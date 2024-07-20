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Источник: США и Великобритания нанесли пять авиаударов по позициям хуситов - РИА Новости, 20.07.2024
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18:59 20.07.2024 (обновлено: 19:32 20.07.2024)
https://ria.ru/20240720/khusity-1960952055.html
Источник: США и Великобритания нанесли пять авиаударов по позициям хуситов
Источник: США и Великобритания нанесли пять авиаударов по позициям хуситов - РИА Новости, 20.07.2024
Источник: США и Великобритания нанесли пять авиаударов по позициям хуситов
США и Великобритания нанесли пять авиаударов по позициям хуситов в городе Ходейде на западе Йемена, сообщил РИА Новости источник в местных органах власти. РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T18:59
2024-07-20T19:32
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ансар алла
йемен
в мире
сша
ходейда (город)
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КАИР, 20 июл — РИА Новости. США и Великобритания нанесли пять авиаударов по позициям хуситов в городе Ходейде на западе Йемена, сообщил РИА Новости источник в местных органах власти."Американские и британские истребители нанесли пять авиаударов по позициям движения "Ансар Алла" в городе Ходейде", — сказал собеседник агентства. По его словам, атака привела к сильному пожару в топливных баках в порту Ходейды.Движение "Ансар Алла", которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом хуситы заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.США вместе с союзниками пытаются заставить "Ансар Аллу" прекратить обстрелы морских судов.
https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html
йемен
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ансар алла, йемен, в мире, сша, ходейда (город)
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Ансар Алла, Йемен, В мире, США, Ходейда (город)
Источник: США и Великобритания нанесли пять авиаударов по позициям хуситов

США и Великобритания нанесли пять авиаударов по позициям хуситов в Ходейде

© Кадр видео из соцсетейАвиаудары по нефтехранилищам в порту города Ходейда на западе Йемена
Авиаудары по нефтехранилищам в порту города Ходейда на западе Йемена - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© Кадр видео из соцсетей
Авиаудары по нефтехранилищам в порту города Ходейда на западе Йемена
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КАИР, 20 июл — РИА Новости. США и Великобритания нанесли пять авиаударов по позициям хуситов в городе Ходейде на западе Йемена, сообщил РИА Новости источник в местных органах власти.
"Американские и британские истребители нанесли пять авиаударов по позициям движения "Ансар Алла" в городе Ходейде", — сказал собеседник агентства.
© Кадр видео из соцсетейАвиаудары по нефтехранилищам в порту города Ходейда на западе Йемена
Последствия авиаудара в Ходейде на западе Йемена - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© Кадр видео из соцсетей
Авиаудары по нефтехранилищам в порту города Ходейда на западе Йемена
По его словам, атака привела к сильному пожару в топливных баках в порту Ходейды.
Движение "Ансар Алла", которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом хуситы заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
США вместе с союзниками пытаются заставить "Ансар Аллу" прекратить обстрелы морских судов.
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Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуАнсар АллаЙеменВ миреСШАХодейда (город)
 
 
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