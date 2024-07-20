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"Это бы изменило мир". Почему провалилось самое громкое покушение ХХ века

"Это бы изменило мир". Почему провалилось самое громкое покушение ХХ века - РИА Новости, 20.07.2024

"Это бы изменило мир". Почему провалилось самое громкое покушение ХХ века

В истории Второй мировой войны немало белых пятен. Одно из них — попытки убить Адольфа Гитлера. Вопреки распространенному мнению, что в рядах нацистов были... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T08:00

2024-07-20T08:00

2024-07-20T08:01

в мире

германия

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В истории Второй мировой войны немало белых пятен. Одно из них — попытки убить Адольфа Гитлера. Вопреки распространенному мнению, что в рядах нацистов были исключительно сторонники фюрера, многие считали его политику губительной для Германии. Кульминацией сопротивления 80 лет назад стала операция "Валькирия". Никогда немцы не были столь близки к свержению диктатора, как 20 июля 1944-го."Империя обречена""Ты должен сделать это!" — не каждый сын услышит такое от отца. Это рассказал в 2013-м Эвальд фон Клейст. Он последний, кто видел Гитлера живым перед неминуемой, казалось бы, гибелью. Но фюрер выжил.К 1944-му часть немецкого командования прекрасно понимала, что "империя" обречена.Одним из главных противников политики Гитлера был Хеннинг фон Тресков. Дворянин, осознававший, что страна не сможет существовать в условиях всемирной конфронтации. По ту сторону Ла-Манша — Уинстон Черчилль, человек, который убедил британский народ в том, что "пот, кровь и слезы" принесут победу, "ибо без нее нет жизни". На континенте — Сталинград, разгром вермахта, перелом в войне.Убрать фюрера как символВ 1918-м фон Тресков стал самым молодым лейтенантом вермахта. Во Вторую мировую он — опытный военачальник.В августе 1943-го фон Тресков познакомился с подполковником Клаусом фон Штауффенбергом. Убежденный нацист, он потерял в Африке, где, казалось бы, рейху нечего делать, глаз и руку. И понял, что Гитлер ведет страну к гибели.Возник заговор. "Валькирией" назывался официальный план действий на случай, если фюрер окажется не у власти. Предполагался ввод войск в столицу для подавления возможных беспорядков. Теперь это превратили в операцию по устранению Гитлера.Двадцатого июля Штауффенберг прибыл в ставку Гитлера "Вольфшанце" ("Волчье логово") в Восточной Пруссии со взрывчаткой в портфеле. Было два заряда. В действие приводились "карандашными детонаторами". Зашел в туалет, чтобы активировать детонаторы. Справился только с одним — сказалось отсутствие руки.Во время совещания Штауффенберг поставил портфель под стол, поближе к Гитлеру. И покинул помещение под предлогом телефонного звонка. Раздался взрыв. Из 24 участников совещания погибли четверо, в том числе два генерала и полковник. Фюрер уцелел: его защитил массивный конференц-стол. Его брюки были опалены и изорваны, он получил разрыв барабанной перепонки и контузию.Рояльные струныШтауффенберг, уверенный в гибели Гитлера, вылетел в Берлин, где сразу позвонил генералу Фридриху Ольбрихту — еще одному заговорщику. Доложил: фюрер мертв.Между верхушкой СС и вермахтом развернулась борьба за власть. Офицеров СС арестовывали. Однако после известия о том, что Гитлер выжил, заговорщики были обречены.Штауффенберга расстреляли. Фон Тресков покончил с собою на фронте — взорвал гранату, имитировав бой. Многих повесили на рояльных струнах. При таком способе казни человек не ломал шею (суть виселицы), а медленно задыхался.Но некоторые уцелели. Эвальд фон Клейст, умерший в 2013-м, вспоминал, что отец "благословил" его на убийство Гитлера.В истории "Валькирии" хватает вопросов. Ведь можно было действовать гораздо проще и наверняка. Так, Филипп Фрайгер фон Безелагер, скончавшийся в 2008-м, говорил: "Я мог бы застрелить его".Впрочем, не стоит преувеличивать заслуги заговорщиков. Большинство из них были убежденными нацистами. Все участвовали и в холокосте, и в оккупации Восточной Европы. И за это заслуживают безусловного осуждения.

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в мире, германия