https://ria.ru/20240720/ispanija-1960903409.html

В Испании задержали трех человек по подозрению в хакерских атаках

В Испании задержали трех человек по подозрению в хакерских атаках - РИА Новости, 20.07.2024

В Испании задержали трех человек по подозрению в хакерских атаках

Испанская Гражданская гвардия заявила о задержании трех человек, которые подозреваются в причастности к хакерским атакам против государственных учреждений и... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T13:01

2024-07-20T13:01

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Испанская Гражданская гвардия заявила о задержании трех человек, которые подозреваются в причастности к хакерским атакам против государственных учреждений и стратегических секторов в Испании и других странах НАТО, поддержавших в конфликте Украину. "Гражданская гвардия задержала трех человек в Манакоре (Балеарские острова), Уэльве и Севилье за их предполагаемую причастность к хакерским атакам... против государственных учреждений и стратегических секторов в Испании и других странах НАТО", - говорится в заявлении Гражданской гвардии. Как отмечается в заявлении, в домах подозреваемых были проведены обыски. Гражданская гвардия утверждает, что задержанные участвовали в атаках по схеме "отказ в обслуживании", якобы организованных хакерской группой NoName057(16). "Атаки были направлены на государственные учреждения и компании в стратегических секторах в странах, занявших проукраинскую позицию в контексте конфликта", - отмечается в заявлении. При этом национальность задержанных не уточняется.

https://ria.ru/20240716/peregovory-1959771020.html

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испания, украина, нато, испанская гражданская гвардия, в мире