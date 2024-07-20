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В двух селах Хабаровского края ввели режим ЧС после ливня - РИА Новости, 20.07.2024
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09:14 20.07.2024 (обновлено: 09:28 20.07.2024)
https://ria.ru/20240720/liven-1960879708.html
В двух селах Хабаровского края ввели режим ЧС после ливня
В двух селах Хабаровского края ввели режим ЧС после ливня - РИА Новости, 20.07.2024
В двух селах Хабаровского края ввели режим ЧС после ливня
Режим чрезвычайной ситуации после сильного ливня ввели ещё в двух сельских поселениях Бикинского района Хабаровского края, сообщил глава района Александр... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T09:14
2024-07-20T09:28
происшествия
хабаровский край
бикин
бикинский район
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 июл – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации после сильного ливня ввели ещё в двух сельских поселениях Бикинского района Хабаровского края, сообщил глава района Александр Демидов. В пятницу режим чрезвычайной ситуации ввели в Бикине, где прошедший ливень затопил соцобъекты и 15 придомовых участков. Сильный дождь принес в район 144 миллиметра осадков при месячной норме 120 миллиметров. В результате поднялась вода в ручье Быстрый. Подтоплены канализационно-насосная станция, подвал школы, территория многоквартирного дома, частные дома и приусадебные участки. По этой же причине в городе в течение нескольких часов отсутствовало централизованное водоснабжение. "В связи с подтоплением приусадебных и огородных участков на территории Оренбургского сельского поселения с 19 июля введен режим функционирования "Чрезвычайная ситуация". В связи с подтоплением дождевыми водами жилых домов, огородных и приусадебных участков на территории Лермонтовского сельского поселения с 20 июля введен режим функционирования "Чрезвычайная ситуация", - говорится в сообщении. Спасатели занимаются откачкой воды с участков. Специалисты администрации проводят обход домовладений по сигналам жителей. После схода воды планируется составление актов и оценка ущерба. Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин осмотрел подтопленные приусадебные участки в Бикине. Он поручил главе района подготовить ПВР на базе соцучреждений города, где можно разместить около 120 человек. Также врио губернатора поставил задачу зампреду правительства края по соцвопросам Евгению Никонову оперативно проработать вопрос о компенсациях жителям и довести информацию до людей.
https://ria.ru/20240717/omsk-1960237111.html
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происшествия, хабаровский край, бикин, бикинский район
Происшествия, Хабаровский край, Бикин, Бикинский район
В двух селах Хабаровского края ввели режим ЧС после ливня

Режим ЧС после сильного ливня ввели еще в двух селах Хабаровского края

© Фото : МЧС РФСотрудники МЧС РФ во время дежурства на подтопленных территориях Хабаровского края
Сотрудники МЧС РФ во время дежурства на подтопленных территориях Хабаровского края - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© Фото : МЧС РФ
Сотрудники МЧС РФ во время дежурства на подтопленных территориях Хабаровского края. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 июл – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации после сильного ливня ввели ещё в двух сельских поселениях Бикинского района Хабаровского края, сообщил глава района Александр Демидов.
В пятницу режим чрезвычайной ситуации ввели в Бикине, где прошедший ливень затопил соцобъекты и 15 придомовых участков. Сильный дождь принес в район 144 миллиметра осадков при месячной норме 120 миллиметров. В результате поднялась вода в ручье Быстрый. Подтоплены канализационно-насосная станция, подвал школы, территория многоквартирного дома, частные дома и приусадебные участки. По этой же причине в городе в течение нескольких часов отсутствовало централизованное водоснабжение.
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"В связи с подтоплением приусадебных и огородных участков на территории Оренбургского сельского поселения с 19 июля введен режим функционирования "Чрезвычайная ситуация". В связи с подтоплением дождевыми водами жилых домов, огородных и приусадебных участков на территории Лермонтовского сельского поселения с 20 июля введен режим функционирования "Чрезвычайная ситуация", - говорится в сообщении.
Спасатели занимаются откачкой воды с участков. Специалисты администрации проводят обход домовладений по сигналам жителей. После схода воды планируется составление актов и оценка ущерба.
Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин осмотрел подтопленные приусадебные участки в Бикине. Он поручил главе района подготовить ПВР на базе соцучреждений города, где можно разместить около 120 человек. Также врио губернатора поставил задачу зампреду правительства края по соцвопросам Евгению Никонову оперативно проработать вопрос о компенсациях жителям и довести информацию до людей.
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