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В бундестаге сделали жесткое заявление о Шольце и Украине
В бундестаге сделали жесткое заявление о Шольце и Украине - РИА Новости, 20.07.2024
В бундестаге сделали жесткое заявление о Шольце и Украине
Член немецкого бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт" Джессика Татти осудила на своей странице канцлера Германии Олафа Шольца за эскалацию гонки вооружений РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T11:15
2024-07-20T11:15
2024-07-20T11:15
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Член немецкого бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт" Джессика Татти осудила на своей странице канцлера Германии Олафа Шольца за эскалацию гонки вооружений и украинского конфликта."То, что Шольц отстает от Виктора Орбана в таком важном вопросе, как война или мир, просто позорно", — заявила она.Татти добавила, что канцлеру следует не нагнетать обстановку, а выступать за немедленное прекращение огня на Украине.На минувшей неделе Пентагон сообщил, что c 2026 года США приступят к развертыванию в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут имеющиеся сейчас в Европе. В частности, речь идет о ракетах SM-6, Tomahawk и гиперзвуковом оружии.По данным издания FAZ, министры обороны ФРГ, Франции, Италии и Польши уже подписали декларацию о намерениях разработать крылатые ракеты дальностью свыше тысячи километров, которые "могли бы поражать цели в России с территории Германии". Эту информацию подтвердил и канцлер Олаф Шольц.Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, американцы всегда размещали на территории Старого Света оружие, направленное в сторону России, но у Москвы достаточно потенциала для его сдерживания.Виктор Орбан 5 июля посетил Москву и встретился с Владимиром Путиным. Этот визит он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. После этого он отправился в Китай, Турцию и США, где встретился в Дональдом Трампом.
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в мире, германия, украина, сша, олаф шольц, виктор орбан, сара вагенкнехт, министерство обороны сша
В мире, Германия, Украина, США, Олаф Шольц, Виктор Орбан, Сара Вагенкнехт, Министерство обороны США
В бундестаге сделали жесткое заявление о Шольце и Украине
Член бундестага Татти назвала политику Шольца по Украине позорной