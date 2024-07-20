https://ria.ru/20240720/evropa-1960860600.html

Европейские политики необоснованно вжились в роль Черчилля, заявил Вучич

Европейские политики необоснованно вжились в роль Черчилля, заявил Вучич - РИА Новости, 20.07.2024

Европейские политики необоснованно вжились в роль Черчилля, заявил Вучич

Многие европейские политики необоснованно вжились в роль экс-премьера Великобритании Уинстона Черчилля на прошедшем саммите Европейского политического... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T01:20

2024-07-20T01:20

2024-07-20T05:48

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уинстон черчилль

александр вучич

иосиф сталин (джугашвили)

евросоюз

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БЕЛГРАД, 20 июл – РИА Новости. Многие европейские политики необоснованно вжились в роль экс-премьера Великобритании Уинстона Черчилля на прошедшем саммите Европейского политического сообщества в Великобритании, но они забыли, как Черчилль делил зоны влияния в мире с лидером СССР Иосифом Сталиным, заявил президент Сербии Александр Вучич. Глава сербского государства 17-18 июля находился с визитом в Великобритании, где принял участие в саммите Европейского политсообщества во дворце Бленхейм, где родился Уинстон Черчилль в 1874 году. Там Вучич провел встречи с уходящим главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем и сменяющей его на посту Каей Каллас, главами и премьерами 21 государства и Владимиром Зеленским. "Конечно, все ссылаются на Черчилля. Я хотел было их спросить – вы это серьезно? Каждый думает, что он Черчилль, а он такой был один. Хотел им напомнить о (конференции союзных держав 1945 года – ред.) Ялте и кому Черчилль оставил весь восток Европы. Но делаешь вид, что не знаешь, притворяешься глупее, чем ты есть, иногда это полезнее для вашей страны. Насмотрелся и наслушался я Черчиллей за эти дни, как минимум десяток", - заявил сербский лидер в эфире TV Prva. По его словам, саммит проходил в формате "НАТО+" и был посвящен укреплению убежденности в необходимости победы Киева в конфликте до той меры, что "вы задаетесь вопросом – куда это все ведет?". "Интерес Сербии – это мир, только остановите войну, и мы будем счастливее всего. Это все, что можем сказать мы, в Сербии. Думаю, что (президент Франции Эммануэль – ред.) Макрон пристойным образом смотрит на ситуацию, (канцлер ФРГ Олаф – ред.) Шольц понимает ситуацию, но другой вопрос, что они чувствуют и на какой они стороне, это недвусмысленно", - указал президент Сербии и снова подчеркнул, что требуется иной подход к вопросу конфликта на Украине. Концепция Европейского политического сообщества принадлежит Макрону, о его создании было объявлено в мае 2022 года. В сообщество входят 27 государств-членов ЕС, страны Западных Балкан, Норвегия, Швейцария, Исландия, Лихтенштейн, Великобритания, Украина, Молдавия, Грузия, Турция, Армения и Азербайджан. По словам Макрона, Европе нужна структура для развития сотрудничества в таких сферах как геополитика, энергетика, инфраструктура и транспорт со странами, с которыми невозможна такая тесная интеграция, как внутри Евросоюза.

https://ria.ru/20240718/evropa-1960315187.html

https://ria.ru/20240719/evropa-1960568642.html

великобритания

сербия

европа

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в мире, великобритания, сербия, европа, уинстон черчилль, александр вучич, иосиф сталин (джугашвили), евросоюз, нато