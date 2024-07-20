https://ria.ru/20240720/listerioz-1960945890.html

В Госдуме назвали возможную причину вспышек листериоза в США и Канаде

В Госдуме назвали возможную причину вспышек листериоза в США и Канаде - РИА Новости, 20.07.2024

В Госдуме назвали возможную причину вспышек листериоза в США и Канаде

Вспышки листериоза со смертельными исходами в США и Канаде могут быть результатом деятельности американских биолабораторий, считает вице-спикер Госдумы Ирина... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T17:53

2024-07-20T17:53

2024-07-20T17:56

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Вспышки листериоза со смертельными исходами в США и Канаде могут быть результатом деятельности американских биолабораторий, считает вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Ранее на этой неделе о вспышке листериоза объявили власти Канады. Там от болезни скончались два человека, еще девять были госпитализированы в провинциях Онтарио, Квебек и Новая Шотландия. Утверждалось, что заразившиеся употребляли прохладительные напитки растительного происхождения. Позже о вспышке объявили в США , она охватила уже 12 штатов вдоль Восточного побережья и на Среднем Западе, унесла жизни двух человек, еще почти три десятка госпитализированы. "Изучение истории вопроса и документальные доказательства, которые мы выявили в ходе парламентского расследования, позволяют сделать вывод о том, что одновременные вспышки опасных заболеваний могут иметь прямое отношение к неуправляемой деятельности биолабораторий США", - приводит слова Яровой ее пресс-служба. Вице-спикер Госдумы также выразила мнение, что это могут быть утечки или прямые эксперименты, по ее словам, они проходят по одной схеме: маскировка под естественные вспышки, вброс и наблюдение, управление этими процессами. "Граждане США и Канады должны потребовать проведения расследования причин одновременной вспышки болезни и деятельности лабораторий Пентагона", - отметила Яровая.

https://ria.ru/20240510/bolezn-1945079009.html

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в мире, сша, канада, онтарио, ирина яровая, министерство обороны сша