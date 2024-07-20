https://ria.ru/20240720/khusity-1960972182.html

Хуситы пригрозили Израилю ответом на авиаудары по порту Ходейда

Хуситы пригрозили Израилю ответом на авиаудары по порту Ходейда - РИА Новости, 21.07.2024

Хуситы пригрозили Израилю ответом на авиаудары по порту Ходейда

Йеменское движение "Ансар Алла" ответит на израильские авиаудары по Ходейде, заявил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа. РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-20T21:33

2024-07-20T21:33

2024-07-21T00:26

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КАИР, 20 июл — РИА Новости. Йеменское движение "Ансар Алла" ответит на израильские авиаудары по Ходейде, заявил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа."Йеменские вооруженные силы подтверждают, что ответят на эту неприкрытую агрессию", — сказал он.Хуситы также не откажутся от операций в поддержку Газы, добавил Сариа.Как передает агентство SABA со ссылкой на Минздрав правительства движения "Ансар Алла", по предварительном данным, при атаке пострадали 80 человек, большинство из-за сильных пожаров.В субботу Армия обороны Израиля сообщила об ударах по объектам хуситов в районе порта Ходейды. По данным источника РИА Новости, при атаке погибли как минимум два человека.О поражении позиций йеменского движения чуть ранее также сообщал еще один источник агентства, отметив, что сделали это американские и британские истребители. При этом представитель "Ансар Аллы" Мухаммед Абдессалям заявил, что Израиль атаковал нефтехранилища и электростанцию.Глава МИД еврейского государства Исраэль Кац назвал операцию израильских ВВС тяжелым ударом по террористической ветви Ирана, которая "поддерживает, обучает и финансирует хуситов".Как указал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, атака на порт Ходейды стала прямым ответом на недавний удар беспилотника, запущенного движением "Ансар Алла" по Тель-Авиву, а также на сотни других нападений. Позднее он заявил, что Израиль будет защищать свою безопасность любыми средствами на всех фронтах.Осложнение отношений между Израилем и ЙеменомХуситы, которые контролируют большую часть Йеменского побережья Красного моря, после обострения ближневосточного конфликта начали атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.Они объясняют свои действия помощью палестинцам и утверждают, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.Соединенные Штаты и Великобритания, со своей стороны, с середины января начали наносить удары по объектам хуситов. Член высшего политического совета движения "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти атаки террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20240620/izrail-1954091710.html

https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html

https://ria.ru/20240720/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, ходейда (город), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, исраэль кац, иран, ансар алла