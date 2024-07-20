В Госдуме назвали возможную причину вспышек листериоза в США и Канаде
Яровая: вспышки листериоза могут быть следствием деятельности биолабораторий США
© iStock.com / Kobus LouwВрачи обсуждают анализы пациента
© iStock.com / Kobus Louw
Врачи обсуждают анализы пациента. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Вспышки листериоза со смертельными исходами в США и Канаде могут быть результатом деятельности американских биолабораторий, считает вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
Ранее на этой неделе о вспышке листериоза объявили власти Канады. Там от болезни скончались два человека, еще девять были госпитализированы в провинциях Онтарио, Квебек и Новая Шотландия. Утверждалось, что заразившиеся употребляли прохладительные напитки растительного происхождения. Позже о вспышке объявили в США , она охватила уже 12 штатов вдоль Восточного побережья и на Среднем Западе, унесла жизни двух человек, еще почти три десятка госпитализированы.
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"Изучение истории вопроса и документальные доказательства, которые мы выявили в ходе парламентского расследования, позволяют сделать вывод о том, что одновременные вспышки опасных заболеваний могут иметь прямое отношение к неуправляемой деятельности биолабораторий США", - приводит слова Яровой ее пресс-служба.
Вице-спикер Госдумы также выразила мнение, что это могут быть утечки или прямые эксперименты, по ее словам, они проходят по одной схеме: маскировка под естественные вспышки, вброс и наблюдение, управление этими процессами.
"Граждане США и Канады должны потребовать проведения расследования причин одновременной вспышки болезни и деятельности лабораторий Пентагона", - отметила Яровая.