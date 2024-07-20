В Бундестаге резко ответили на решение США по Германии
Глава фракции СДПГ Мютцених: американские ракеты в ФРГ грозят эскалацией
© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Размещение на территории Германии дальнобойных ракет США повысит риск военной эскалации, цитирует главу фракции Социал-демократической партии в бундестаге Рольфа Мютцениха издание Zeit.
"Мы должны повысить нашу обороноспособность <…>, но мы не должны игнорировать риски, связанные с этим размещением", — сказал он.
"Мы должны повысить нашу обороноспособность <…>, но мы не должны игнорировать риски, связанные с этим размещением", — сказал он.
По словам Мютцениха, опасность непреднамеренной военной эскалации весьма велика. Он не понимает, почему только Германия должна размещать такие системы, и хотел бы, чтобы немецкое правительство увязало свое решение с предложениями по контролю над вооружениями. Депутат добавил, что также продолжит добиваться вывода оставшихся американских ядерных боеголовок из Германии.
Ранее США заявили, что с 2026 года начнут развертывание в Германии вооружений, которые будут включать SM-6 и "Томагавки", ранее размещавшиеся в основном на кораблях, и новые гиперзвуковые ракеты.
Ранее США заявили, что с 2026 года начнут развертывание в Германии вооружений, которые будут включать SM-6 и "Томагавки", ранее размещавшиеся в основном на кораблях, и новые гиперзвуковые ракеты.
Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Москва будет выбирать из максимально широкого набора опций, вырабатывая ответ на размещение американских дальнобойных ракет в ФРГ, при этом не исключает никаких вариантов, в том числе развертывание аналогичных систем в ядерном оснащении. По словам председателя Совета Федерации Валентина Матвиенко, ответ России будет жестким и адекватным, такое оружие нельзя давать Германии.