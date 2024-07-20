Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге из сейфа в квартире украли десять миллионов рублей - РИА Новости, 20.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:00 20.07.2024 (обновлено: 19:35 20.07.2024)
https://ria.ru/20240720/krazha-1960946679.html
В Петербурге из сейфа в квартире украли десять миллионов рублей
В Петербурге из сейфа в квартире украли десять миллионов рублей - РИА Новости, 20.07.2024
В Петербурге из сейфа в квартире украли десять миллионов рублей
Неизвестные украли из сейфа в петербургской квартире десять миллионов рублей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T18:00
2024-07-20T19:35
происшествия
россия
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148547/45/1485474500_0:262:5000:3075_1920x0_80_0_0_e670296b5e61f90b0febd6f3bb368595.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл — РИА Новости. Неизвестные украли из сейфа в петербургской квартире десять миллионов рублей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.Днем в пятницу 59-летний житель дома на проспекте Космонавтов заявил о краже денег из его квартиры."На месте происшествия полицейскими установлено, что в период с 14 по 19 июля из квартиры, расположенной на 23-м этаже 24-этажного дома, неизвестные из сейфа похитили десять миллионов рублей", — говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело по статье о краже, полиция ищет причастных к преступлению.
https://ria.ru/20230914/million-1896401653.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148547/45/1485474500_277:0:4724:3335_1920x0_80_0_0_50b39f559e3c8a063e59b26e76cc308b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, санкт-петербург
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург
В Петербурге из сейфа в квартире украли десять миллионов рублей

В Петербурге полиция ищет воров, укравших 10 млн рублей из сейфа в квартире

© Fotolia / Tomasz ZajdaДеньги в сейфе
Деньги в сейфе - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© Fotolia / Tomasz Zajda
Деньги в сейфе. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл — РИА Новости. Неизвестные украли из сейфа в петербургской квартире десять миллионов рублей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
Днем в пятницу 59-летний житель дома на проспекте Космонавтов заявил о краже денег из его квартиры.
"На месте происшествия полицейскими установлено, что в период с 14 по 19 июля из квартиры, расположенной на 23-м этаже 24-этажного дома, неизвестные из сейфа похитили десять миллионов рублей", — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье о краже, полиция ищет причастных к преступлению.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
Два жителя Брянской области украли миллион, испугались и вернули его
14 сентября 2023, 19:29
 
ПроисшествияРоссияСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала