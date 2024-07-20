Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Краснодарского края назвал причину перебоев электроснабжения - РИА Новости, 20.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:48 20.07.2024
https://ria.ru/20240720/kuban-1960926783.html
Губернатор Краснодарского края назвал причину перебоев электроснабжения
Губернатор Краснодарского края назвал причину перебоев электроснабжения - РИА Новости, 20.07.2024
Губернатор Краснодарского края назвал причину перебоев электроснабжения
Причины, по которой Кубань испытывает перебои с электроснабжением, вызваны нехваткой существующих мощностей с учетом пиковых нагрузок, а также связаны с работой РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T15:48
2024-07-20T15:48
краснодар
краснодарский край
россия
вениамин кондратьев
ростовская аэс
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570854877_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_760aba5f2dd114c05ba933dc320dba91.jpg
СОЧИ, 20 июл – РИА Новости. Причины, по которой Кубань испытывает перебои с электроснабжением, вызваны нехваткой существующих мощностей с учетом пиковых нагрузок, а также связаны с работой Ростовской атомной электростанцией, заявил губернатор Вениамин Кондратьев. Ранее мэр Краснодара Евгений Наумов информировал о выезде на место ЧП в Краснодаре, где люди, оставшись без света и воды, устроили забастовку. Жильцам домов организовали подвоз воды, энергетики до сих пор продолжают восстановительные работы. "Уже неделю в Краснодарском крае аномальная жара. Нагрузка на энергосистему колоссальная. Знаю и понимаю все возмущения жителей из-за перебоев с электроснабжением. Есть объективные причины — нехватка существующих мощностей в период пиковых нагрузок, но есть и фактор, на который регион не может повлиять, — подача электроэнергии в край зависит в том числе от работы Ростовской АЭС", - написал Кондратьев в своем Telegram-канале. Глава региона отметил, что находится на связи с энергетиками. "Там, где это возможно, аварийные бригады устраняют поломки в кратчайшие сроки. Самая сложная ситуация в Краснодаре в районе улицы Россинского", - заключил он. Ранее частично были обесточены ряд южных регионов РФ. В частности, сообщалось о введении временных ограничений потребления в Северной Осетии, Дагестане, Ставрополье, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, а также в Крыму и Запорожье. Кроме того, отключения были в Сочи и Краснодаре.
https://ria.ru/20240720/krasnodar-1960921793.html
https://ria.ru/20240720/krasnodar-1960916307.html
краснодар
краснодарский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570854877_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d1a2901c64db3d96e1d5fe4ccbaaa4ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодар, краснодарский край, россия, вениамин кондратьев, ростовская аэс, общество
Краснодар, Краснодарский край, Россия, Вениамин Кондратьев, Ростовская АЭС, Общество
Губернатор Краснодарского края назвал причину перебоев электроснабжения

Кондратьев: на Кубани перебои электроснабжения вызваны нехваткой мощностей

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкГород Краснодар
Город Краснодар - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Город Краснодар. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 20 июл – РИА Новости. Причины, по которой Кубань испытывает перебои с электроснабжением, вызваны нехваткой существующих мощностей с учетом пиковых нагрузок, а также связаны с работой Ростовской атомной электростанцией, заявил губернатор Вениамин Кондратьев.
Ранее мэр Краснодара Евгений Наумов информировал о выезде на место ЧП в Краснодаре, где люди, оставшись без света и воды, устроили забастовку. Жильцам домов организовали подвоз воды, энергетики до сих пор продолжают восстановительные работы.
Краснодар - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
Прокуратура проконтролирует подачу электроэнергии в Краснодаре
Вчера, 15:22
"Уже неделю в Краснодарском крае аномальная жара. Нагрузка на энергосистему колоссальная. Знаю и понимаю все возмущения жителей из-за перебоев с электроснабжением. Есть объективные причины — нехватка существующих мощностей в период пиковых нагрузок, но есть и фактор, на который регион не может повлиять, — подача электроэнергии в край зависит в том числе от работы Ростовской АЭС", - написал Кондратьев в своем Telegram-канале.
Глава региона отметил, что находится на связи с энергетиками. "Там, где это возможно, аварийные бригады устраняют поломки в кратчайшие сроки. Самая сложная ситуация в Краснодаре в районе улицы Россинского", - заключил он.
Ранее частично были обесточены ряд южных регионов РФ. В частности, сообщалось о введении временных ограничений потребления в Северной Осетии, Дагестане, Ставрополье, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, а также в Крыму и Запорожье. Кроме того, отключения были в Сочи и Краснодаре.
Автоцистерна с водой для жителей домов, в которых из-за аварии на электросетях приостановлено водоснабжение в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
В Краснодаре жителям, бастующим из-за отсутствия света, подвезут воду
Вчера, 14:48
 
КраснодарКраснодарский крайРоссияВениамин КондратьевРостовская АЭСОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала