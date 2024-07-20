Рейтинг@Mail.ru
Америке пора отправить астронавтов на Марс, заявил Маск - РИА Новости, 20.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
18:16 20.07.2024 (обновлено: 18:17 20.07.2024)
https://ria.ru/20240720/mars-1960947940.html
Америке пора отправить астронавтов на Марс, заявил Маск
Америке пора отправить астронавтов на Марс, заявил Маск - РИА Новости, 20.07.2024
Америке пора отправить астронавтов на Марс, заявил Маск
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что Америке пора достичь больших высот, отправив астронавтов на Марс. РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T18:16
2024-07-20T18:17
наука
америка
луна
марс
илон маск
наса
космос - риа наука
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917971162_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_af4f4659db74dc1a6ad0877f1cf23ab6.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что Америке пора достичь больших высот, отправив астронавтов на Марс. "И теперь Америке пора достичь гораздо больших высот, отправив астронавтов на Марс! В конечном счете, каждый, кто хочет стать космическим путешественником и помочь построить новую цивилизацию на Марсе, должен иметь возможность сделать это", - написал Маск в социальной сети X, отвечая на пост НАСА о 55-летии посадки на Луну пилотируемого модуля космического корабля "Аполлон-11" с двумя астронавтами США. Ранее Маск заявил, что рассчитывает осуществить беспилотный полет космического корабля Starship на Марс уже в ближайшие четыре года. По его словам, он также назвал бы первый город на Марсе словом "Бар".
https://ria.ru/20240711/mars-1959072515.html
америка
луна
марс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917971162_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_021ba1e01d3672a1da324ec2da11ef39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
америка, луна, марс, илон маск, наса, космос - риа наука, в мире
Наука, Америка, Луна, Марс, Илон Маск, НАСА, Космос - РИА Наука, В мире
Америке пора отправить астронавтов на Марс, заявил Маск

Маск: Америке пора достичь больших высот, отправив астронавтов на Марс

© AP Photo / Kirsty WigglesworthИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что Америке пора достичь больших высот, отправив астронавтов на Марс.
"И теперь Америке пора достичь гораздо больших высот, отправив астронавтов на Марс! В конечном счете, каждый, кто хочет стать космическим путешественником и помочь построить новую цивилизацию на Марсе, должен иметь возможность сделать это", - написал Маск в социальной сети X, отвечая на пост НАСА о 55-летии посадки на Луну пилотируемого модуля космического корабля "Аполлон-11" с двумя астронавтами США.
Ранее Маск заявил, что рассчитывает осуществить беспилотный полет космического корабля Starship на Марс уже в ближайшие четыре года. По его словам, он также назвал бы первый город на Марсе словом "Бар".
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Маск опроверг сообщения о планах построить город на Марсе
11 июля, 18:49
 
НаукаАмерикаЛунаМарсИлон МаскНАСАКосмос - РИА НаукаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала