В Воронежской области произошло смертельное ДТП
Один человек погиб и девять пострадали в ДТП под Воронежем
© Фото : Полиция Воронежской области/TelegramМесто ДТП, где произошло столкновение двух КамАЗов, иномарки, микроавтобуса и "Газели" под Воронежем
Место ДТП, где произошло столкновение двух КамАЗов, иномарки, микроавтобуса и "Газели" под Воронежем
ВОРОНЕЖ, 20 июл — РИА Новости. Один человек погиб и девять пострадали в результате столкновения двух грузовиков, иномарки, микроавтобуса и "Газели" в Воронежской области, сообщил региональный главк МВД пв Telegram-канале.
Авария произошла в 00:10 мск в Павловском районе, на 687-м километре федеральной автодороги М-4 "Дон".
"Житель Воронежа, управляя автомобилем КамАЗ, буксируя на жесткой сцепке другой КамАЗ, по предварительным данным, допустил выезд на полосу встречного движения, в результате чего допустил столкновение со Škoda Octavia под управлением 42-летнего жителя Московской области", — говорится в релизе.
После этого он столкнулся с "Газелью", за рулем которой был 52-летний житель Курска. А затем микроавтобус Renault врезался в буксируемый КамАЗ.
В результате ДТП водитель "Газели" умер на месте от полученных травм. Девять человек доставили в больницу: это водители КамАЗа, Škoda и Renault, а также пассажиры: три женщины 19, 49 и 63 лет, 18-летний молодой человек и двое подростков 12 и 16 лет.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.