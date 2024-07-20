https://ria.ru/20240720/eksperty-1960895849.html

Россиянам рассказали, сколько стоит отдых на Кипре

Россиянам рассказали, сколько стоит отдых на Кипре - РИА Новости, 20.07.2024

Россиянам рассказали, сколько стоит отдых на Кипре

Отдых на курортах Кипра этим летом российским туристам обходится дешевле, чем поездки в Испанию и Италию, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T12:01

2024-07-20T12:01

2024-07-20T12:01

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ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Отдых на курортах Кипра этим летом российским туристам обходится дешевле, чем поездки в Испанию и Италию, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора "Русский Экспресс" Тарас Кобищанов. "Туры на Кипр сейчас продаются на десятки процентов лучше, чем годом ранее. Туда летят те, кто раньше любил отдыхать на Кипре, кто не готов менять этот остров на другие направления. Сейчас добраться до Кипра можно только стыковочными рейсами, но пересадка в Кувейте комфортная и цены ниже, чем если отправиться на отдых на европейские курорты, например, в Италию или Испанию. В том числе за счет визы, которую киприоты выдают в сезон за 5 рабочих дней, и стоит она 100 евро. По цене отдых на Кипре сопоставим со средней Турцией", - сказал Кобищанов. Он уточнил, что сейчас тур на Кипр в конце июля-начале августа в трехзвездочный отель с перелетом и завтраками стоит от 190 тысяч рублей на неделю на двоих. При этом путевка в Испанию и Италию на этот же период и на тех же условиях обойдется уже от 230 тысяч рублей. Кобищанов уточнил, что программа на Кипр на рейсах Jazeera Airways стартовала у "Русского экспресса" 3 июля и первые три вылета реализованы с полной загрузкой. "Сейчас лучше заезды закрываются, чем в прошлом сезоне. В том году мы тоже не жаловались на загрузку, но тогда места в основном закрывались в последний момент. Сейчас больше туров продается именно заранее: глубина продаж выросла до октября и есть стабильный спрос на бархатный сезон в сентябре", - уточнил он.

https://ria.ru/20240720/maldivy-1958594214.html

https://ria.ru/20240720/azovskoe-1949722933.html

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новости - туризм, кипр, испания, италия, ассоциация туроператоров россии (атор)