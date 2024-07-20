https://ria.ru/20240720/liven-1960879708.html

В двух селах Хабаровского края ввели режим ЧС после ливня

В двух селах Хабаровского края ввели режим ЧС после ливня - РИА Новости, 20.07.2024

В двух селах Хабаровского края ввели режим ЧС после ливня

Режим чрезвычайной ситуации после сильного ливня ввели ещё в двух сельских поселениях Бикинского района Хабаровского края, сообщил глава района Александр... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T09:14

2024-07-20T09:14

2024-07-20T09:28

происшествия

хабаровский край

бикин

бикинский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577075271_0:81:1555:956_1920x0_80_0_0_0381514046b88e1cfb3624935abd097b.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 июл – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации после сильного ливня ввели ещё в двух сельских поселениях Бикинского района Хабаровского края, сообщил глава района Александр Демидов. В пятницу режим чрезвычайной ситуации ввели в Бикине, где прошедший ливень затопил соцобъекты и 15 придомовых участков. Сильный дождь принес в район 144 миллиметра осадков при месячной норме 120 миллиметров. В результате поднялась вода в ручье Быстрый. Подтоплены канализационно-насосная станция, подвал школы, территория многоквартирного дома, частные дома и приусадебные участки. По этой же причине в городе в течение нескольких часов отсутствовало централизованное водоснабжение. "В связи с подтоплением приусадебных и огородных участков на территории Оренбургского сельского поселения с 19 июля введен режим функционирования "Чрезвычайная ситуация". В связи с подтоплением дождевыми водами жилых домов, огородных и приусадебных участков на территории Лермонтовского сельского поселения с 20 июля введен режим функционирования "Чрезвычайная ситуация", - говорится в сообщении. Спасатели занимаются откачкой воды с участков. Специалисты администрации проводят обход домовладений по сигналам жителей. После схода воды планируется составление актов и оценка ущерба. Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин осмотрел подтопленные приусадебные участки в Бикине. Он поручил главе района подготовить ПВР на базе соцучреждений города, где можно разместить около 120 человек. Также врио губернатора поставил задачу зампреду правительства края по соцвопросам Евгению Никонову оперативно проработать вопрос о компенсациях жителям и довести информацию до людей.

https://ria.ru/20240717/omsk-1960237111.html

https://ria.ru/20240626/dalnerechensk-1955478127.html

хабаровский край

бикин

бикинский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, хабаровский край, бикин, бикинский район