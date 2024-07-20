https://ria.ru/20240720/khusity-1960952055.html

Источник: США и Великобритания нанесли пять авиаударов по позициям хуситов

Источник: США и Великобритания нанесли пять авиаударов по позициям хуситов - РИА Новости, 20.07.2024

Источник: США и Великобритания нанесли пять авиаударов по позициям хуситов

США и Великобритания нанесли пять авиаударов по позициям хуситов в городе Ходейде на западе Йемена, сообщил РИА Новости источник в местных органах власти. РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T18:59

2024-07-20T18:59

2024-07-20T19:32

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

ансар алла

йемен

в мире

сша

ходейда (город)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/14/1960954899_0:337:363:541_1920x0_80_0_0_eec1329cb074c9c45f9d9d112bc2028b.jpg

КАИР, 20 июл — РИА Новости. США и Великобритания нанесли пять авиаударов по позициям хуситов в городе Ходейде на западе Йемена, сообщил РИА Новости источник в местных органах власти."Американские и британские истребители нанесли пять авиаударов по позициям движения "Ансар Алла" в городе Ходейде", — сказал собеседник агентства. По его словам, атака привела к сильному пожару в топливных баках в порту Ходейды.Движение "Ансар Алла", которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом хуситы заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.США вместе с союзниками пытаются заставить "Ансар Аллу" прекратить обстрелы морских судов.

https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html

йемен

сша

ходейда (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ансар алла, йемен, в мире, сша, ходейда (город)