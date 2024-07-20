https://ria.ru/20240720/efimov-1960858263.html

Ефимов: малый и средний бизнес приобрел у Москвы 240 объектов недвижимости

Ефимов: малый и средний бизнес приобрел у Москвы 240 объектов недвижимости - РИА Новости, 20.07.2024

Ефимов: малый и средний бизнес приобрел у Москвы 240 объектов недвижимости

За январь-июнь 2024 года представители малого и среднего предпринимательства (МСП) приобрели у города по праву преимущественного выкупа арендуемых помещений 240 РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T13:07

2024-07-20T13:07

2024-07-20T13:07

экономика

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. За январь-июнь 2024 года представители малого и среднего предпринимательства (МСП) приобрели у города по праву преимущественного выкупа арендуемых помещений 240 объектов недвижимости, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."С начала года представители малого и среднего бизнеса по праву преимущественного выкупа арендуемых у города помещений приобрели 240 объектов недвижимости общей площадью свыше 38 тысяч квадратных метров. Это почти в полтора раза больше, чем в первом полугодии 2023 года, когда с субъектами МСП было заключено 164 договора купли-продажи", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.Предприниматели, арендующие у города недвижимость не менее года и внесенные в реестр субъектов МСП, могут ее выкупить. Уточняется, что чаще всего такая недвижимость используется инвесторами для торговли и в сфере услуг, что помогает развивать городскую инфраструктуру и создавать рабочие места.Из всех договоров 46% было заключено по объектам в центре, на юге и западе Москвы - это около 17,6 тысячи квадратных метров."Субъекты МСП могут выкупить у города уже используемую ими коммерческую недвижимость без конкурса по рыночной цене, которую определяют независимые оценщики. В этом случае бизнес вправе приватизировать помещение сразу или в рассрочку с ежемесячными или ежеквартальными выплатами. Последний вариант выбирает подавляющее большинство предпринимателей: в первом полугодии 2024 года они выкупили с использованием рассрочки 233 объекта общей площадью 37 тысяч квадратных метров", – приводятся слова главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана.Перечень имущества для передачи субъектам МСП находится на портале mos.ru – это более 1,1 тысячи объектов нежилого фонда общей площадью до 130 тысяч квадратных метров.

https://ria.ru/20240719/efimov-1960676432.html

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