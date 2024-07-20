Армия Израиля нанесла удары по объектам хуситов в Ходейде
ЦАХАЛ заявил об ударах по объектам хуситов у порта Ходейда на западе Йемена
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам хуситов в районе порта города Ходейда на западе Йемена, сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.
"Некоторые время назад истребители нанесли удары по военным объектам <...> хуситов в районе порта Ходейда в Йемене в ответ на сотни атак на Израиль в последние месяцы", — говорится в посте.
© Кадр видео из соцсетейПоследствия авиаудара в Ходейде на западе Йемена
Последствия авиаудара в Ходейде на западе Йемена
© Кадр видео из соцсетей
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© Кадр видео из соцсетейПоследствия авиаудара в Ходейде на западе Йемена
Последствия авиаудара в Ходейде на западе Йемена
© Кадр видео из соцсетей
2 из 2
Последствия авиаудара в Ходейде на западе Йемена
© Кадр видео из соцсетей
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Последствия авиаудара в Ходейде на западе Йемена
© Кадр видео из соцсетей
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По данным источника РИА Новости, после атаки погибли два человека, еще трое получили ранения.
Глава МИД еврейского государства Исраэль Кац назвал операцию израильских ВВС тяжелым ударом по террористической ветви Ирана, которая "поддерживает, обучает и финансирует террористическую организацию хуситов".
Как пишут СМИ, это первый авиаудар ЦАХАЛ по хуситам.
О поражении позиций "Ансар Алла" в Ходейде ранее в субботу сообщил еще один источник агентства, отметив, что сделали это американские и британские истребители. При этом представитель хуситов Мухаммед Абдессалям заявил, что Израиль атаковал нефтехранилища и электростанцию.
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Движение "Ансар Алла" после обострения ближневосточного конфликта начало атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.
Хуситы объясняют свои действия помощью палестинцам и утверждают, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
Соединенные Штаты и Великобритания, со своей стороны, с середины января наносят удары по объектам хуситов. Член высшего политического совета движения "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти атаки террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.