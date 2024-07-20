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Губернатор Краснодарского края назвал причину перебоев электроснабжения
Губернатор Краснодарского края назвал причину перебоев электроснабжения - РИА Новости, 20.07.2024
Губернатор Краснодарского края назвал причину перебоев электроснабжения
Причины, по которой Кубань испытывает перебои с электроснабжением, вызваны нехваткой существующих мощностей с учетом пиковых нагрузок, а также связаны с работой РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T15:48
2024-07-20T15:48
2024-07-20T15:48
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СОЧИ, 20 июл – РИА Новости. Причины, по которой Кубань испытывает перебои с электроснабжением, вызваны нехваткой существующих мощностей с учетом пиковых нагрузок, а также связаны с работой Ростовской атомной электростанцией, заявил губернатор Вениамин Кондратьев. Ранее мэр Краснодара Евгений Наумов информировал о выезде на место ЧП в Краснодаре, где люди, оставшись без света и воды, устроили забастовку. Жильцам домов организовали подвоз воды, энергетики до сих пор продолжают восстановительные работы. "Уже неделю в Краснодарском крае аномальная жара. Нагрузка на энергосистему колоссальная. Знаю и понимаю все возмущения жителей из-за перебоев с электроснабжением. Есть объективные причины — нехватка существующих мощностей в период пиковых нагрузок, но есть и фактор, на который регион не может повлиять, — подача электроэнергии в край зависит в том числе от работы Ростовской АЭС", - написал Кондратьев в своем Telegram-канале. Глава региона отметил, что находится на связи с энергетиками. "Там, где это возможно, аварийные бригады устраняют поломки в кратчайшие сроки. Самая сложная ситуация в Краснодаре в районе улицы Россинского", - заключил он. Ранее частично были обесточены ряд южных регионов РФ. В частности, сообщалось о введении временных ограничений потребления в Северной Осетии, Дагестане, Ставрополье, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, а также в Крыму и Запорожье. Кроме того, отключения были в Сочи и Краснодаре.
https://ria.ru/20240720/krasnodar-1960921793.html
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краснодар, краснодарский край, россия, вениамин кондратьев, ростовская аэс, общество
Краснодар, Краснодарский край, Россия, Вениамин Кондратьев, Ростовская АЭС, Общество
Губернатор Краснодарского края назвал причину перебоев электроснабжения
Кондратьев: на Кубани перебои электроснабжения вызваны нехваткой мощностей