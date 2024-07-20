Рейтинг@Mail.ru
"Это бы изменило мир". Почему провалилось самое громкое покушение ХХ века - РИА Новости, 20.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 20.07.2024 (обновлено: 08:01 20.07.2024)
https://ria.ru/20240720/evropa-1960783010.html
"Это бы изменило мир". Почему провалилось самое громкое покушение ХХ века
"Это бы изменило мир". Почему провалилось самое громкое покушение ХХ века - РИА Новости, 20.07.2024
"Это бы изменило мир". Почему провалилось самое громкое покушение ХХ века
В истории Второй мировой войны немало белых пятен. Одно из них — попытки убить Адольфа Гитлера. Вопреки распространенному мнению, что в рядах нацистов были... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T08:00
2024-07-20T08:01
в мире
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18673/90/186739031_0:131:449:384_1920x0_80_0_0_ffd68e5c995acc99e66fdd18cce52e5b.jpg
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В истории Второй мировой войны немало белых пятен. Одно из них — попытки убить Адольфа Гитлера. Вопреки распространенному мнению, что в рядах нацистов были исключительно сторонники фюрера, многие считали его политику губительной для Германии. Кульминацией сопротивления 80 лет назад стала операция "Валькирия". Никогда немцы не были столь близки к свержению диктатора, как 20 июля 1944-го."Империя обречена""Ты должен сделать это!" — не каждый сын услышит такое от отца. Это рассказал в 2013-м Эвальд фон Клейст. Он последний, кто видел Гитлера живым перед неминуемой, казалось бы, гибелью. Но фюрер выжил.К 1944-му часть немецкого командования прекрасно понимала, что "империя" обречена.Одним из главных противников политики Гитлера был Хеннинг фон Тресков. Дворянин, осознававший, что страна не сможет существовать в условиях всемирной конфронтации. По ту сторону Ла-Манша — Уинстон Черчилль, человек, который убедил британский народ в том, что "пот, кровь и слезы" принесут победу, "ибо без нее нет жизни". На континенте — Сталинград, разгром вермахта, перелом в войне.Убрать фюрера как символВ 1918-м фон Тресков стал самым молодым лейтенантом вермахта. Во Вторую мировую он — опытный военачальник.В августе 1943-го фон Тресков познакомился с подполковником Клаусом фон Штауффенбергом. Убежденный нацист, он потерял в Африке, где, казалось бы, рейху нечего делать, глаз и руку. И понял, что Гитлер ведет страну к гибели.Возник заговор. "Валькирией" назывался официальный план действий на случай, если фюрер окажется не у власти. Предполагался ввод войск в столицу для подавления возможных беспорядков. Теперь это превратили в операцию по устранению Гитлера.Двадцатого июля Штауффенберг прибыл в ставку Гитлера "Вольфшанце" ("Волчье логово") в Восточной Пруссии со взрывчаткой в портфеле. Было два заряда. В действие приводились "карандашными детонаторами". Зашел в туалет, чтобы активировать детонаторы. Справился только с одним — сказалось отсутствие руки.Во время совещания Штауффенберг поставил портфель под стол, поближе к Гитлеру. И покинул помещение под предлогом телефонного звонка. Раздался взрыв. Из 24 участников совещания погибли четверо, в том числе два генерала и полковник. Фюрер уцелел: его защитил массивный конференц-стол. Его брюки были опалены и изорваны, он получил разрыв барабанной перепонки и контузию.Рояльные струныШтауффенберг, уверенный в гибели Гитлера, вылетел в Берлин, где сразу позвонил генералу Фридриху Ольбрихту — еще одному заговорщику. Доложил: фюрер мертв.Между верхушкой СС и вермахтом развернулась борьба за власть. Офицеров СС арестовывали. Однако после известия о том, что Гитлер выжил, заговорщики были обречены.Штауффенберга расстреляли. Фон Тресков покончил с собою на фронте — взорвал гранату, имитировав бой. Многих повесили на рояльных струнах. При таком способе казни человек не ломал шею (суть виселицы), а медленно задыхался.Но некоторые уцелели. Эвальд фон Клейст, умерший в 2013-м, вспоминал, что отец "благословил" его на убийство Гитлера.В истории "Валькирии" хватает вопросов. Ведь можно было действовать гораздо проще и наверняка. Так, Филипп Фрайгер фон Безелагер, скончавшийся в 2008-м, говорил: "Я мог бы застрелить его".Впрочем, не стоит преувеличивать заслуги заговорщиков. Большинство из них были убежденными нацистами. Все участвовали и в холокосте, и в оккупации Восточной Европы. И за это заслуживают безусловного осуждения.
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18673/90/186739031_0:89:449:426_1920x0_80_0_0_92895986b94f88e9a63bd7cc686800eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия
В мире, Германия
"Это бы изменило мир". Почему провалилось самое громкое покушение ХХ века

80 лет назад заговорщики попытались убить Адольфа Гитлера

© Фото : Deutsches Bundesarchiv (German Federal Archive)Адольф Гитлер
Адольф Гитлер - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© Фото : Deutsches Bundesarchiv (German Federal Archive)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В истории Второй мировой войны немало белых пятен. Одно из них — попытки убить Адольфа Гитлера. Вопреки распространенному мнению, что в рядах нацистов были исключительно сторонники фюрера, многие считали его политику губительной для Германии. Кульминацией сопротивления 80 лет назад стала операция "Валькирия". Никогда немцы не были столь близки к свержению диктатора, как 20 июля 1944-го.

"Империя обречена"

"Ты должен сделать это!" — не каждый сын услышит такое от отца. Это рассказал в 2013-м Эвальд фон Клейст. Он последний, кто видел Гитлера живым перед неминуемой, казалось бы, гибелью. Но фюрер выжил.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Иоахим фон Риббентроп, рейхсляйтер Мартин Борман, рейхсмаршал Герман Геринг, фюрер Адольф Гитлер, дуче Бенито Муссолини у квартиры А. Гитлера после попытки покушения на него
Министр иностранных дел Германии Иоахим фон Риббентроп, рейхсляйтер Мартин Борман, рейхсмаршал Герман Геринг, фюрер Адольф Гитлер, дуче Бенито Муссолини у квартиры А. Гитлера после попытки покушения на него - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Германии Иоахим фон Риббентроп, рейхсляйтер Мартин Борман, рейхсмаршал Герман Геринг, фюрер Адольф Гитлер, дуче Бенито Муссолини у квартиры А. Гитлера после попытки покушения на него
К 1944-му часть немецкого командования прекрасно понимала, что "империя" обречена.
Одним из главных противников политики Гитлера был Хеннинг фон Тресков. Дворянин, осознававший, что страна не сможет существовать в условиях всемирной конфронтации. По ту сторону Ла-Манша — Уинстон Черчилль, человек, который убедил британский народ в том, что "пот, кровь и слезы" принесут победу, "ибо без нее нет жизни". На континенте — Сталинград, разгром вермахта, перелом в войне.

Убрать фюрера как символ

В 1918-м фон Тресков стал самым молодым лейтенантом вермахта. Во Вторую мировую он — опытный военачальник.
В августе 1943-го фон Тресков познакомился с подполковником Клаусом фон Штауффенбергом. Убежденный нацист, он потерял в Африке, где, казалось бы, рейху нечего делать, глаз и руку. И понял, что Гитлер ведет страну к гибели.
CC BY-SA 3.0 / Bundesarchiv / Хеннинг фон Тресков
Хеннинг фон Тресков - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
CC BY-SA 3.0 / Bundesarchiv /
Хеннинг фон Тресков
Возник заговор. "Валькирией" назывался официальный план действий на случай, если фюрер окажется не у власти. Предполагался ввод войск в столицу для подавления возможных беспорядков. Теперь это превратили в операцию по устранению Гитлера.
Двадцатого июля Штауффенберг прибыл в ставку Гитлера "Вольфшанце" ("Волчье логово") в Восточной Пруссии со взрывчаткой в портфеле. Было два заряда. В действие приводились "карандашными детонаторами". Зашел в туалет, чтобы активировать детонаторы. Справился только с одним — сказалось отсутствие руки.
Во время совещания Штауффенберг поставил портфель под стол, поближе к Гитлеру. И покинул помещение под предлогом телефонного звонка. Раздался взрыв. Из 24 участников совещания погибли четверо, в том числе два генерала и полковник. Фюрер уцелел: его защитил массивный конференц-стол. Его брюки были опалены и изорваны, он получил разрыв барабанной перепонки и контузию.

Рояльные струны

Штауффенберг, уверенный в гибели Гитлера, вылетел в Берлин, где сразу позвонил генералу Фридриху Ольбрихту — еще одному заговорщику. Доложил: фюрер мертв.
CC BY-SA 3.0 / Bundesarchiv / Клаус фон Штауффенберг
Клаус фон Штауффенберг - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
CC BY-SA 3.0 / Bundesarchiv /
Клаус фон Штауффенберг
Между верхушкой СС и вермахтом развернулась борьба за власть. Офицеров СС арестовывали. Однако после известия о том, что Гитлер выжил, заговорщики были обречены.
Штауффенберга расстреляли. Фон Тресков покончил с собою на фронте — взорвал гранату, имитировав бой. Многих повесили на рояльных струнах. При таком способе казни человек не ломал шею (суть виселицы), а медленно задыхался.
Но некоторые уцелели. Эвальд фон Клейст, умерший в 2013-м, вспоминал, что отец "благословил" его на убийство Гитлера.
В истории "Валькирии" хватает вопросов. Ведь можно было действовать гораздо проще и наверняка. Так, Филипп Фрайгер фон Безелагер, скончавшийся в 2008-м, говорил: "Я мог бы застрелить его".
Впрочем, не стоит преувеличивать заслуги заговорщиков. Большинство из них были убежденными нацистами. Все участвовали и в холокосте, и в оккупации Восточной Европы. И за это заслуживают безусловного осуждения.
 
В миреГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала