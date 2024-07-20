https://ria.ru/20240720/gladkov-1960871666.html
Гладков проведет совещание по ограничению доступа в 14 населенных пунктов
Гладков проведет совещание по ограничению доступа в 14 населенных пунктов - РИА Новости, 20.07.2024
Гладков проведет совещание по ограничению доступа в 14 населенных пунктов
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, находясь на больничном, планирует провести в субботу совещание, на котором будет обсуждаться готовность к... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T07:14
2024-07-20T07:14
2024-07-20T07:14
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БЕЛГОРОД, 20 июл - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, находясь на больничном, планирует провести в субботу совещание, на котором будет обсуждаться готовность к введению ограничений доступа в 14 населенных пунктов региона. Во вторник Гладков заявил, что чувствует себя "не очень хорошо" и уходит на больничный. По его словам, он поправит здоровье и вернется к работе в понедельник. Как сообщал глава области, с 23 июля будет ограничен въезд в 14 населенных пунктов пяти приграничных муниципалитетов, где складывается крайне сложная оперативная обстановка. На въездах будут установлены контрольно-пропускные пункты, которые будут охраняться силовыми структурами. Въезд общественного транспорта, включая такси, будет запрещен. Пропускать в эти населенные пункты будут только мужчин по специальным разрешениям, при соблюдении жестких требований - в бронированном автомобиле, в бронежилете и каске, в сопровождении военных. "Сегодня после больницы заеду, проведу совещание по готовности к ограничению доступа в 14 населенных пунктах", - сказал Гладков в видеосообщении в Telegram-канале.
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белгородская область, вячеслав гладков, политика, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Политика, Россия
Гладков проведет совещание по ограничению доступа в 14 населенных пунктов
Гладков во время больничного проведет совещание о готовности ограничения въезда
БЕЛГОРОД, 20 июл - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, находясь на больничном, планирует провести в субботу совещание, на котором будет обсуждаться готовность к введению ограничений доступа в 14 населенных пунктов региона.
Во вторник Гладков заявил, что чувствует себя "не очень хорошо" и уходит на больничный. По его словам, он поправит здоровье и вернется к работе в понедельник.
Как сообщал глава области, с 23 июля будет ограничен въезд в 14 населенных пунктов пяти приграничных муниципалитетов, где складывается крайне сложная оперативная обстановка. На въездах будут установлены контрольно-пропускные пункты, которые будут охраняться силовыми структурами. Въезд общественного транспорта, включая такси, будет запрещен. Пропускать в эти населенные пункты будут только мужчин по специальным разрешениям, при соблюдении жестких требований - в бронированном автомобиле, в бронежилете и каске, в сопровождении военных.
"Сегодня после больницы заеду, проведу совещание по готовности к ограничению доступа в 14 населенных пунктах", - сказал Гладков в видеосообщении в Telegram-канале.