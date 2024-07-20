Рейтинг@Mail.ru
Источник: Била проверят на незаконное ношение формы правоохранителей - РИА Новости, 20.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:43 20.07.2024 (обновлено: 14:57 20.07.2024)
https://ria.ru/20240720/istochnik-1960915048.html
Источник: Била проверят на незаконное ношение формы правоохранителей
Источник: Била проверят на незаконное ношение формы правоохранителей - РИА Новости, 20.07.2024
Источник: Била проверят на незаконное ношение формы правоохранителей
Блогера Эдварда Била, ранее задержанного в центре Москвы в одежде, похожей на форму сотрудников ГАИ, проверят на незаконное ношение формы правоохранителей,... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T14:43
2024-07-20T14:57
москва
россия
эдвард бил (блогер)
гибдд мвд рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/14/1960916594_0:325:1280:1045_1920x0_80_0_0_4bbe09a4bc4f649f5d21bdd6a53ad0ae.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Блогера Эдварда Била, ранее задержанного в центре Москвы в одежде, похожей на форму сотрудников ГАИ, проверят на незаконное ношение формы правоохранителей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "В отношении блогера проведут расследование по статье 17.12 КоАП РФ", - сказал источник агентству. Статья 17.12 КоАП РФ "Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов" предусматривает штраф в размере от 1 тысячи до 1,5 тысячи рублей с конфискацией форменной одежды, знаков различия, символики государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов.
https://ria.ru/20240718/bloger-1960387715.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Блогер Эдвард Бил в зале суда
Суд арестовал блогера Эдварда Била на 13 суток за мелкое хулиганство после езды на самокате в одежде, визуально похожей на форму сотрудников ГИБДД, сообщили РИА Новости в суде.
2024-07-20T14:43
true
PT0M29S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/14/1960916594_0:116:1280:1076_1920x0_80_0_0_332d9caad6a2567655d33fbccad7a3ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, эдвард бил (блогер), гибдд мвд рф, общество
Москва, Россия, Эдвард Бил (блогер), ГИБДД МВД РФ, Общество
Источник: Била проверят на незаконное ношение формы правоохранителей

Блогера Эдварда Била проверят на незаконное ношение формы правоохранителей

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramБлогер Эдвард Бил в зале суда в Москве. 20 июля 2024
Блогер Эдвард Бил в зале суда в Москве. 20 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Блогер Эдвард Бил в зале суда в Москве. 20 июля 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Блогера Эдварда Била, ранее задержанного в центре Москвы в одежде, похожей на форму сотрудников ГАИ, проверят на незаконное ношение формы правоохранителей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"В отношении блогера проведут расследование по статье 17.12 КоАП РФ", - сказал источник агентству.
Статья 17.12 КоАП РФ "Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов" предусматривает штраф в размере от 1 тысячи до 1,5 тысячи рублей с конфискацией форменной одежды, знаков различия, символики государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов.
Видеоблогер Эдвард Бил у Пресненского районного суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
Блогер Бил задолжал по взысканиям свыше 2,3 миллиона рублей
18 июля, 03:47
 
МоскваРоссияЭдвард Бил (блогер)ГИБДД МВД РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала