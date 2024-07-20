https://ria.ru/20240720/istochnik-1960915048.html

Источник: Била проверят на незаконное ношение формы правоохранителей

Источник: Била проверят на незаконное ношение формы правоохранителей - РИА Новости, 20.07.2024

Источник: Била проверят на незаконное ношение формы правоохранителей

Блогера Эдварда Била, ранее задержанного в центре Москвы в одежде, похожей на форму сотрудников ГАИ, проверят на незаконное ношение формы правоохранителей,... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T14:43

2024-07-20T14:43

2024-07-20T14:57

москва

россия

эдвард бил (блогер)

гибдд мвд рф

общество

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Блогера Эдварда Била, ранее задержанного в центре Москвы в одежде, похожей на форму сотрудников ГАИ, проверят на незаконное ношение формы правоохранителей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "В отношении блогера проведут расследование по статье 17.12 КоАП РФ", - сказал источник агентству. Статья 17.12 КоАП РФ "Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов" предусматривает штраф в размере от 1 тысячи до 1,5 тысячи рублей с конфискацией форменной одежды, знаков различия, символики государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов.

https://ria.ru/20240718/bloger-1960387715.html

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Блогер Эдвард Бил в зале суда Суд арестовал блогера Эдварда Била на 13 суток за мелкое хулиганство после езды на самокате в одежде, визуально похожей на форму сотрудников ГИБДД, сообщили РИА Новости в суде. 2024-07-20T14:43 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, эдвард бил (блогер), гибдд мвд рф, общество