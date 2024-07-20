https://ria.ru/20240720/listerioz-1960862384.html

США охватила вспышка смертельного заболевания

США охватила вспышка смертельного заболевания - РИА Новости, 20.07.2024

США охватила вспышка смертельного заболевания

В США вслед за Канадой объявлена вспышка листериоза, которая охватила уже 12 штатов вдоль Восточного побережья и на Среднем Западе, она унесла жизни двух... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T02:24

2024-07-20T02:24

2024-07-20T02:32

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ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. В США вслед за Канадой объявлена вспышка листериоза, которая охватила уже 12 штатов вдоль Восточного побережья и на Среднем Западе, она унесла жизни двух человек, еще почти три десятка госпитализированы, следует из заявления Центра по контролю за заболеваниями. Согласно опубликованным данным, от инфекционного заболевания, которое может быть смертельным для нерожденных детей, новорожденных, людей старше 60 лет и с ослабленной иммунной системой, умерли два человека в штатах Иллинойс и Нью-Джерси. Еще 28 заболевших в других регионах были госпитализированы. Наибольшее число случаев зафиксировано в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. Власти США в настоящее время проводят расследование причин распространения болезни, но, согласно имеющейся информации, многие заболевшие листериозом употребляли в пищу готовые мясные и колбасные изделия, купленные в продуктовых магазинах. Ранее на этой неделе о вспышке листериоза объявили власти Канады. Там от болезни скончались также два человека, еще девять были госпитализированы в провинциях Онтарио, Квебек и Новая Шотландия. Утверждалось, что заразившиеся употребляли прохладительные напитки растительного происхождения.

https://ria.ru/20240715/likhoradka-1959786620.html

https://ria.ru/20240701/kholera-1956740814.html

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иллинойс

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в мире, сша, канада, иллинойс