https://ria.ru/20240720/kurort-1960864144.html

В Херсонской области планируют построить курорт

В Херсонской области планируют построить курорт - РИА Новости, 20.07.2024

В Херсонской области планируют построить курорт

Курорт планируется построить на юге Херсонской области на полуострове Хорлы, предусмотрено обустройство яхт-марины, сообщил РИА Новости губернатор Владимир... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T03:04

2024-07-20T03:04

2024-07-20T03:04

херсонская область

россия

владимир сальдо

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости. Курорт планируется построить на юге Херсонской области на полуострове Хорлы, предусмотрено обустройство яхт-марины, сообщил РИА Новости губернатор Владимир Сальдо. "Планы по развитию Хорлов как курорта есть и очень амбициозные. Они предусматривают как модернизацию имеющейся коммунальной и рекреационной инфраструктуры, так и строительство новых туристических объектов с улучшением сервиса и условий проживания отдыхающих. Среди них в перспективе планируется строительство санаториев для реабилитации участников СВО", - сказал Сальдо. Кроме того, по его словам, также в планах обустройство яхт-марины для стоянки малых и средних морских судов, развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, продвижение курорта на туристическом рынке. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240716/saldo-1959966575.html

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херсонская область , россия, владимир сальдо, общество