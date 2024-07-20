https://ria.ru/20240720/kosmos-1960864792.html
Историк рассказал о подходе к организации миссий на Луну
Историк рассказал о подходе к организации миссий на Луну - РИА Новости, 20.07.2024
Историк рассказал о подходе к организации миссий на Луну
Подход к организации пилотируемых миссий на Луну в XXI веке сильно отличается от гонки между СССР и США 60-х годов, спешить и что-то доказывать нет смысла,... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T03:17
2024-07-20T03:17
2024-07-20T07:04
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Подход к организации пилотируемых миссий на Луну в XXI веке сильно отличается от гонки между СССР и США 60-х годов, спешить и что-то доказывать нет смысла, поэтому человечество настроено на активную работу на Луне, её исследование и использование, рассказал РИА Новости историк космонавтики Александр Железняков. Международный день Луны отмечается 20 июля. В этот день 65 лет назад лунный модуль корабля "Аполлон-11" впервые сел на поверхность естественного спутника Земли с экипажем – американскими астронавтами Нилом Армстронгом и Баззом Олдрином. "Чем отличается тогдашняя программа освоения Луны от нынешних устремлений? Тем, что мы в те годы просто пытались застолбить сам факт этого достижения, то есть показать развитость той или иной страны в вопросе освоения космического пространства, сделать первый шаг, поставить там свой флаг", - сказал Железняков. Сейчас, по его словам, подход совершенной иной: человечество стремится не просто слетать на Луну, а использовать её для определённых целей – проводить научные исследования, осваивать ресурсы, заложить базу для будущих исследований планет Солнечной системы, то есть активно работать на Луне. Историк космонавтики подчеркнул, что американская программа "Артемида" и российско-китайский проект научной лунной станции сегодня являются двумя центрами исследования Луны, вокруг которых собираются и кооперации из других стран. Он отметил, что несмотря на то, что "определённая доля соревновательности" всё же присутствует, гонкой назвать сегодняшний процесс нельзя. "Подход к освоению Луны, к этим новым полётам более тщательный, спешить уже нет необходимости. Американцы были на Луне, они уже таковыми первыми останутся навсегда, поэтому что-либо доказывать, спешить сделать это раньше, чем конкуренты, особой необходимости нет", - рассказал Железняков. Он предположил, что земляне снова высадятся на поверхности Луны в течение трёх-четырёх лет, однако представителями какой страны они будут, сейчас сказать сложно.
https://ria.ru/20240720/luna-1960550461.html
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космос - риа наука, луна, ссср, сша, александр железняков, нил армстронг, базз олдрин, в мире
Космос - РИА Наука, Луна, СССР, США, Александр Железняков, Нил Армстронг, Базз Олдрин, В мире
Историк рассказал о подходе к организации миссий на Луну
Железняков: человечество настроено не на гонку, а на изучение и освоение Луны
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Подход к организации пилотируемых миссий на Луну в XXI веке сильно отличается от гонки между СССР и США 60-х годов, спешить и что-то доказывать нет смысла, поэтому человечество настроено на активную работу на Луне, её исследование и использование, рассказал РИА Новости историк космонавтики Александр Железняков.
Международный день Луны отмечается 20 июля. В этот день 65 лет назад лунный модуль корабля "Аполлон-11" впервые сел на поверхность естественного спутника Земли
с экипажем – американскими астронавтами Нилом Армстронгом
и Баззом Олдрином
.
"Чем отличается тогдашняя программа освоения Луны от нынешних устремлений? Тем, что мы в те годы просто пытались застолбить сам факт этого достижения, то есть показать развитость той или иной страны в вопросе освоения космического пространства, сделать первый шаг, поставить там свой флаг", - сказал Железняков.
Сейчас, по его словам, подход совершенной иной: человечество стремится не просто слетать на Луну, а использовать её для определённых целей – проводить научные исследования, осваивать ресурсы, заложить базу для будущих исследований планет Солнечной системы, то есть активно работать на Луне.
Историк космонавтики подчеркнул, что американская программа "Артемида" и российско-китайский проект научной лунной станции сегодня являются двумя центрами исследования Луны, вокруг которых собираются и кооперации из других стран. Он отметил, что несмотря на то, что "определённая доля соревновательности" всё же присутствует, гонкой назвать сегодняшний процесс нельзя.
"Подход к освоению Луны, к этим новым полётам более тщательный, спешить уже нет необходимости. Американцы были на Луне, они уже таковыми первыми останутся навсегда, поэтому что-либо доказывать, спешить сделать это раньше, чем конкуренты, особой необходимости нет", - рассказал Железняков.
Он предположил, что земляне снова высадятся на поверхности Луны в течение трёх-четырёх лет, однако представителями какой страны они будут, сейчас сказать сложно.