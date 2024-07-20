https://ria.ru/20240720/krasnodar-1960943544.html

Мэр Краснодара предложил жителям города надеть на него наручники

Мэр Краснодара предложил жителям города надеть на него наручники - РИА Новости, 20.07.2024

Мэр Краснодара предложил жителям города надеть на него наручники

Мэр Краснодара Евгений Наумов приехал к жителям города, оставшимся без электроэнергии и водоснабжения, и пообещал находиться с ними на месте до решения... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T17:38

2024-07-20T17:38

2024-07-20T23:50

происшествия

краснодар

россия

жкх

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Мэр Краснодара Евгений Наумов приехал к жителям города, оставшимся без электроэнергии и водоснабжения, и пообещал находиться с ними на месте до решения проблемы, передает корреспондент РИА Новости."Я отсюда не уеду, пока не дадут электроснабжение. <…> Сейчас сядем с управляющей компанией, будем вместе с вами. Хотите — привяжите меня наручниками к столбу, если вам так будет спокойнее", — сказал Наумов на встрече.Наумов попросил жителей не перекрывать дорогу и пообещал быть с ними, пока не включат электроснабжение в районе.В субботу в некоторых СМИ появилась информация о забастовке жителей нескольких ЖК в Краснодаре. Сообщается, что люди якобы сидят без света почти сутки, поэтому они вышли на улицу и перекрыли движение.Градоначальник находится на месте ЧП вместе с представителями управляющей компании и профильными специалистами. Мэр призвал сохранять спокойствие и относиться с пониманием к происходящему.В краевой прокуратуре, в свою очередь, пообещали проконтролировать восстановление электроснабжения в Прикубанском округе Краснодара."Отключение обусловлено аварией электрической сети", — говорится в заявлении надзорного ведомства.С начала июля на юге России установилась экстремально жаркая погода. В некоторых районах произошли аварии на линиях электропередачи. Из-за нагрузок периодически вводятся графики временного отключения потребителей.

https://ria.ru/20240720/krasnodar-1960921793.html

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происшествия, краснодар, россия, жкх