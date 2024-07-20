Рейтинг@Mail.ru
В Бундестаге резко ответили на решение США по Германии - РИА Новости, 20.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:42 20.07.2024 (обновлено: 08:43 20.07.2024)
https://ria.ru/20240720/germaniya-1960877055.html
В Бундестаге резко ответили на решение США по Германии
В Бундестаге резко ответили на решение США по Германии - РИА Новости, 20.07.2024
В Бундестаге резко ответили на решение США по Германии
Размещение на территории Германии дальнобойных ракет США повысит риск военной эскалации, цитирует главу фракции Социал-демократической партии в бундестаге... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T08:42
2024-07-20T08:43
в мире
германия
сша
бундестаг германии
рольф мютцених
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767610550_0:192:3072:1920_1920x0_80_0_0_01369679a70f914fcf744c4bd7aed3f6.jpg
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Размещение на территории Германии дальнобойных ракет США повысит риск военной эскалации, цитирует главу фракции Социал-демократической партии в бундестаге Рольфа Мютцениха издание Zeit. "Мы должны повысить нашу обороноспособность &lt;…&gt;, но мы не должны игнорировать риски, связанные с этим размещением", — сказал он. По словам Мютцениха, опасность непреднамеренной военной эскалации весьма велика. Он не понимает, почему только Германия должна размещать такие системы, и хотел бы, чтобы немецкое правительство увязало свое решение с предложениями по контролю над вооружениями. Депутат добавил, что также продолжит добиваться вывода оставшихся американских ядерных боеголовок из Германии. Ранее США заявили, что с 2026 года начнут развертывание в Германии вооружений, которые будут включать SM-6 и "Томагавки", ранее размещавшиеся в основном на кораблях, и новые гиперзвуковые ракеты.Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Москва будет выбирать из максимально широкого набора опций, вырабатывая ответ на размещение американских дальнобойных ракет в ФРГ, при этом не исключает никаких вариантов, в том числе развертывание аналогичных систем в ядерном оснащении. По словам председателя Совета Федерации Валентина Матвиенко, ответ России будет жестким и адекватным, такое оружие нельзя давать Германии.
https://ria.ru/20240711/peskov-1959098315.html
https://ria.ru/20240718/rakety-1960593493.html
германия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767610550_267:136:2816:2048_1920x0_80_0_0_270052888e1afefe9e358c5d7f4a4a9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, сша, бундестаг германии, рольф мютцених
В мире, Германия, США, Бундестаг Германии, Рольф Мютцених
В Бундестаге резко ответили на решение США по Германии

Глава фракции СДПГ Мютцених: американские ракеты в ФРГ грозят эскалацией

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Размещение на территории Германии дальнобойных ракет США повысит риск военной эскалации, цитирует главу фракции Социал-демократической партии в бундестаге Рольфа Мютцениха издание Zeit.

"Мы должны повысить нашу обороноспособность <…>, но мы не должны игнорировать риски, связанные с этим размещением", — сказал он.
Запуск ракеты JASSM - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Решение по дальнобойному оружию в ФРГ ведет к холодной войне, заявил Песков
11 июля, 21:45
По словам Мютцениха, опасность непреднамеренной военной эскалации весьма велика. Он не понимает, почему только Германия должна размещать такие системы, и хотел бы, чтобы немецкое правительство увязало свое решение с предложениями по контролю над вооружениями. Депутат добавил, что также продолжит добиваться вывода оставшихся американских ядерных боеголовок из Германии.

Ранее США заявили, что с 2026 года начнут развертывание в Германии вооружений, которые будут включать SM-6 и "Томагавки", ранее размещавшиеся в основном на кораблях, и новые гиперзвуковые ракеты.
Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Москва будет выбирать из максимально широкого набора опций, вырабатывая ответ на размещение американских дальнобойных ракет в ФРГ, при этом не исключает никаких вариантов, в том числе развертывание аналогичных систем в ядерном оснащении. По словам председателя Совета Федерации Валентина Матвиенко, ответ России будет жестким и адекватным, такое оружие нельзя давать Германии.
Американская зенитная ракета SM-6 - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
США обеспокоены будущим ответом России на дальнобойные ракеты в ФРГ
18 июля, 22:49
 
В миреГерманияСШАБундестаг ГерманииРольф Мютцених
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала