https://ria.ru/20240720/khusity-1960951280.html

Хуситы заявили, что Израиль атаковал нефтехранилища на западе Йемена

Хуситы заявили, что Израиль атаковал нефтехранилища на западе Йемена - РИА Новости, 20.07.2024

Хуситы заявили, что Израиль атаковал нефтехранилища на западе Йемена

Израиль нанес авиаудары по нефтехранилищам в порту города Ходейда на западе Йемена, есть погибшие и раненые, заявило министерство здравоохранения правительства... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T18:56

2024-07-20T18:56

2024-07-20T20:53

в мире

израиль

йемен

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

ходейда (город)

ансар алла

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КАИР, 20 июл - РИА Новости. Израиль нанес авиаудары по нефтехранилищам в порту города Ходейда на западе Йемена, есть погибшие и раненые, заявило министерство здравоохранения правительства движения "Ансар Алла" (хуситов).Ранее источник сообщил РИА Новости, что США и Великобритания нанесли пять авиаударов по позициям хуситов в Ходейде. Источник добавил, что в результате авиаударов начался сильный пожар в топливных баках в порту Ходейды."В результате авиаударов израильского противника по нефтехранилищам в порту Ходейды есть погибшие и раненые", - говорится в заявлении минздрава хуситов, которое приводит подконтрольный движению телеканал Al Masirah.По данным СМИ, это первые авиаудары Израиля по хуситам.Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.США вместе с союзниками пытаются заставить хуситов прекратить обстрелы морских судов у берегов Йемена в ответ на израильскую военную операцию в секторе Газа.

https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html

https://ria.ru/20240720/khusity-1960952055.html

израиль

йемен

ходейда (город)

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в мире, израиль, йемен, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ходейда (город), ансар алла