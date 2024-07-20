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Мэр Краснодара предложил жителям города надеть на него наручники - РИА Новости, 20.07.2024
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17:38 20.07.2024 (обновлено: 23:50 20.07.2024)
https://ria.ru/20240720/krasnodar-1960943544.html
Мэр Краснодара предложил жителям города надеть на него наручники
Мэр Краснодара предложил жителям города надеть на него наручники - РИА Новости, 20.07.2024
Мэр Краснодара предложил жителям города надеть на него наручники
Мэр Краснодара Евгений Наумов приехал к жителям города, оставшимся без электроэнергии и водоснабжения, и пообещал находиться с ними на месте до решения... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T17:38
2024-07-20T23:50
происшествия
краснодар
россия
жкх
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Мэр Краснодара Евгений Наумов приехал к жителям города, оставшимся без электроэнергии и водоснабжения, и пообещал находиться с ними на месте до решения проблемы, передает корреспондент РИА Новости."Я отсюда не уеду, пока не дадут электроснабжение. &lt;…&gt; Сейчас сядем с управляющей компанией, будем вместе с вами. Хотите — привяжите меня наручниками к столбу, если вам так будет спокойнее", — сказал Наумов на встрече.Наумов попросил жителей не перекрывать дорогу и пообещал быть с ними, пока не включат электроснабжение в районе.В субботу в некоторых СМИ появилась информация о забастовке жителей нескольких ЖК в Краснодаре. Сообщается, что люди якобы сидят без света почти сутки, поэтому они вышли на улицу и перекрыли движение.Градоначальник находится на месте ЧП вместе с представителями управляющей компании и профильными специалистами. Мэр призвал сохранять спокойствие и относиться с пониманием к происходящему.В краевой прокуратуре, в свою очередь, пообещали проконтролировать восстановление электроснабжения в Прикубанском округе Краснодара."Отключение обусловлено аварией электрической сети", — говорится в заявлении надзорного ведомства.С начала июля на юге России установилась экстремально жаркая погода. В некоторых районах произошли аварии на линиях электропередачи. Из-за нагрузок периодически вводятся графики временного отключения потребителей.
https://ria.ru/20240720/krasnodar-1960921793.html
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происшествия, краснодар, россия, жкх
Происшествия, Краснодар, Россия, ЖКХ
Мэр Краснодара предложил жителям города надеть на него наручники

Мэр Краснодара Наумов предложил жителям приковать его наручниками к столбу

© Фото : пресс-служба администрации КраснодараГлава Краснодара Евгений Наумов встретился с жителями домов с улицы имени Краеведа Соловьева
Глава Краснодара Евгений Наумов встретился с жителями домов с улицы имени Краеведа Соловьева - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© Фото : пресс-служба администрации Краснодара
Глава Краснодара Евгений Наумов встретился с жителями домов с улицы имени Краеведа Соловьева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Мэр Краснодара Евгений Наумов приехал к жителям города, оставшимся без электроэнергии и водоснабжения, и пообещал находиться с ними на месте до решения проблемы, передает корреспондент РИА Новости.
Краснодар - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
Прокуратура проконтролирует подачу электроэнергии в Краснодаре
Вчера, 15:22
"Я отсюда не уеду, пока не дадут электроснабжение. <…> Сейчас сядем с управляющей компанией, будем вместе с вами. Хотите — привяжите меня наручниками к столбу, если вам так будет спокойнее", — сказал Наумов на встрече.
Наумов попросил жителей не перекрывать дорогу и пообещал быть с ними, пока не включат электроснабжение в районе.
В субботу в некоторых СМИ появилась информация о забастовке жителей нескольких ЖК в Краснодаре. Сообщается, что люди якобы сидят без света почти сутки, поэтому они вышли на улицу и перекрыли движение.
Градоначальник находится на месте ЧП вместе с представителями управляющей компании и профильными специалистами. Мэр призвал сохранять спокойствие и относиться с пониманием к происходящему.
В краевой прокуратуре, в свою очередь, пообещали проконтролировать восстановление электроснабжения в Прикубанском округе Краснодара.
"Отключение обусловлено аварией электрической сети", — говорится в заявлении надзорного ведомства.
С начала июля на юге России установилась экстремально жаркая погода. В некоторых районах произошли аварии на линиях электропередачи. Из-за нагрузок периодически вводятся графики временного отключения потребителей.
Автоцистерна с водой для жителей домов, в которых из-за аварии на электросетях приостановлено водоснабжение в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
В Краснодаре жителям, бастующим из-за отсутствия света, подвезут воду
Вчера, 14:48
 
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