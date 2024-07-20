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В Петербурге из сейфа в квартире украли десять миллионов рублей

В Петербурге из сейфа в квартире украли десять миллионов рублей - РИА Новости, 20.07.2024

В Петербурге из сейфа в квартире украли десять миллионов рублей

Неизвестные украли из сейфа в петербургской квартире десять миллионов рублей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T18:00

2024-07-20T18:00

2024-07-20T19:35

происшествия

россия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл — РИА Новости. Неизвестные украли из сейфа в петербургской квартире десять миллионов рублей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.Днем в пятницу 59-летний житель дома на проспекте Космонавтов заявил о краже денег из его квартиры."На месте происшествия полицейскими установлено, что в период с 14 по 19 июля из квартиры, расположенной на 23-м этаже 24-этажного дома, неизвестные из сейфа похитили десять миллионов рублей", — говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело по статье о краже, полиция ищет причастных к преступлению.

https://ria.ru/20230914/million-1896401653.html

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происшествия, россия, санкт-петербург