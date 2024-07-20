https://ria.ru/20240720/kosmos-1960864792.html

Историк рассказал о подходе к организации миссий на Луну

Историк рассказал о подходе к организации миссий на Луну - РИА Новости, 20.07.2024

Историк рассказал о подходе к организации миссий на Луну

Подход к организации пилотируемых миссий на Луну в XXI веке сильно отличается от гонки между СССР и США 60-х годов, спешить и что-то доказывать нет смысла,... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T03:17

2024-07-20T03:17

2024-07-20T07:04

космос - риа наука

луна

ссср

сша

александр железняков

нил армстронг

базз олдрин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893365030_0:0:2357:1326_1920x0_80_0_0_84ff2a1203fb61bcc0ac47afef7db882.jpg

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Подход к организации пилотируемых миссий на Луну в XXI веке сильно отличается от гонки между СССР и США 60-х годов, спешить и что-то доказывать нет смысла, поэтому человечество настроено на активную работу на Луне, её исследование и использование, рассказал РИА Новости историк космонавтики Александр Железняков. Международный день Луны отмечается 20 июля. В этот день 65 лет назад лунный модуль корабля "Аполлон-11" впервые сел на поверхность естественного спутника Земли с экипажем – американскими астронавтами Нилом Армстронгом и Баззом Олдрином. "Чем отличается тогдашняя программа освоения Луны от нынешних устремлений? Тем, что мы в те годы просто пытались застолбить сам факт этого достижения, то есть показать развитость той или иной страны в вопросе освоения космического пространства, сделать первый шаг, поставить там свой флаг", - сказал Железняков. Сейчас, по его словам, подход совершенной иной: человечество стремится не просто слетать на Луну, а использовать её для определённых целей – проводить научные исследования, осваивать ресурсы, заложить базу для будущих исследований планет Солнечной системы, то есть активно работать на Луне. Историк космонавтики подчеркнул, что американская программа "Артемида" и российско-китайский проект научной лунной станции сегодня являются двумя центрами исследования Луны, вокруг которых собираются и кооперации из других стран. Он отметил, что несмотря на то, что "определённая доля соревновательности" всё же присутствует, гонкой назвать сегодняшний процесс нельзя. "Подход к освоению Луны, к этим новым полётам более тщательный, спешить уже нет необходимости. Американцы были на Луне, они уже таковыми первыми останутся навсегда, поэтому что-либо доказывать, спешить сделать это раньше, чем конкуренты, особой необходимости нет", - рассказал Железняков. Он предположил, что земляне снова высадятся на поверхности Луны в течение трёх-четырёх лет, однако представителями какой страны они будут, сейчас сказать сложно.

https://ria.ru/20240720/luna-1960550461.html

https://ria.ru/20240716/luna-1959940105.html

луна

ссср

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, луна, ссср, сша, александр железняков, нил армстронг, базз олдрин, в мире