https://ria.ru/20240720/germaniya-1960891920.html

В бундестаге сделали жесткое заявление о Шольце и Украине

В бундестаге сделали жесткое заявление о Шольце и Украине - РИА Новости, 20.07.2024

В бундестаге сделали жесткое заявление о Шольце и Украине

Член немецкого бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт" Джессика Татти осудила на своей странице канцлера Германии Олафа Шольца за эскалацию гонки вооружений РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T11:15

2024-07-20T11:15

2024-07-20T11:15

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германия

украина

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олаф шольц

виктор орбан

сара вагенкнехт

министерство обороны сша

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Член немецкого бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт" Джессика Татти осудила на своей странице канцлера Германии Олафа Шольца за эскалацию гонки вооружений и украинского конфликта."То, что Шольц отстает от Виктора Орбана в таком важном вопросе, как война или мир, просто позорно", — заявила она.Татти добавила, что канцлеру следует не нагнетать обстановку, а выступать за немедленное прекращение огня на Украине.На минувшей неделе Пентагон сообщил, что c 2026 года США приступят к развертыванию в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут имеющиеся сейчас в Европе. В частности, речь идет о ракетах SM-6, Tomahawk и гиперзвуковом оружии.По данным издания FAZ, министры обороны ФРГ, Франции, Италии и Польши уже подписали декларацию о намерениях разработать крылатые ракеты дальностью свыше тысячи километров, которые "могли бы поражать цели в России с территории Германии". Эту информацию подтвердил и канцлер Олаф Шольц.Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, американцы всегда размещали на территории Старого Света оружие, направленное в сторону России, но у Москвы достаточно потенциала для его сдерживания.Виктор Орбан 5 июля посетил Москву и встретился с Владимиром Путиным. Этот визит он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. После этого он отправился в Китай, Турцию и США, где встретился в Дональдом Трампом.

https://ria.ru/20240718/orban--1960572341.html

https://ria.ru/20240718/otvet-1960449191.html

https://ria.ru/20240718/rakety-1960593493.html

германия

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в мире, германия, украина, сша, олаф шольц, виктор орбан, сара вагенкнехт, министерство обороны сша