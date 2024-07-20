https://ria.ru/20240720/krasnodar-1960955794.html

В Краснодаре устранили аварию на электросетях

В Краснодаре устранили аварию на электросетях - РИА Новости, 20.07.2024

В Краснодаре устранили аварию на электросетях

Электроснабжение и подача воды в домах Краснодара на улицах Краеведа Соловьева и Крузенштерна восстановлены, ситуация под контролем, сообщил мэр города Евгений... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T19:23

2024-07-20T19:23

2024-07-20T19:23

краснодар

анапа

геленджик

вениамин кондратьев

ростовская аэс

происшествия

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СОЧИ, 20 июл – РИА Новости. Электроснабжение и подача воды в домах Краснодара на улицах Краеведа Соловьева и Крузенштерна восстановлены, ситуация под контролем, сообщил мэр города Евгений Наумов. Ранее в ряде СМИ появилась информация о забастовке, которую устроили жильцы нескольких жилищных комплексов в Краснодаре из-за отсутствия электроэнергии, люди якобы сидят без света почти сутки, в связи с этим они вышли на улицу и перекрыли движение. Позднее Наумов заявил, что жильцам будет организован подвоз технической и питьевой воды. Градоначальник также заверил, что будет находиться на месте ЧП, пока не включат свет. "Свет вернулся во все дома в районе улиц Краеведа Соловьева и Крузенштерна. Причиной отключения стало не веерное ограничение электроснабжения, а авария на линии. Сейчас авария устранена. Вместе с электроснабжением запущена подача воды. Продолжаем контролировать ситуацию", - написал Наумов в своем Telegram-канале. Мэр отметил, что работа над возникшей проблемой продолжится в понедельник совместно с жильцами, управляющими компаниями, сетевиками и надзорными органами. На протяжении последних дней проблемы с электроснабжением также фиксировались в Анапе и Геленджике. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что перебои с электроснабжением связаны нехваткой мощностей в пиковые нагрузки, а также с работой Ростовской АЭС. О недостаточной мощностей губернатор говорил ранее, в ходе визита в Сочи. Он отмечал, что около 400 проектов, планируемых к реализации в Краснодарском крае, приостановлены из-за дефицита электрических мощностей.

https://realty.ria.ru/20240719/gelendzhik-1960648818.html

https://radiosputnik.ru/20240718/yalta-1960587162.html

краснодар

анапа

геленджик

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