https://ria.ru/20240720/koshki-1960927647.html

Благодаря выставке в Москве на ВДНХ пять кошек забрали из приютов домой

Благодаря выставке в Москве на ВДНХ пять кошек забрали из приютов домой - РИА Новости, 20.07.2024

Благодаря выставке в Москве на ВДНХ пять кошек забрали из приютов домой

Пять кошек из столичных приютов нашли хозяев благодаря выставке-пристройству, организованной на ВДНХ, сообщается в Telegram-канале Комплекса городского... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T15:54

2024-07-20T15:54

2024-07-20T19:15

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Пять кошек из столичных приютов нашли хозяев благодаря выставке-пристройству, организованной на ВДНХ, сообщается в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы. "Пять кошек из городских приютов уже обрели новый дом благодаря выставке-пристройству на ВДНХ. <…> Специалисты городских приютов расскажут, как ухаживать за новым другом и научить его простым командам", — говорится в публикации. Выставка будет работать 20 июля до 17:00 у Музея городского хозяйства Москвы (павильон № 5 "Физика").

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Выставка-пристройство животных из городских приютов на ВДНХ Пять кошек из городских приютов уже обрели новый дом благодаря выставке-пристройству на ВДНХ. 2024-07-20T15:54 true PT0M27S

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