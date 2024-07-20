https://ria.ru/20240720/istochnik-1960915048.html
Источник: Била проверят на незаконное ношение формы правоохранителей
Источник: Била проверят на незаконное ношение формы правоохранителей - РИА Новости, 20.07.2024
Источник: Била проверят на незаконное ношение формы правоохранителей
Блогера Эдварда Била, ранее задержанного в центре Москвы в одежде, похожей на форму сотрудников ГАИ, проверят на незаконное ношение формы правоохранителей,... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T14:43
2024-07-20T14:43
2024-07-20T14:57
москва
россия
эдвард бил (блогер)
гибдд мвд рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/14/1960916594_0:325:1280:1045_1920x0_80_0_0_4bbe09a4bc4f649f5d21bdd6a53ad0ae.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Блогера Эдварда Била, ранее задержанного в центре Москвы в одежде, похожей на форму сотрудников ГАИ, проверят на незаконное ношение формы правоохранителей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "В отношении блогера проведут расследование по статье 17.12 КоАП РФ", - сказал источник агентству. Статья 17.12 КоАП РФ "Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов" предусматривает штраф в размере от 1 тысячи до 1,5 тысячи рублей с конфискацией форменной одежды, знаков различия, символики государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов.
https://ria.ru/20240718/bloger-1960387715.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/14/1960916594_0:116:1280:1076_1920x0_80_0_0_332d9caad6a2567655d33fbccad7a3ba.jpg
Блогер Эдвард Бил в зале суда
Суд арестовал блогера Эдварда Била на 13 суток за мелкое хулиганство после езды на самокате в одежде, визуально похожей на форму сотрудников ГИБДД, сообщили РИА Новости в суде.
2024-07-20T14:43
true
PT0M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, эдвард бил (блогер), гибдд мвд рф, общество
Москва, Россия, Эдвард Бил (блогер), ГИБДД МВД РФ, Общество
Источник: Била проверят на незаконное ношение формы правоохранителей
Блогера Эдварда Била проверят на незаконное ношение формы правоохранителей