Рейтинг@Mail.ru
Гладков проведет совещание по ограничению доступа в 14 населенных пунктов - РИА Новости, 20.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:14 20.07.2024
https://ria.ru/20240720/gladkov-1960871666.html
Гладков проведет совещание по ограничению доступа в 14 населенных пунктов
Гладков проведет совещание по ограничению доступа в 14 населенных пунктов - РИА Новости, 20.07.2024
Гладков проведет совещание по ограничению доступа в 14 населенных пунктов
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, находясь на больничном, планирует провести в субботу совещание, на котором будет обсуждаться готовность к... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T07:14
2024-07-20T07:14
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
политика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944343257_0:108:3089:1845_1920x0_80_0_0_f6899a495bc7c635132d9dc2780f2c8a.jpg
БЕЛГОРОД, 20 июл - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, находясь на больничном, планирует провести в субботу совещание, на котором будет обсуждаться готовность к введению ограничений доступа в 14 населенных пунктов региона. Во вторник Гладков заявил, что чувствует себя "не очень хорошо" и уходит на больничный. По его словам, он поправит здоровье и вернется к работе в понедельник. Как сообщал глава области, с 23 июля будет ограничен въезд в 14 населенных пунктов пяти приграничных муниципалитетов, где складывается крайне сложная оперативная обстановка. На въездах будут установлены контрольно-пропускные пункты, которые будут охраняться силовыми структурами. Въезд общественного транспорта, включая такси, будет запрещен. Пропускать в эти населенные пункты будут только мужчин по специальным разрешениям, при соблюдении жестких требований - в бронированном автомобиле, в бронежилете и каске, в сопровождении военных. "Сегодня после больницы заеду, проведу совещание по готовности к ограничению доступа в 14 населенных пунктах", - сказал Гладков в видеосообщении в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240720/obstrely-1960870633.html
https://ria.ru/20240719/amerika-1960848046.html
белгородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944343257_99:0:2828:2047_1920x0_80_0_0_f30d91cccc043198d95bc57f059827ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, вячеслав гладков, политика, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Политика, Россия
Гладков проведет совещание по ограничению доступа в 14 населенных пунктов

Гладков во время больничного проведет совещание о готовности ограничения въезда

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 20 июл - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, находясь на больничном, планирует провести в субботу совещание, на котором будет обсуждаться готовность к введению ограничений доступа в 14 населенных пунктов региона.
Во вторник Гладков заявил, что чувствует себя "не очень хорошо" и уходит на больничный. По его словам, он поправит здоровье и вернется к работе в понедельник.
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Шебекино Белгородской области. 19 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
При обстрелах Белгородской области пострадали шесть мирных жителей
06:55
Как сообщал глава области, с 23 июля будет ограничен въезд в 14 населенных пунктов пяти приграничных муниципалитетов, где складывается крайне сложная оперативная обстановка. На въездах будут установлены контрольно-пропускные пункты, которые будут охраняться силовыми структурами. Въезд общественного транспорта, включая такси, будет запрещен. Пропускать в эти населенные пункты будут только мужчин по специальным разрешениям, при соблюдении жестких требований - в бронированном автомобиле, в бронежилете и каске, в сопровождении военных.
"Сегодня после больницы заеду, проведу совещание по готовности к ограничению доступа в 14 населенных пунктах", - сказал Гладков в видеосообщении в Telegram-канале.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
США могут поменять позицию по ударам ВСУ вглубь России, заявил Белый дом
Вчера, 22:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВячеслав ГладковПолитикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала