https://ria.ru/20240720/kuban-1960926783.html

Губернатор Краснодарского края назвал причину перебоев электроснабжения

Губернатор Краснодарского края назвал причину перебоев электроснабжения - РИА Новости, 20.07.2024

Губернатор Краснодарского края назвал причину перебоев электроснабжения

Причины, по которой Кубань испытывает перебои с электроснабжением, вызваны нехваткой существующих мощностей с учетом пиковых нагрузок, а также связаны с работой РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T15:48

2024-07-20T15:48

2024-07-20T15:48

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СОЧИ, 20 июл – РИА Новости. Причины, по которой Кубань испытывает перебои с электроснабжением, вызваны нехваткой существующих мощностей с учетом пиковых нагрузок, а также связаны с работой Ростовской атомной электростанцией, заявил губернатор Вениамин Кондратьев. Ранее мэр Краснодара Евгений Наумов информировал о выезде на место ЧП в Краснодаре, где люди, оставшись без света и воды, устроили забастовку. Жильцам домов организовали подвоз воды, энергетики до сих пор продолжают восстановительные работы. "Уже неделю в Краснодарском крае аномальная жара. Нагрузка на энергосистему колоссальная. Знаю и понимаю все возмущения жителей из-за перебоев с электроснабжением. Есть объективные причины — нехватка существующих мощностей в период пиковых нагрузок, но есть и фактор, на который регион не может повлиять, — подача электроэнергии в край зависит в том числе от работы Ростовской АЭС", - написал Кондратьев в своем Telegram-канале. Глава региона отметил, что находится на связи с энергетиками. "Там, где это возможно, аварийные бригады устраняют поломки в кратчайшие сроки. Самая сложная ситуация в Краснодаре в районе улицы Россинского", - заключил он. Ранее частично были обесточены ряд южных регионов РФ. В частности, сообщалось о введении временных ограничений потребления в Северной Осетии, Дагестане, Ставрополье, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, а также в Крыму и Запорожье. Кроме того, отключения были в Сочи и Краснодаре.

https://ria.ru/20240720/krasnodar-1960921793.html

https://ria.ru/20240720/krasnodar-1960916307.html

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