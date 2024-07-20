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Хуситы пригрозили Израилю ответом на авиаудары по порту Ходейда - РИА Новости, 21.07.2024
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21:33 20.07.2024 (обновлено: 00:26 21.07.2024)
https://ria.ru/20240720/khusity-1960972182.html
Хуситы пригрозили Израилю ответом на авиаудары по порту Ходейда
Хуситы пригрозили Израилю ответом на авиаудары по порту Ходейда - РИА Новости, 21.07.2024
Хуситы пригрозили Израилю ответом на авиаудары по порту Ходейда
Йеменское движение "Ансар Алла" ответит на израильские авиаудары по Ходейде, заявил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа. РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-20T21:33
2024-07-21T00:26
в мире
израиль
ходейда (город)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
исраэль кац
иран
ансар алла
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КАИР, 20 июл — РИА Новости. Йеменское движение "Ансар Алла" ответит на израильские авиаудары по Ходейде, заявил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа."Йеменские вооруженные силы подтверждают, что ответят на эту неприкрытую агрессию", — сказал он.Хуситы также не откажутся от операций в поддержку Газы, добавил Сариа.Как передает агентство SABA со ссылкой на Минздрав правительства движения "Ансар Алла", по предварительном данным, при атаке пострадали 80 человек, большинство из-за сильных пожаров.В субботу Армия обороны Израиля сообщила об ударах по объектам хуситов в районе порта Ходейды. По данным источника РИА Новости, при атаке погибли как минимум два человека.О поражении позиций йеменского движения чуть ранее также сообщал еще один источник агентства, отметив, что сделали это американские и британские истребители. При этом представитель "Ансар Аллы" Мухаммед Абдессалям заявил, что Израиль атаковал нефтехранилища и электростанцию.Глава МИД еврейского государства Исраэль Кац назвал операцию израильских ВВС тяжелым ударом по террористической ветви Ирана, которая "поддерживает, обучает и финансирует хуситов".Как указал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, атака на порт Ходейды стала прямым ответом на недавний удар беспилотника, запущенного движением "Ансар Алла" по Тель-Авиву, а также на сотни других нападений. Позднее он заявил, что Израиль будет защищать свою безопасность любыми средствами на всех фронтах.Осложнение отношений между Израилем и ЙеменомХуситы, которые контролируют большую часть Йеменского побережья Красного моря, после обострения ближневосточного конфликта начали атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.Они объясняют свои действия помощью палестинцам и утверждают, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.Соединенные Штаты и Великобритания, со своей стороны, с середины января начали наносить удары по объектам хуситов. Член высшего политического совета движения "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти атаки террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.
https://ria.ru/20240620/izrail-1954091710.html
https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html
https://ria.ru/20240720/konflikt-1915630213.html
израиль
ходейда (город)
иран
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в мире, израиль, ходейда (город), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, исраэль кац, иран, ансар алла
В мире, Израиль, Ходейда (город), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Исраэль Кац, Иран, Ансар Алла
Хуситы пригрозили Израилю ответом на авиаудары по порту Ходейда

Хуситы пообещали ответить на авиаудары Израиля по порту Ходейда на западе Йемена

© AFP 2024Последствия авиаудара в Ходейде на западе Йемена
Последствия авиаудара в Ходейде на западе Йемена - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© AFP 2024
Последствия авиаудара в Ходейде на западе Йемена
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КАИР, 20 июл — РИА Новости. Йеменское движение "Ансар Алла" ответит на израильские авиаудары по Ходейде, заявил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа.
"Йеменские вооруженные силы подтверждают, что ответят на эту неприкрытую агрессию", — сказал он.
© AP PhotoПоследствия авиаудара в Ходейде на западе Йемена
Последствия авиаудара в Ходейде на западе Йемена
Последствия авиаудара в Ходейде на западе Йемена
© AP Photo
1 из 3
© AP PhotoПоследствия авиаудара в Ходейде на западе Йемена
Последствия авиаудара в Ходейде на западе Йемена
Последствия авиаудара в Ходейде на западе Йемена
© AP Photo
2 из 3
© Кадр видео из соцсетейПоследствия авиаудара в Ходейде на западе Йемена
Последствия авиаудара в Ходейде на западе Йемена
Последствия авиаудара в Ходейде на западе Йемена
© Кадр видео из соцсетей
3 из 3
Последствия авиаудара в Ходейде на западе Йемена
© AP Photo
1 из 3
Последствия авиаудара в Ходейде на западе Йемена
© AP Photo
2 из 3
Последствия авиаудара в Ходейде на западе Йемена
© Кадр видео из соцсетей
3 из 3
Хуситы также не откажутся от операций в поддержку Газы, добавил Сариа.
Как передает агентство SABA со ссылкой на Минздрав правительства движения "Ансар Алла", по предварительном данным, при атаке пострадали 80 человек, большинство из-за сильных пожаров.
В субботу Армия обороны Израиля сообщила об ударах по объектам хуситов в районе порта Ходейды. По данным источника РИА Новости, при атаке погибли как минимум два человека.

По данным СМИ, это первый авиаудар ЦАХАЛ по хуситам.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Израиль толкают к катастрофе
20 июня, 08:00
О поражении позиций йеменского движения чуть ранее также сообщал еще один источник агентства, отметив, что сделали это американские и британские истребители. При этом представитель "Ансар Аллы" Мухаммед Абдессалям заявил, что Израиль атаковал нефтехранилища и электростанцию.
Глава МИД еврейского государства Исраэль Кац назвал операцию израильских ВВС тяжелым ударом по террористической ветви Ирана, которая "поддерживает, обучает и финансирует хуситов".
Как указал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, атака на порт Ходейды стала прямым ответом на недавний удар беспилотника, запущенного движением "Ансар Алла" по Тель-Авиву, а также на сотни других нападений. Позднее он заявил, что Израиль будет защищать свою безопасность любыми средствами на всех фронтах.
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения Ансар Алла - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
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12 января, 16:13

Осложнение отношений между Израилем и Йеменом

Хуситы, которые контролируют большую часть Йеменского побережья Красного моря, после обострения ближневосточного конфликта начали атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.
Они объясняют свои действия помощью палестинцам и утверждают, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
Соединенные Штаты и Великобритания, со своей стороны, с середины января начали наносить удары по объектам хуситов. Член высшего политического совета движения "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти атаки террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
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