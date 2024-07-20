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Америке пора отправить астронавтов на Марс, заявил Маск
Америке пора отправить астронавтов на Марс, заявил Маск - РИА Новости, 20.07.2024
Америке пора отправить астронавтов на Марс, заявил Маск
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что Америке пора достичь больших высот, отправив астронавтов на Марс. РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T18:16
2024-07-20T18:16
2024-07-20T18:17
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что Америке пора достичь больших высот, отправив астронавтов на Марс. "И теперь Америке пора достичь гораздо больших высот, отправив астронавтов на Марс! В конечном счете, каждый, кто хочет стать космическим путешественником и помочь построить новую цивилизацию на Марсе, должен иметь возможность сделать это", - написал Маск в социальной сети X, отвечая на пост НАСА о 55-летии посадки на Луну пилотируемого модуля космического корабля "Аполлон-11" с двумя астронавтами США. Ранее Маск заявил, что рассчитывает осуществить беспилотный полет космического корабля Starship на Марс уже в ближайшие четыре года. По его словам, он также назвал бы первый город на Марсе словом "Бар".
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америка, луна, марс, илон маск, наса, космос - риа наука, в мире
Наука, Америка, Луна, Марс, Илон Маск, НАСА, Космос - РИА Наука, В мире
Америке пора отправить астронавтов на Марс, заявил Маск
Маск: Америке пора достичь больших высот, отправив астронавтов на Марс