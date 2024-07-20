https://ria.ru/20240720/migranty-1960940951.html

Житель Петербурга незаконно легализовал более 400 мигрантов за полтора года

Житель Петербурга незаконно легализовал более 400 мигрантов за полтора года - РИА Новости, 20.07.2024

Житель Петербурга незаконно легализовал более 400 мигрантов за полтора года

Житель Санкт-Петербурга, будучи учредителем компании по подбору персонала, за полтора года незаконно легализовал более 400 мигрантов, он задержан, сообщил... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T17:19

2024-07-20T17:19

2024-07-20T17:19

происшествия

россия

санкт-петербург

калининский район

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл – РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга, будучи учредителем компании по подбору персонала, за полтора года незаконно легализовал более 400 мигрантов, он задержан, сообщил городской главк Следственного комитета РФ. "Следственным отделом по Калининскому району... расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции иностранных граждан в РФ лицом с использованием служебного положения). По подозрению в совершении преступления задержан местный житель", – говорится в сообщении. По версии следствия, петербуржец, будучи учредителем коммерческой фирмы по подбору персонала, "из корыстных целей занимался поиском иностранных граждан, желающих незаконно встать на миграционный учет за денежное вознаграждение". Для этого мужчина заключил договор аренды жилья на улице Демьяна Бедного, которое указывалось как место проживания мигрантов в документах, предоставляемых в профильные службы. "Таким образом фигурант в период с мая 2020 года по декабрь 2022 года организовал незаконное пребывание более 400 иностранных граждан на территории города Санкт-Петербурга", – уточняют в городском главке СК. В настоящее время мужчине предъявлено обвинение, он отправлен под домашний арест.

https://ria.ru/20240329/migranty-1936747421.html

россия

санкт-петербург

калининский район

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происшествия, россия, санкт-петербург, калининский район, следственный комитет россии (ск рф)