Рейтинг@Mail.ru
В Воронежской области произошло смертельное ДТП - РИА Новости, 20.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:03 20.07.2024 (обновлено: 13:12 20.07.2024)
https://ria.ru/20240720/dtp-1960890681.html
В Воронежской области произошло смертельное ДТП
В Воронежской области произошло смертельное ДТП - РИА Новости, 20.07.2024
В Воронежской области произошло смертельное ДТП
Один человек погиб и девять пострадали в результате столкновения двух грузовиков, иномарки, микроавтобуса и "Газели" в Воронежской области, сообщил региональный РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T11:03
2024-07-20T13:12
происшествия
воронеж
павловский район
воронежская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/14/1960890177_0:391:576:715_1920x0_80_0_0_3e6d4fb774eb651c60655712d70beef1.jpg
ВОРОНЕЖ, 20 июл — РИА Новости. Один человек погиб и девять пострадали в результате столкновения двух грузовиков, иномарки, микроавтобуса и "Газели" в Воронежской области, сообщил региональный главк МВД пв Telegram-канале. Авария произошла в 00:10 мск в Павловском районе, на 687-м километре федеральной автодороги М-4 "Дон". "Житель Воронежа, управляя автомобилем КамАЗ, буксируя на жесткой сцепке другой КамАЗ, по предварительным данным, допустил выезд на полосу встречного движения, в результате чего допустил столкновение со Škoda Octavia под управлением 42-летнего жителя Московской области", — говорится в релизе.После этого он столкнулся с "Газелью", за рулем которой был 52-летний житель Курска. А затем микроавтобус Renault врезался в буксируемый КамАЗ.В результате ДТП водитель "Газели" умер на месте от полученных травм. Девять человек доставили в больницу: это водители КамАЗа, Škoda и Renault, а также пассажиры: три женщины 19, 49 и 63 лет, 18-летний молодой человек и двое подростков 12 и 16 лет. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
https://ria.ru/20240719/avariya-1960838970.html
https://ria.ru/20240718/novgorod-1960467103.html
воронеж
павловский район
воронежская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/14/1960890177_0:337:576:769_1920x0_80_0_0_13bd5908c00edccc2f97ead7036f7893.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, воронеж, павловский район, воронежская область
Происшествия, Воронеж, Павловский район, Воронежская область
В Воронежской области произошло смертельное ДТП

Один человек погиб и девять пострадали в ДТП под Воронежем

© Фото : Полиция Воронежской области/TelegramМесто ДТП, где произошло столкновение двух КамАЗов, иномарки, микроавтобуса и "Газели" под Воронежем
Место ДТП, где произошло столкновение двух КамАЗов, иномарки, микроавтобуса и Газели под Воронежем - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© Фото : Полиция Воронежской области/Telegram
Место ДТП, где произошло столкновение двух КамАЗов, иномарки, микроавтобуса и "Газели" под Воронежем
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 20 июл — РИА Новости. Один человек погиб и девять пострадали в результате столкновения двух грузовиков, иномарки, микроавтобуса и "Газели" в Воронежской области, сообщил региональный главк МВД пв Telegram-канале.
Авария произошла в 00:10 мск в Павловском районе, на 687-м километре федеральной автодороги М-4 "Дон".
Место ДТП с участием троллейбуса в Саратове - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
В Саратове рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с троллейбусом
Вчера, 21:10
"Житель Воронежа, управляя автомобилем КамАЗ, буксируя на жесткой сцепке другой КамАЗ, по предварительным данным, допустил выезд на полосу встречного движения, в результате чего допустил столкновение со Škoda Octavia под управлением 42-летнего жителя Московской области", — говорится в релизе.
После этого он столкнулся с "Газелью", за рулем которой был 52-летний житель Курска. А затем микроавтобус Renault врезался в буксируемый КамАЗ.
В результате ДТП водитель "Газели" умер на месте от полученных травм. Девять человек доставили в больницу: это водители КамАЗа, Škoda и Renault, а также пассажиры: три женщины 19, 49 и 63 лет, 18-летний молодой человек и двое подростков 12 и 16 лет.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
В Нижнем Новгороде экс-судью оштрафовали за инсценировку ДТП
18 июля, 13:48
 
ПроисшествияВоронежПавловский районВоронежская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала