иностранных граждан в РФ лицом с использованием служебного положения). По подозрению в совершении преступления задержан местный житель", – говорится в сообщении.
По версии следствия, петербуржец, будучи учредителем коммерческой фирмы по подбору персонала, "из корыстных целей занимался поиском иностранных граждан, желающих незаконно встать на миграционный учет за денежное вознаграждение". Для этого мужчина заключил договор аренды жилья на улице Демьяна Бедного, которое указывалось как место проживания мигрантов в документах, предоставляемых в профильные службы.
"Таким образом фигурант в период с мая 2020 года по декабрь 2022 года организовал незаконное пребывание более 400 иностранных граждан на территории города Санкт-Петербурга", – уточняют в городском главке СК.
В настоящее время мужчине предъявлено обвинение, он отправлен под домашний арест.
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ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургКалининский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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