https://ria.ru/20240720/kollektory-1960857656.html
Юрист раскрыла, о каких долгах россиян забудут коллекторы
Юрист раскрыла, о каких долгах россиян забудут коллекторы - РИА Новости, 20.07.2024
Юрист раскрыла, о каких долгах россиян забудут коллекторы
Рост пошлин за обращение в суд по некоторым гражданским искам может сократить возможности для защиты своих прав. Но есть и положительный момент — кредиторы тоже РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T02:15
2024-07-20T02:15
2024-07-20T05:43
коллекторы
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Рост пошлин за обращение в суд по некоторым гражданским искам может сократить возможности для защиты своих прав. Но есть и положительный момент — кредиторы тоже могут разочароваться в работе с "плохими" долгами, рассказала в интервью агентству "Прайм" руководитель налоговой практики юридической фирмы Bishenov&Partners Оксана Соболева.По ее словам, могут быть увеличены следующие пошлины - подача иска, имущественный иск до 100 тысяч рублей, расторжение брака, апелляционная и кассационная жалоба, жалоба в Верховный Суд. В арбитражном суде изменения затронут пошлины за банкротство и оспаривание решений госорганов.Платить больше придется не только компаниям, но и гражданам. "Ранее пошлина за подачу иска физическим лицом составляла 300 рублей, теперь же она вырастет до 5 тысяч рублей. Рост более чем в 16 раз. Это может серьезно повлиять на решение граждан и организаций обращаться в суд и защищать свои права", — считает Соболева.С другой стороны, новации могут отпугнуть коллекторов от выбивания "плохих" долгов — это будет невыгодно, если речь идет о незначительных суммах. Кредиторам придется увеличить издержки на судебные споры, что приведет к удорожанию займов, и, как следствие, новому витку инфляции, заключила юрист.
https://ria.ru/20240719/bankrotstvo-1600141843.html
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коллекторы
Юрист раскрыла, о каких долгах россиян забудут коллекторы
Соболева: рост пошлин в судах отпугнет коллекторов от "плохих" долгов
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости.
Рост пошлин за обращение в суд по некоторым гражданским искам может сократить возможности для защиты своих прав. Но есть и положительный момент — кредиторы тоже могут разочароваться в работе с "плохими" долгами, рассказала в интервью
агентству "Прайм" руководитель налоговой практики юридической фирмы Bishenov&Partners Оксана Соболева.
По ее словам, могут быть увеличены следующие пошлины - подача иска, имущественный иск до 100 тысяч рублей, расторжение брака, апелляционная и кассационная жалоба, жалоба в Верховный Суд. В арбитражном суде изменения затронут пошлины за банкротство и оспаривание решений госорганов.
Платить больше придется не только компаниям, но и гражданам. "Ранее пошлина за подачу иска физическим лицом составляла 300 рублей, теперь же она вырастет до 5 тысяч рублей. Рост более чем в 16 раз. Это может серьезно повлиять на решение граждан и организаций обращаться в суд и защищать свои права", — считает Соболева.
С другой стороны, новации могут отпугнуть коллекторов от выбивания "плохих" долгов — это будет невыгодно, если речь идет о незначительных суммах. Кредиторам придется увеличить издержки на судебные споры, что приведет к удорожанию займов, и, как следствие, новому витку инфляции, заключила юрист.