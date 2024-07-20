В Испании задержали трех человек по подозрению в хакерских атаках
В Испании задержали причастных к хакерской атаке против проукраинских стран НАТО
© Guardia Civil/XЗадержание сотрудниками испанской Гражданской гвардии подозреваемых в причастности к хакерским атакам против государственных учреждений и стратегических секторов в Испании
© Guardia Civil/X
Задержание сотрудниками испанской Гражданской гвардии подозреваемых в причастности к хакерским атакам против государственных учреждений и стратегических секторов в Испании
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Испанская Гражданская гвардия заявила о задержании трех человек, которые подозреваются в причастности к хакерским атакам против государственных учреждений и стратегических секторов в Испании и других странах НАТО, поддержавших в конфликте Украину.
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"Гражданская гвардия задержала трех человек в Манакоре (Балеарские острова), Уэльве и Севилье за их предполагаемую причастность к хакерским атакам... против государственных учреждений и стратегических секторов в Испании и других странах НАТО", - говорится в заявлении Гражданской гвардии.
Как отмечается в заявлении, в домах подозреваемых были проведены обыски. Гражданская гвардия утверждает, что задержанные участвовали в атаках по схеме "отказ в обслуживании", якобы организованных хакерской группой NoName057(16).
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"Атаки были направлены на государственные учреждения и компании в стратегических секторах в странах, занявших проукраинскую позицию в контексте конфликта", - отмечается в заявлении.
При этом национальность задержанных не уточняется.