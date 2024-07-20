https://ria.ru/20240720/konflikt-1960974943.html

Египет выразил беспокойство из-за авиаударов Израиля по Йемену

Египет выразил беспокойство из-за авиаударов Израиля по Йемену - РИА Новости, 20.07.2024

Египет выразил беспокойство из-за авиаударов Израиля по Йемену

Египет обеспокоен авиаударами Израиля по Йемену и призывает все стороны к сдержанности и деэскалации, говорится в заявлении египетского МИД. РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T22:04

2024-07-20T22:04

2024-07-20T22:04

в мире

ходейда (город)

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 20 июл - РИА Новости. Египет обеспокоен авиаударами Израиля по Йемену и призывает все стороны к сдержанности и деэскалации, говорится в заявлении египетского МИД. "Арабская Республика Египет выразила обеспокоенность израильской военной операцией на территории Йемена, которая еще больше повышает нынешнюю напряженность", - сообщил МИД Египта. Министерство подчеркнуло, что Египет призывает все стороны к сдержанности и деэскалации. Ранее источник сообщил РИА Новости, что США и Великобритания нанесли пять авиаударов по позициям хуситов в городе Ходейда на западе Йемена. Источник добавил, что в результате авиаударов начался сильный пожар в топливных баках в порту Ходейды. Министерство здравоохранения правительства хуситов заявило, что Израиль нанес авиаудары по нефтехранилищам в порту города. Источник в местных органах власти заявил РИА Новости, что два человека погибли, трое ранены при авиаударах по Ходейде. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) позднее заявила, что нанесла удары по военным объектам движения хуситов в районе порта Ходейды в ответ на сотни атак на Израиль в последние месяцы. Высший политический совет хуситов сообщил, что авиаудары Израиля по Ходейде не останутся без ответа. По данным СМИ, это первые авиаудары Израиля по хуситам.

https://ria.ru/20240720/khusity-1960972182.html

https://ria.ru/20240620/izrail-1954091710.html

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в мире, ходейда (город), израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году