В двух селах Хабаровского края ввели режим ЧС после ливня
Режим ЧС после сильного ливня ввели еще в двух селах Хабаровского края
© Фото : МЧС РФСотрудники МЧС РФ во время дежурства на подтопленных территориях Хабаровского края
© Фото : МЧС РФ
Сотрудники МЧС РФ во время дежурства на подтопленных территориях Хабаровского края. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 июл – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации после сильного ливня ввели ещё в двух сельских поселениях Бикинского района Хабаровского края, сообщил глава района Александр Демидов.
В пятницу режим чрезвычайной ситуации ввели в Бикине, где прошедший ливень затопил соцобъекты и 15 придомовых участков. Сильный дождь принес в район 144 миллиметра осадков при месячной норме 120 миллиметров. В результате поднялась вода в ручье Быстрый. Подтоплены канализационно-насосная станция, подвал школы, территория многоквартирного дома, частные дома и приусадебные участки. По этой же причине в городе в течение нескольких часов отсутствовало централизованное водоснабжение.
Омск накрыли сильные ливни
17 июля, 14:08
«
"В связи с подтоплением приусадебных и огородных участков на территории Оренбургского сельского поселения с 19 июля введен режим функционирования "Чрезвычайная ситуация". В связи с подтоплением дождевыми водами жилых домов, огородных и приусадебных участков на территории Лермонтовского сельского поселения с 20 июля введен режим функционирования "Чрезвычайная ситуация", - говорится в сообщении.
Спасатели занимаются откачкой воды с участков. Специалисты администрации проводят обход домовладений по сигналам жителей. После схода воды планируется составление актов и оценка ущерба.
Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин осмотрел подтопленные приусадебные участки в Бикине. Он поручил главе района подготовить ПВР на базе соцучреждений города, где можно разместить около 120 человек. Также врио губернатора поставил задачу зампреду правительства края по соцвопросам Евгению Никонову оперативно проработать вопрос о компенсациях жителям и довести информацию до людей.