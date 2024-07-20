В Херсонской области планируют построить курорт
Сальдо: в Херсонской области планируют построить курорт на полуострове Хорлы
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoПобережье Черного моря в Херсонской области
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Побережье Черного моря в Херсонской области. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости. Курорт планируется построить на юге Херсонской области на полуострове Хорлы, предусмотрено обустройство яхт-марины, сообщил РИА Новости губернатор Владимир Сальдо.
"Планы по развитию Хорлов как курорта есть и очень амбициозные. Они предусматривают как модернизацию имеющейся коммунальной и рекреационной инфраструктуры, так и строительство новых туристических объектов с улучшением сервиса и условий проживания отдыхающих. Среди них в перспективе планируется строительство санаториев для реабилитации участников СВО", - сказал Сальдо.
Кроме того, по его словам, также в планах обустройство яхт-марины для стоянки малых и средних морских судов, развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, продвижение курорта на туристическом рынке.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.