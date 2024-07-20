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В бундестаге сделали жесткое заявление о Шольце и Украине - РИА Новости, 20.07.2024
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11:15 20.07.2024
https://ria.ru/20240720/germaniya-1960891920.html
В бундестаге сделали жесткое заявление о Шольце и Украине
В бундестаге сделали жесткое заявление о Шольце и Украине - РИА Новости, 20.07.2024
В бундестаге сделали жесткое заявление о Шольце и Украине
Член немецкого бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт" Джессика Татти осудила на своей странице канцлера Германии Олафа Шольца за эскалацию гонки вооружений РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T11:15
2024-07-20T11:15
в мире
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олаф шольц
виктор орбан
сара вагенкнехт
министерство обороны сша
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Член немецкого бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт" Джессика Татти осудила на своей странице канцлера Германии Олафа Шольца за эскалацию гонки вооружений и украинского конфликта."То, что Шольц отстает от Виктора Орбана в таком важном вопросе, как война или мир, просто позорно", — заявила она.Татти добавила, что канцлеру следует не нагнетать обстановку, а выступать за немедленное прекращение огня на Украине.На минувшей неделе Пентагон сообщил, что c 2026 года США приступят к развертыванию в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут имеющиеся сейчас в Европе. В частности, речь идет о ракетах SM-6, Tomahawk и гиперзвуковом оружии.По данным издания FAZ, министры обороны ФРГ, Франции, Италии и Польши уже подписали декларацию о намерениях разработать крылатые ракеты дальностью свыше тысячи километров, которые "могли бы поражать цели в России с территории Германии". Эту информацию подтвердил и канцлер Олаф Шольц.Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, американцы всегда размещали на территории Старого Света оружие, направленное в сторону России, но у Москвы достаточно потенциала для его сдерживания.Виктор Орбан 5 июля посетил Москву и встретился с Владимиром Путиным. Этот визит он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. После этого он отправился в Китай, Турцию и США, где встретился в Дональдом Трампом.
https://ria.ru/20240718/orban--1960572341.html
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в мире, германия, украина, сша, олаф шольц, виктор орбан, сара вагенкнехт, министерство обороны сша
В мире, Германия, Украина, США, Олаф Шольц, Виктор Орбан, Сара Вагенкнехт, Министерство обороны США
В бундестаге сделали жесткое заявление о Шольце и Украине

Член бундестага Татти назвала политику Шольца по Украине позорной

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Член немецкого бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт" Джессика Татти осудила на своей странице канцлера Германии Олафа Шольца за эскалацию гонки вооружений и украинского конфликта.
"То, что Шольц отстает от Виктора Орбана в таком важном вопросе, как война или мир, просто позорно", — заявила она.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
Орбан оценил вероятность эскалации конфликта на Украине в ближайшее время
18 июля, 19:30
Татти добавила, что канцлеру следует не нагнетать обстановку, а выступать за немедленное прекращение огня на Украине.
На минувшей неделе Пентагон сообщил, что c 2026 года США приступят к развертыванию в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут имеющиеся сейчас в Европе. В частности, речь идет о ракетах SM-6, Tomahawk и гиперзвуковом оружии.
По данным издания FAZ, министры обороны ФРГ, Франции, Италии и Польши уже подписали декларацию о намерениях разработать крылатые ракеты дальностью свыше тысячи километров, которые "могли бы поражать цели в России с территории Германии". Эту информацию подтвердил и канцлер Олаф Шольц.
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
Рябков рассказал об ответе России на размещение американских ракет в ФРГ
18 июля, 12:37
Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, американцы всегда размещали на территории Старого Света оружие, направленное в сторону России, но у Москвы достаточно потенциала для его сдерживания.
Виктор Орбан 5 июля посетил Москву и встретился с Владимиром Путиным. Этот визит он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. После этого он отправился в Китай, Турцию и США, где встретился в Дональдом Трампом.
Американская зенитная ракета SM-6 - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
США обеспокоены будущим ответом России на дальнобойные ракеты в ФРГ
18 июля, 22:49
 
В миреГерманияУкраинаСШАОлаф ШольцВиктор ОрбанСара ВагенкнехтМинистерство обороны США
 
 
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