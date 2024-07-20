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Хуситы заявили, что Израиль атаковал нефтехранилища на западе Йемена - РИА Новости, 20.07.2024
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18:56 20.07.2024 (обновлено: 20:53 20.07.2024)
https://ria.ru/20240720/khusity-1960951280.html
Хуситы заявили, что Израиль атаковал нефтехранилища на западе Йемена
Хуситы заявили, что Израиль атаковал нефтехранилища на западе Йемена - РИА Новости, 20.07.2024
Хуситы заявили, что Израиль атаковал нефтехранилища на западе Йемена
Израиль нанес авиаудары по нефтехранилищам в порту города Ходейда на западе Йемена, есть погибшие и раненые, заявило министерство здравоохранения правительства... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T18:56
2024-07-20T20:53
в мире
израиль
йемен
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ходейда (город)
ансар алла
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КАИР, 20 июл - РИА Новости. Израиль нанес авиаудары по нефтехранилищам в порту города Ходейда на западе Йемена, есть погибшие и раненые, заявило министерство здравоохранения правительства движения "Ансар Алла" (хуситов).Ранее источник сообщил РИА Новости, что США и Великобритания нанесли пять авиаударов по позициям хуситов в Ходейде. Источник добавил, что в результате авиаударов начался сильный пожар в топливных баках в порту Ходейды."В результате авиаударов израильского противника по нефтехранилищам в порту Ходейды есть погибшие и раненые", - говорится в заявлении минздрава хуситов, которое приводит подконтрольный движению телеканал Al Masirah.По данным СМИ, это первые авиаудары Израиля по хуситам.Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.США вместе с союзниками пытаются заставить хуситов прекратить обстрелы морских судов у берегов Йемена в ответ на израильскую военную операцию в секторе Газа.
https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html
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израиль
йемен
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в мире, израиль, йемен, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ходейда (город), ансар алла
В мире, Израиль, Йемен, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Ходейда (город), Ансар Алла
Хуситы заявили, что Израиль атаковал нефтехранилища на западе Йемена

Хуситы заявили, что Израиль атаковал нефтехранилища в порту Ходейды в Йемене

© AFP 2024Последствия авиаудара в Ходейде на западе Йемена
Последствия авиаудара в Ходейде на западе Йемена - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© AFP 2024
Последствия авиаудара в Ходейде на западе Йемена
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КАИР, 20 июл - РИА Новости. Израиль нанес авиаудары по нефтехранилищам в порту города Ходейда на западе Йемена, есть погибшие и раненые, заявило министерство здравоохранения правительства движения "Ансар Алла" (хуситов).
Ранее источник сообщил РИА Новости, что США и Великобритания нанесли пять авиаударов по позициям хуситов в Ходейде. Источник добавил, что в результате авиаударов начался сильный пожар в топливных баках в порту Ходейды.
"В результате авиаударов израильского противника по нефтехранилищам в порту Ходейды есть погибшие и раненые", - говорится в заявлении минздрава хуситов, которое приводит подконтрольный движению телеканал Al Masirah.
По данным СМИ, это первые авиаудары Израиля по хуситам.
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения Ансар Алла - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Кто такие хуситы и как они захватили власть в Йемене
12 января, 16:13
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
США вместе с союзниками пытаются заставить хуситов прекратить обстрелы морских судов у берегов Йемена в ответ на израильскую военную операцию в секторе Газа.
Авиаудары по нефтехранилищам в порту города Ходейда на западе Йемена - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
Источник: США и Великобритания нанесли пять авиаударов по позициям хуситов
Вчера, 18:59
 
В миреИзраильЙеменОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХодейда (город)Ансар Алла
 
 
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