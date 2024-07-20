Источник: США и Великобритания нанесли пять авиаударов по позициям хуситов
США и Великобритания нанесли пять авиаударов по позициям хуситов в Ходейде
© Кадр видео из соцсетейАвиаудары по нефтехранилищам в порту города Ходейда на западе Йемена
© Кадр видео из соцсетей
Авиаудары по нефтехранилищам в порту города Ходейда на западе Йемена
КАИР, 20 июл — РИА Новости. США и Великобритания нанесли пять авиаударов по позициям хуситов в городе Ходейде на западе Йемена, сообщил РИА Новости источник в местных органах власти.
"Американские и британские истребители нанесли пять авиаударов по позициям движения "Ансар Алла" в городе Ходейде", — сказал собеседник агентства.
© Кадр видео из соцсетейАвиаудары по нефтехранилищам в порту города Ходейда на западе Йемена
© Кадр видео из соцсетей
Авиаудары по нефтехранилищам в порту города Ходейда на западе Йемена
По его словам, атака привела к сильному пожару в топливных баках в порту Ходейды.
Движение "Ансар Алла", которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом хуситы заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
США вместе с союзниками пытаются заставить "Ансар Аллу" прекратить обстрелы морских судов.
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