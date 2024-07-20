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В Великобритании задержали пять человек из-за беспорядков в Лидсе
В Великобритании задержали пять человек из-за беспорядков в Лидсе - РИА Новости, 20.07.2024
В Великобритании задержали пять человек из-за беспорядков в Лидсе
Пять человек задержаны в связи с массовыми беспорядками в английском городе Лидс, говорится в заявлении полиции графства Уэст-Йоркшир. РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T05:00
2024-07-20T05:00
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Пять человек задержаны в связи с массовыми беспорядками в английском городе Лидс, говорится в заявлении полиции графства Уэст-Йоркшир. "Мы произвели ряд задержаний в связи с беспорядками в Хэрхиллсе прошлой ночью, пять человек взяты под стражу", - сказано в заявлении помощника начальника полиции Пэта Твиггса. Как отметил Твиггс, полицейские продолжают расследовать обстоятельства беспорядков, устанавливают личности причастных к ним и будут продолжать производить задержания в течение следующих нескольких дней. Также, по его словам, в районе в ближайшие дни будет усилено присутствие полиции. Массовые беспорядки начались в английском городе Лидс в пятницу, нарушители подожгли двухэтажный автобус и перевернули полицейскую машину. Предполагается, что беспорядки начались после того, как социальные службы забрали четырех детей из семьи, проживающей в неблагополучном районе Хэрхиллс.
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в мире, лидс, великобритания
В мире, Лидс, Великобритания
В Великобритании задержали пять человек из-за беспорядков в Лидсе
В Лидсе задержали пять человек из-за массовых беспорядков в городе
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Пять человек задержаны в связи с массовыми беспорядками в английском городе Лидс, говорится в заявлении полиции графства Уэст-Йоркшир.
"Мы произвели ряд задержаний в связи с беспорядками в Хэрхиллсе прошлой ночью, пять человек взяты под стражу", - сказано в заявлении помощника начальника полиции Пэта Твиггса.
Как отметил Твиггс, полицейские продолжают расследовать обстоятельства беспорядков, устанавливают личности причастных к ним и будут продолжать производить задержания в течение следующих нескольких дней. Также, по его словам, в районе в ближайшие дни будет усилено присутствие полиции.
Массовые беспорядки начались в английском городе Лидс в пятницу, нарушители подожгли двухэтажный автобус и перевернули полицейскую машину. Предполагается, что беспорядки начались после того, как социальные службы забрали четырех детей из семьи, проживающей в неблагополучном районе Хэрхиллс.