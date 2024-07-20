Рейтинг@Mail.ru
США охватила вспышка смертельного заболевания - РИА Новости, 20.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:24 20.07.2024 (обновлено: 02:32 20.07.2024)
https://ria.ru/20240720/listerioz-1960862384.html
США охватила вспышка смертельного заболевания
США охватила вспышка смертельного заболевания - РИА Новости, 20.07.2024
США охватила вспышка смертельного заболевания
В США вслед за Канадой объявлена вспышка листериоза, которая охватила уже 12 штатов вдоль Восточного побережья и на Среднем Западе, она унесла жизни двух... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T02:24
2024-07-20T02:32
в мире
сша
канада
иллинойс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149587/13/1495871366_0:58:2785:1625_1920x0_80_0_0_d1e7ed8a1059bb3aabb145c5f15c9c2c.jpg
ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. В США вслед за Канадой объявлена вспышка листериоза, которая охватила уже 12 штатов вдоль Восточного побережья и на Среднем Западе, она унесла жизни двух человек, еще почти три десятка госпитализированы, следует из заявления Центра по контролю за заболеваниями. Согласно опубликованным данным, от инфекционного заболевания, которое может быть смертельным для нерожденных детей, новорожденных, людей старше 60 лет и с ослабленной иммунной системой, умерли два человека в штатах Иллинойс и Нью-Джерси. Еще 28 заболевших в других регионах были госпитализированы. Наибольшее число случаев зафиксировано в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. Власти США в настоящее время проводят расследование причин распространения болезни, но, согласно имеющейся информации, многие заболевшие листериозом употребляли в пищу готовые мясные и колбасные изделия, купленные в продуктовых магазинах. Ранее на этой неделе о вспышке листериоза объявили власти Канады. Там от болезни скончались также два человека, еще девять были госпитализированы в провинциях Онтарио, Квебек и Новая Шотландия. Утверждалось, что заразившиеся употребляли прохладительные напитки растительного происхождения.
https://ria.ru/20240715/likhoradka-1959786620.html
https://ria.ru/20240701/kholera-1956740814.html
сша
канада
иллинойс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149587/13/1495871366_84:0:2344:1695_1920x0_80_0_0_9032e3af480f2eabe3c6a0aeefa05673.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, канада, иллинойс
В мире, США, Канада, Иллинойс
США охватила вспышка смертельного заболевания

В США вслед за Канадой объявили вспышку листериоза, погибли два человека

© AP Photo / John RaouxАвтомобиль скорой помощи в США
Автомобиль скорой помощи в США - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© AP Photo / John Raoux
Автомобиль скорой помощи в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. В США вслед за Канадой объявлена вспышка листериоза, которая охватила уже 12 штатов вдоль Восточного побережья и на Среднем Западе, она унесла жизни двух человек, еще почти три десятка госпитализированы, следует из заявления Центра по контролю за заболеваниями.
Согласно опубликованным данным, от инфекционного заболевания, которое может быть смертельным для нерожденных детей, новорожденных, людей старше 60 лет и с ослабленной иммунной системой, умерли два человека в штатах Иллинойс и Нью-Джерси. Еще 28 заболевших в других регионах были госпитализированы. Наибольшее число случаев зафиксировано в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.
В отделении больницы, Израиль - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
В Израиле зафиксировали рекордную заболеваемость лихорадкой Западного Нила
15 июля, 15:16
Власти США в настоящее время проводят расследование причин распространения болезни, но, согласно имеющейся информации, многие заболевшие листериозом употребляли в пищу готовые мясные и колбасные изделия, купленные в продуктовых магазинах.
Ранее на этой неделе о вспышке листериоза объявили власти Канады. Там от болезни скончались также два человека, еще девять были госпитализированы в провинциях Онтарио, Квебек и Новая Шотландия. Утверждалось, что заразившиеся употребляли прохладительные напитки растительного происхождения.
Херсон - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
Киев замалчивает страшную ситуацию с эпидемией холеры в Херсоне
1 июля, 20:32
 
В миреСШАКанадаИллинойс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала