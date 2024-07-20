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При ударах по Ходейде пострадали не менее 80 человек, заявили хуситы
При ударах по Ходейде пострадали не менее 80 человек, заявили хуситы - РИА Новости, 20.07.2024
При ударах по Ходейде пострадали не менее 80 человек, заявили хуситы
Не менее 80 человек ранены в результате израильских авиаударов по Ходейде на западе Йемена, передает агентство SABA со ссылкой на минздрав правительства... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T22:21
2024-07-20T22:21
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КАИР, 20 июл - РИА Новости. Не менее 80 человек ранены в результате израильских авиаударов по Ходейде на западе Йемена, передает агентство SABA со ссылкой на минздрав правительства движения "Ансар Алла" (хуситов)."По первоначальным данным, число раненых в результате удара израильского противника по нефтяным резервуарам и электростанции в провинции Ходейда достигло 80, большинство (пострадали - ред.) в результате сильных пожаров", - говорится в заявлении минздрава хуситов.Ранее источник сообщил РИА Новости, что США и Великобритания нанесли пять авиаударов по позициям хуситов в городе Ходейда на западе Йемена. Источник добавил, что в результате авиаударов начался сильный пожар в топливных баках в порту Ходейды. Министерство здравоохранения правительства хуситов заявило, что Израиль нанес авиаудары по нефтехранилищам в порту города. Источник в местных органах власти заявил РИА Новости, что два человека погибли, трое ранены при авиаударах по Ходейде.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) позднее заявила, что нанесла удары по военным объектам движения хуситов в районе порта Ходейды в ответ на сотни атак на Израиль в последние месяцы. Высший политический совет хуситов сообщил, что авиаудары Израиля по Ходейде не останутся без ответа.По данным СМИ, это первые авиаудары Израиля по хуситам.
https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html
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в мире, йемен, ходейда (город), израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Йемен, Ходейда (город), Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
При ударах по Ходейде пострадали не менее 80 человек, заявили хуситы
Минздрав хуситов: при ударах Израиля по Ходейде пострадали не менее 80 человек