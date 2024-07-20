https://ria.ru/20240720/kitay-1960870460.html

При обрушении моста в Китае погибли 11 человек

При обрушении моста в Китае погибли 11 человек - РИА Новости, 20.07.2024

При обрушении моста в Китае погибли 11 человек

При обрушении автодорожного моста в северо-западной китайской провинции Шэньси погибли 11 человек, передает в субботу Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T06:52

2024-07-20T06:52

2024-07-20T11:21

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ПЕКИН, 20 июл – РИА Новости. При обрушении автодорожного моста в северо-западной китайской провинции Шэньси погибли 11 человек, передает в субботу Центральное телевидение Китая. Согласно сообщению, в пятницу около 20.40 (15.40 мск) в уезде Чжашуй городского округа Шанло провинции Шэньси в результате проливных дождей произошло обрушение части автомобильного моста. "По состоянию на 10.00 (05.00 мск) субботы спасатели обнаружили пять транспортных средств, упавших в реку, 11 человек погибли", - говорится в сообщении. В настоящее время ведутся спасательные работы.

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