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В Петербурге из сейфа в квартире украли десять миллионов рублей
В Петербурге из сейфа в квартире украли десять миллионов рублей - РИА Новости, 20.07.2024
В Петербурге из сейфа в квартире украли десять миллионов рублей
Неизвестные украли из сейфа в петербургской квартире десять миллионов рублей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T18:00
2024-07-20T18:00
2024-07-20T19:35
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл — РИА Новости. Неизвестные украли из сейфа в петербургской квартире десять миллионов рублей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.Днем в пятницу 59-летний житель дома на проспекте Космонавтов заявил о краже денег из его квартиры."На месте происшествия полицейскими установлено, что в период с 14 по 19 июля из квартиры, расположенной на 23-м этаже 24-этажного дома, неизвестные из сейфа похитили десять миллионов рублей", — говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело по статье о краже, полиция ищет причастных к преступлению.
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происшествия, россия, санкт-петербург
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург
В Петербурге из сейфа в квартире украли десять миллионов рублей
В Петербурге полиция ищет воров, укравших 10 млн рублей из сейфа в квартире