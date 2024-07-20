https://ria.ru/20240720/krasnodar-1960916307.html
В Краснодаре жителям, бастующим из-за отсутствия света, подвезут воду
В Краснодаре жителям, бастующим из-за отсутствия света, подвезут воду - РИА Новости, 20.07.2024
В Краснодаре жителям, бастующим из-за отсутствия света, подвезут воду
В Краснодаре жителям, оставшимся без электроэнергии и водоснабжения, организуют подвоз технической воды, заявил мэр города Евгений Наумов в Telegram-канале. РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T14:48
2024-07-20T14:48
2024-07-20T16:12
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СОЧИ, 20 июл — РИА Новости. В Краснодаре жителям, оставшимся без электроэнергии и водоснабжения, организуют подвоз технической воды, заявил мэр города Евгений Наумов в Telegram-канале.В субботу в некоторых СМИ появилась информация о забастовке жильцов нескольких жилищных комплексов в Краснодаре. Сообщается, что люди якобы сидят без света почти сутки, поэтому они вышли на улицу и перекрыли движение. "<...> Работы по устранению аварии ведутся, параллельно тянется новый электрокабель. Обеспечен подвоз технической и питьевой воды к домам по Краеведа Соловьева, 6 и Крузенштерна, 6. Он будет осуществляться до конца ремонтных работ и восстановления электроснабжения", — написал Наумов.Градоначальник находится на месте ЧП вместе с представителями управляющей компании и профильными специалистами. Он отметил, что не уедет оттуда, пока пострадавшим гражданам не вернут электричество. Мэр призвал сохранять спокойствие и относиться с пониманием к происходящему.В краевой прокуратуре, в свою очередь, пообещали проконтролировать восстановление электроснабжения в Прикубанском округе Краснодара."Отключение обусловлено аварией на электрической сети", — говорится в заявлении надзорного ведомства.С начала июля на юге России установилась экстремально жаркая погода. В некоторых районах произошли аварии на линиях электропередачи. Из-за нагрузок периодически вводятся графики временного отключения потребителей.
https://ria.ru/20240719/dagestan-1960684331.html
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происшествия, краснодар, россия
Происшествия, Краснодар, Россия
В Краснодаре жителям, бастующим из-за отсутствия света, подвезут воду
В Краснодаре жителям, оставшимся без воды и света, подвезут техническую воду
СОЧИ, 20 июл — РИА Новости.
В Краснодаре жителям, оставшимся без электроэнергии и водоснабжения, организуют подвоз технической воды, заявил мэр города Евгений Наумов в Telegram-канале
.
В субботу в некоторых СМИ появилась информация о забастовке жильцов нескольких жилищных комплексов в Краснодаре. Сообщается, что люди якобы сидят без света почти сутки, поэтому они вышли на улицу и перекрыли движение.
"<...> Работы по устранению аварии ведутся, параллельно тянется новый электрокабель. Обеспечен подвоз технической и питьевой воды к домам по Краеведа Соловьева, 6 и Крузенштерна, 6. Он будет осуществляться до конца ремонтных работ и восстановления электроснабжения", — написал Наумов.
Градоначальник находится на месте ЧП вместе с представителями управляющей компании и профильными специалистами. Он отметил, что не уедет оттуда, пока пострадавшим гражданам не вернут электричество.
Мэр призвал сохранять спокойствие и относиться с пониманием к происходящему.
В краевой прокуратуре, в свою очередь, пообещали проконтролировать восстановление электроснабжения в Прикубанском округе Краснодара.
"Отключение обусловлено аварией на электрической сети", — говорится в заявлении надзорного ведомства.
С начала июля на юге России
установилась экстремально жаркая погода. В некоторых районах произошли аварии на линиях электропередачи. Из-за нагрузок периодически вводятся графики временного отключения потребителей.