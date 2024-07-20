https://ria.ru/20240720/dtp-1960890681.html

В Воронежской области произошло смертельное ДТП

В Воронежской области произошло смертельное ДТП - РИА Новости, 20.07.2024

В Воронежской области произошло смертельное ДТП

Один человек погиб и девять пострадали в результате столкновения двух грузовиков, иномарки, микроавтобуса и "Газели" в Воронежской области, сообщил региональный РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T11:03

2024-07-20T11:03

2024-07-20T13:12

происшествия

воронеж

павловский район

воронежская область

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ВОРОНЕЖ, 20 июл — РИА Новости. Один человек погиб и девять пострадали в результате столкновения двух грузовиков, иномарки, микроавтобуса и "Газели" в Воронежской области, сообщил региональный главк МВД пв Telegram-канале. Авария произошла в 00:10 мск в Павловском районе, на 687-м километре федеральной автодороги М-4 "Дон". "Житель Воронежа, управляя автомобилем КамАЗ, буксируя на жесткой сцепке другой КамАЗ, по предварительным данным, допустил выезд на полосу встречного движения, в результате чего допустил столкновение со Škoda Octavia под управлением 42-летнего жителя Московской области", — говорится в релизе.После этого он столкнулся с "Газелью", за рулем которой был 52-летний житель Курска. А затем микроавтобус Renault врезался в буксируемый КамАЗ.В результате ДТП водитель "Газели" умер на месте от полученных травм. Девять человек доставили в больницу: это водители КамАЗа, Škoda и Renault, а также пассажиры: три женщины 19, 49 и 63 лет, 18-летний молодой человек и двое подростков 12 и 16 лет. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20240719/avariya-1960838970.html

https://ria.ru/20240718/novgorod-1960467103.html

воронеж

павловский район

воронежская область

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происшествия, воронеж, павловский район, воронежская область