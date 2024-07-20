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Сальдо заявил, что уход ВСУ из Херсона неминуем
Сальдо заявил, что уход ВСУ из Херсона неминуем - РИА Новости, 20.07.2024
Сальдо заявил, что уход ВСУ из Херсона неминуем
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что уход украинских войск из правобережной части региона неминуем, в Херсоне будет восстановлена законная... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T06:19
2024-07-20T06:19
2024-07-20T10:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл — РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что уход украинских войск из правобережной части региона неминуем, в Херсоне будет восстановлена законная власть. "Нас не интересуют хотелки врага. Согласно конституции, Херсонская область является неотъемлемой частью Российской Федерации, и президент еще раз акцентировал внимание наших геополитических оппонентов, что это не обсуждается. Законная власть России будет восстановлена в Херсоне и на всем правобережье региона, включая Снигиревский и Александровский районы, ранее входившие в Николаевскую область", — сказал Сальдо РИА Новости. По его словам, уход ВСУ с занимаемых ими территорий неминуем. Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Сальдо заявил, что уход ВСУ из Херсона неминуем
Сальдо заявил, что уход украинских войск из Херсонской области неминуем