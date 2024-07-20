https://ria.ru/20240720/igra-1960887685.html

Психолог предупредила о рисках игры в Hamster Kombat

Психолог предупредила о рисках игры в Hamster Kombat - РИА Новости, 20.07.2024

Психолог предупредила о рисках игры в Hamster Kombat

Игра Hamster Kombat, в которой нужно лишь регулярно заходить в приложение и нажимать на симпатичного хомяка , чтобы заработать виртуальную валюту, формирует... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T10:30

2024-07-20T10:30

2024-07-20T10:32

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1930001896_0:74:3070:1801_1920x0_80_0_0_bd8476ae167d92c16a096b1f24036ea2.jpg

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Игра Hamster Kombat, в которой нужно лишь регулярно заходить в приложение и нажимать на симпатичного хомяка , чтобы заработать виртуальную валюту, формирует зависимость, сужает круг интересов человека, снижает работоспособность и вызывает перепады настроения – от плаксивости к вспышкам раздражения, особенно она опасна для детей до 12 лет, заявила РИА Новости медицинский психолог отделения медицинской реабилитации Российской детской клинической больницы Минздрава России Ксения Дементьева."На первых этапах трудно отметить заметное влияние. Но после формирования зависимости все мысли заняты только ожиданием удовлетворения от игры. В связи с этим часто сужается круг интересов — человек перестает заниматься тем, что раньше нравилось. У него ухудшается работоспособность, он отстраняется от общения с другими людьми, появляются перепады настроения: от плаксивости к вспышкам раздражения", - сказала Дементьева.Она пояснила, что в начале присутствует интерес к игре, стремление стать частью значимой социальной группы, например, обсуждать с одноклассниками свои достижения. Элементарные задачи, которые можно быстро выполнить, приводят к ощущению удовлетворения, а также к чувству снятия напряжения и появлению легкости, уточнила специалист. А в дальнейшем, по ее словам, развитие зависимости происходит на основе желания достичь именно этих ощущений. Оно подкрепляется необходимостью регулярно заходить в игру, не думать о ней становится практически невозможно, отметила Дементьева. Особенно ярко желание зайти в нее будет проявляться в моменты сильного психоэмоционального напряжения, как способ отвлечься от неприятных мыслей или событий в реальной жизни, подчеркнула она.Если у человека, как взрослого, так и ребенка, не сформировано достаточно адаптивных способов снятия стресса и напряжения таких, как разнообразные хобби, прогулки, общение с друзьями, спорт, риск развития зависимости повышается, поскольку игра становится почти единственным способом освободиться от тяжелых переживаний, рассказала Дементьева.При этом быстрее всего зависимость может возникнуть у детей до 12 лет, так как они не обладают достаточными навыками самоконтроля из-за возрастной несформированной психики. В группу риска попадают и подростки, у которых это связано со стрессом из-за учебы, домашних заданий, подготовкой к экзаменам, добавила психолог."Есть риск формирования зависимости как защитного механизма психики в целом. Во взрослом возрасте человек продолжит искать "спасение" и испытывать интерес только в сфере азартных игр, где это будет уже не безобидное приложение, а поиск более рискованных и опасных развлечений", - резюмировала Дементьева.

https://ria.ru/20230226/telefon-1854358135.html

https://radiosputnik.ru/20240705/1957630002.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, общество