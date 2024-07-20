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Биография Татьяны Лиозновой

Биография Татьяны Лиозновой - РИА Новости, 20.07.2024

Биография Татьяны Лиозновой

Кинорежиссер, сценарист, народная артистка СССР Татьяна Михайловна Лиознова родилась 20 июля 1924 года в Москве. РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T02:31

2024-07-20T02:31

2024-07-20T02:31

справки

москва

татьяна лиознова

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Кинорежиссер, сценарист, народная артистка СССР Татьяна Михайловна Лиознова родилась 20 июля 1924 года в Москве.После окончания школы проучилась один семестр в Московском авиационном институте, однако потом решила посвятить себя другой профессии. В 1943 году она поступила на режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК, ныне Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова), где училась на курсе народных артистов СССР Сергея Герасимова и Тамары Макаровой.Во время учебы Лиознова была привлечена своим учителем Сергеем Герасимовым к работе над фильмом "Молодая гвардия" (1948) в качестве режиссера-практиканта по работе с актерами.После окончания ВГИКа в 1949 году Татьяна Лиознова по распределению попала на Московскую киностудию имени М. Горького (ныне Центральная киностудия детских и юношеских фильмов имени М. Горького), откуда затем была уволена.В 1952 году по приглашению Герасимова участвовала в постановке китайской пьесы "Седая девушка" Хэ Цзинчжи и Дина И в Театре имени Евгения Вахтангова, где отвечала за музыкальное оформление. В 1953 году Татьяна Лиознова была восстановлена на Киностудии имени М. Горького в должности художественного руководителя творческо-производственного объединения юношеских фильмов, которую занимала до 1982 года. Лиознова работала ассистентом на съемочных площадках у Сергея Герасимова, позже ее стали приглашать в качестве второго режиссера. Она участвовала в создании таких фильмов, как "Таинственная находка" Бориса Бунеева (1953), "Земля и люди" Станислава Ростоцкого (1955).В 1958 году Татьяна Лиознова дебютировала как режиссер, поставив фильм "Память сердца" по сценарию, написанному при участии Тамары Макаровой, которая сыграла в этой картине одну из главных ролей.Затем были картины "Евдокия" (1961), "Им покоряется небо" (1963, первая премия Международного кинофестиваля авиационных и астронавтических фильмов в Довиле (Франция), "Рано утром" (1965), "Три тополя на Плющихе" (1967, первая премия Международного кинофестиваля в Мар-дель-Плата (Аргентина). В 1973 году Татьяна Лиознова завершила работу над 12-серийным телевизионным фильмом "Семнадцать мгновений весны", ставшим одним из самых значительных произведений советского телевизионного кинематографа. В основу картины был положен одноименный роман Юлиана Семенова о советском разведчике Исаеве-Штирлице. "Семнадцать мгновений весны" были отмечены серьезными актерскими работами Вячеслава Тихонова, Ростислава Плятта, Леонида Броневого, Олега Табакова, Евгения Евстигнеева, Льва Дурова.В 1981 году на советские экраны вышли телефильм "Мы, нижеподписавшиеся", снятый Лиозновой по популярной в 1970-е годы пьесе Александра Гельмана (первая премия Всесоюзного телефестиваля в Ереване), и музыкальная картина "Карнавал" с Ириной Муравьевой в главной роли (приз Бюро "Эстонского рекламфильма" Всесоюзного кинофестиваля в Таллине). В 1986-1987 годах Лиознова сняла телефильм "Конец света с последующим симпозиумом" по одноименной пьесе Артура Копита. Татьяна Лиознова занималась преподавательской деятельностью. Она обучала студентов ВГИКа в мастерской Сергея Герасимова и Тамары Макаровой, а с 1975 по 1981 год совместно с народным артистом СССР Львом Кулиджановым руководила режиссерско-актерской мастерской.В 1998 году Лиознова участвовала в документальном фильме "Новейшая история. Семнадцать мгновений весны 25 лет спустя" (режиссеры Сергей Кожевников и Александр Левин).29 сентября 2011 года Татьяна Лиознова скончалась в Москве на 88-м году жизни после продолжительной болезни. Урна с прахом захоронена на Донском кладбище Москвы. Народная артистка СССР (1984).Лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1976, за телесериал "Семнадцать мгновений весны").Была награждена орденами "За заслуги перед Отечеством" III (1999) и IV степеней (2009), орденом Почета (1996), орденом Дружбы народов.В 2000 году была отмечена специальным призом президента РФ "За выдающийся вклад в развитие российского кино".О Лиозновой сняты документальные кино- и телефильмы: "Дожить до светлой полосы" (2004), "Моя "железная леди" (2009), "Карнавал" (2012), "Мгновения. Татьяна Лиознова" (2014), "Последний день. Татьяна Лиознова" (2017) и др.В 2016 года на фасаде здания Киностудии имени М. Горького была открыта мемориальная доска Татьяне Лиозновой. Автором проекта стал скульптор, академик Российской академии художеств Иван Казанский. Татьяна Лиознова замужем не была. Ее названая дочь, Людмила Лисина, занимается сохранением творческого архива режиссера. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, москва, татьяна лиознова