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Защита Иванова попросила изменить ему меру пресечения - РИА Новости, 20.07.2024
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12:24 20.07.2024 (обновлено: 13:24 20.07.2024)
https://ria.ru/20240720/ivanov-1960898738.html
Защита Иванова попросила изменить ему меру пресечения
Защита Иванова попросила изменить ему меру пресечения - РИА Новости, 20.07.2024
Защита Иванова попросила изменить ему меру пресечения
Защита бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова просила изменить ему меру пресечения, поскольку он "является непосредственным участником СВО",... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T12:24
2024-07-20T13:24
происшествия
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Защита бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова просила изменить ему меру пресечения, поскольку он "является непосредственным участником СВО", следует из официальных судебных документов. "Просили учесть наличие постоянного места жительства, исключительно положительную характеристику, то обстоятельство, что он является непосредственным участником СВО и находится под санкциями всех стран мира", — говорится в постановлении. На прошлой неделе Басманный суд Москвы продлил срок ареста Иванову и его подельнику Сергею Бородину до 23 сентября. По делу также проходит совладелец "Олимпситистроя" Александр Фомин.Иванова, курировавшего в Минобороны работу военно-строительного комплекса, задержали в конце апреля. Его и Бородина обвиняют в получении взятки в особо крупном размере — по словам адвоката Мурада Мусаева, речь идет о сумме порядка миллиарда рублей. Вину бывший замминистра не признает.В даче взятки обвиняют Фомина. Как утверждает следствие, он оказывал Иванову, Бородину и другим лицам услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом или реконструкцией здания.
https://ria.ru/20240720/borodin-1960867548.html
https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html
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происшествия, тимур иванов, сергей бородин, дело замминистра обороны тимура иванова, россия
Происшествия, Тимур Иванов, Сергей Бородин, Дело замминистра обороны Тимура Иванова, Россия
Защита Иванова попросила изменить ему меру пресечения

Защита бывшего замглавы Минобороны Иванова просила изменить ему меру пресечения

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов
Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Защита бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова просила изменить ему меру пресечения, поскольку он "является непосредственным участником СВО", следует из официальных судебных документов.
«
"Просили учесть наличие постоянного места жительства, исключительно положительную характеристику, то обстоятельство, что он является непосредственным участником СВО и находится под санкциями всех стран мира", — говорится в постановлении.
Фигурант по делу о получении взятки заместителем министра обороны Сергей Бородин в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
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05:08
На прошлой неделе Басманный суд Москвы продлил срок ареста Иванову и его подельнику Сергею Бородину до 23 сентября. По делу также проходит совладелец "Олимпситистроя" Александр Фомин.
Иванова, курировавшего в Минобороны работу военно-строительного комплекса, задержали в конце апреля. Его и Бородина обвиняют в получении взятки в особо крупном размере — по словам адвоката Мурада Мусаева, речь идет о сумме порядка миллиарда рублей. Вину бывший замминистра не признает.
В даче взятки обвиняют Фомина. Как утверждает следствие, он оказывал Иванову, Бородину и другим лицам услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом или реконструкцией здания.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
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ПроисшествияТимур ИвановСергей БородинДело замминистра обороны Тимура ИвановаРоссия
 
 
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