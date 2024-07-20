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При обрушении моста в Китае погибли 11 человек - РИА Новости, 20.07.2024
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06:52 20.07.2024 (обновлено: 11:21 20.07.2024)
https://ria.ru/20240720/kitay-1960870460.html
При обрушении моста в Китае погибли 11 человек
При обрушении моста в Китае погибли 11 человек - РИА Новости, 20.07.2024
При обрушении моста в Китае погибли 11 человек
При обрушении автодорожного моста в северо-западной китайской провинции Шэньси погибли 11 человек, передает в субботу Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T06:52
2024-07-20T11:21
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ПЕКИН, 20 июл – РИА Новости. При обрушении автодорожного моста в северо-западной китайской провинции Шэньси погибли 11 человек, передает в субботу Центральное телевидение Китая. Согласно сообщению, в пятницу около 20.40 (15.40 мск) в уезде Чжашуй городского округа Шанло провинции Шэньси в результате проливных дождей произошло обрушение части автомобильного моста. "По состоянию на 10.00 (05.00 мск) субботы спасатели обнаружили пять транспортных средств, упавших в реку, 11 человек погибли", - говорится в сообщении. В настоящее время ведутся спасательные работы.
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в мире, шэньси, китай
В мире, Шэньси, Китай
При обрушении моста в Китае погибли 11 человек

При обрушении моста в китайской провинции Шэньси погибли 11 человек

© CMGМесто обрушения автомобильного моста в провинции Шэньси на северо-западе Китая
Место обрушения автомобильного моста в провинции Шэньси на северо-западе Китая - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© CMG
Место обрушения автомобильного моста в провинции Шэньси на северо-западе Китая
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 20 июл – РИА Новости. При обрушении автодорожного моста в северо-западной китайской провинции Шэньси погибли 11 человек, передает в субботу Центральное телевидение Китая.
Согласно сообщению, в пятницу около 20.40 (15.40 мск) в уезде Чжашуй городского округа Шанло провинции Шэньси в результате проливных дождей произошло обрушение части автомобильного моста.
"По состоянию на 10.00 (05.00 мск) субботы спасатели обнаружили пять транспортных средств, упавших в реку, 11 человек погибли", - говорится в сообщении.
В настоящее время ведутся спасательные работы.
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