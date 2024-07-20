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В Испании задержали трех человек по подозрению в хакерских атаках - РИА Новости, 20.07.2024
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13:01 20.07.2024 (обновлено: 13:31 20.07.2024)
https://ria.ru/20240720/ispanija-1960903409.html
В Испании задержали трех человек по подозрению в хакерских атаках
В Испании задержали трех человек по подозрению в хакерских атаках - РИА Новости, 20.07.2024
В Испании задержали трех человек по подозрению в хакерских атаках
Испанская Гражданская гвардия заявила о задержании трех человек, которые подозреваются в причастности к хакерским атакам против государственных учреждений и... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T13:01
2024-07-20T13:31
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испанская гражданская гвардия
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Испанская Гражданская гвардия заявила о задержании трех человек, которые подозреваются в причастности к хакерским атакам против государственных учреждений и стратегических секторов в Испании и других странах НАТО, поддержавших в конфликте Украину. "Гражданская гвардия задержала трех человек в Манакоре (Балеарские острова), Уэльве и Севилье за их предполагаемую причастность к хакерским атакам... против государственных учреждений и стратегических секторов в Испании и других странах НАТО", - говорится в заявлении Гражданской гвардии. Как отмечается в заявлении, в домах подозреваемых были проведены обыски. Гражданская гвардия утверждает, что задержанные участвовали в атаках по схеме "отказ в обслуживании", якобы организованных хакерской группой NoName057(16). "Атаки были направлены на государственные учреждения и компании в стратегических секторах в странах, занявших проукраинскую позицию в контексте конфликта", - отмечается в заявлении. При этом национальность задержанных не уточняется.
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испания, украина, нато, испанская гражданская гвардия, в мире
Испания, Украина, НАТО, Испанская Гражданская гвардия, В мире
В Испании задержали трех человек по подозрению в хакерских атаках

В Испании задержали причастных к хакерской атаке против проукраинских стран НАТО

© Guardia Civil/XЗадержание сотрудниками испанской Гражданской гвардии подозреваемых в причастности к хакерским атакам против государственных учреждений и стратегических секторов в Испании
Задержание сотрудниками испанской Гражданской гвардии подозреваемых в причастности к хакерским атакам против государственных учреждений и стратегических секторов в Испании - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© Guardia Civil/X
Задержание сотрудниками испанской Гражданской гвардии подозреваемых в причастности к хакерским атакам против государственных учреждений и стратегических секторов в Испании
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Испанская Гражданская гвардия заявила о задержании трех человек, которые подозреваются в причастности к хакерским атакам против государственных учреждений и стратегических секторов в Испании и других странах НАТО, поддержавших в конфликте Украину.
«
"Гражданская гвардия задержала трех человек в Манакоре (Балеарские острова), Уэльве и Севилье за их предполагаемую причастность к хакерским атакам... против государственных учреждений и стратегических секторов в Испании и других странах НАТО", - говорится в заявлении Гражданской гвардии.
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Как отмечается в заявлении, в домах подозреваемых были проведены обыски. Гражданская гвардия утверждает, что задержанные участвовали в атаках по схеме "отказ в обслуживании", якобы организованных хакерской группой NoName057(16).
«
"Атаки были направлены на государственные учреждения и компании в стратегических секторах в странах, занявших проукраинскую позицию в контексте конфликта", - отмечается в заявлении.
При этом национальность задержанных не уточняется.
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