https://ria.ru/20240720/germaniya-1960877055.html

В Бундестаге резко ответили на решение США по Германии

В Бундестаге резко ответили на решение США по Германии - РИА Новости, 20.07.2024

В Бундестаге резко ответили на решение США по Германии

Размещение на территории Германии дальнобойных ракет США повысит риск военной эскалации, цитирует главу фракции Социал-демократической партии в бундестаге... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T08:42

2024-07-20T08:42

2024-07-20T08:43

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рольф мютцених

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Размещение на территории Германии дальнобойных ракет США повысит риск военной эскалации, цитирует главу фракции Социал-демократической партии в бундестаге Рольфа Мютцениха издание Zeit. "Мы должны повысить нашу обороноспособность <…>, но мы не должны игнорировать риски, связанные с этим размещением", — сказал он. По словам Мютцениха, опасность непреднамеренной военной эскалации весьма велика. Он не понимает, почему только Германия должна размещать такие системы, и хотел бы, чтобы немецкое правительство увязало свое решение с предложениями по контролю над вооружениями. Депутат добавил, что также продолжит добиваться вывода оставшихся американских ядерных боеголовок из Германии. Ранее США заявили, что с 2026 года начнут развертывание в Германии вооружений, которые будут включать SM-6 и "Томагавки", ранее размещавшиеся в основном на кораблях, и новые гиперзвуковые ракеты.Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Москва будет выбирать из максимально широкого набора опций, вырабатывая ответ на размещение американских дальнобойных ракет в ФРГ, при этом не исключает никаких вариантов, в том числе развертывание аналогичных систем в ядерном оснащении. По словам председателя Совета Федерации Валентина Матвиенко, ответ России будет жестким и адекватным, такое оружие нельзя давать Германии.

https://ria.ru/20240711/peskov-1959098315.html

https://ria.ru/20240718/rakety-1960593493.html

германия

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в мире, германия, сша, бундестаг германии, рольф мютцених