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Благодаря выставке в Москве на ВДНХ пять кошек забрали из приютов домой
Благодаря выставке в Москве на ВДНХ пять кошек забрали из приютов домой - РИА Новости, 20.07.2024
Благодаря выставке в Москве на ВДНХ пять кошек забрали из приютов домой
Пять кошек из столичных приютов нашли хозяев благодаря выставке-пристройству, организованной на ВДНХ, сообщается в Telegram-канале Комплекса городского... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T15:54
2024-07-20T15:54
2024-07-20T19:15
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Пять кошек из столичных приютов нашли хозяев благодаря выставке-пристройству, организованной на ВДНХ, сообщается в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы. "Пять кошек из городских приютов уже обрели новый дом благодаря выставке-пристройству на ВДНХ. <…> Специалисты городских приютов расскажут, как ухаживать за новым другом и научить его простым командам", — говорится в публикации. Выставка будет работать 20 июля до 17:00 у Музея городского хозяйства Москвы (павильон № 5 "Физика").
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Выставка-пристройство животных из городских приютов на ВДНХ
Пять кошек из городских приютов уже обрели новый дом благодаря выставке-пристройству на ВДНХ.
2024-07-20T15:54
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Благодаря выставке в Москве на ВДНХ пять кошек забрали из приютов домой
Пять кошек забрали из столичных приютов благодаря выставке-пристройству на ВДНХ