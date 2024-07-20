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Российские специалисты изучили новейший украинский дрон-дальнолет
Российские специалисты изучили новейший украинский дрон-дальнолет - РИА Новости, 20.07.2024
Российские специалисты изучили новейший украинский дрон-дальнолет
Российским специалистам удалось заполучить перспективный украинский беспилотник, способный разгоняться при приближении к зонам действия ПВО и РЭБ, рассказал РИА РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T05:05
2024-07-20T05:05
2024-07-20T09:41
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Российским специалистам удалось заполучить перспективный украинский беспилотник, способный разгоняться при приближении к зонам действия ПВО и РЭБ, рассказал РИА Новости гендиректор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин. "Нам удалось изучить украинский дрон-камикадзе. Это принципиально новая разработка противника — данный БПЛА оснащен реактивным двигателем, что делает его более дорогим и сокращает дальность полета, однако есть и преимущества, учтя которые мы получим бесценные данные по противодействию этой новой угрозе", — сказал он. Так, одна из особенностей дрона — способность резко разгоняться, приближаясь к зоне действия систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. "Создавая этот реактивный дальнолет, противник пошел на удорожание и сокращение дальности полета, чтобы получить возможность в нужный момент "дать по газам", — пояснил Кузякин. Он подчеркнул, что результаты анализа дрона передали соответствующим структурам. "Мы уже передали данные "куда надо". Опыт изучается, вырабатываются меры противодействия. Пускай противник не думает, что мы не в курсе его дальнейших шагов. Анализ каждой такой "птички" рассказывает нам о нем гораздо больше, чем любой агент или пленный дроновод", — заключил собеседник агентства. ЦКБР занимается полным циклом вопросов боевого применения FPV-систем: от обучения пилотированию и эффективному применению до производства самих дронов. За годы работы компания создала линейку боевых FPV-дронов "Джокер" и комплекс наземного оборудования. Последняя на сегодняшний день модель "Джокер-10" несет полезную нагрузку до пяти килограммов и развивает скорость до 100 километров в час (до 200 километров в час без полезной нагрузки). Научный костяк центра — выпускники МФТИ.
https://ria.ru/20240713/rakety-1959381830.html
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технологии, московский физико-технический институт, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Московский физико-технический институт, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия
Российские специалисты изучили новейший украинский дрон-дальнолет
ЦКБР: российским специалистам удалось изучить дрон дальнолет-камикадзе ВСУ
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Российским специалистам удалось заполучить перспективный украинский беспилотник, способный разгоняться при приближении к зонам действия ПВО и РЭБ, рассказал РИА Новости гендиректор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.
"Нам удалось изучить украинский дрон-камикадзе. Это принципиально новая разработка противника — данный БПЛА оснащен реактивным двигателем, что делает его более дорогим и сокращает дальность полета, однако есть и преимущества, учтя которые мы получим бесценные данные по противодействию этой новой угрозе", — сказал он.
Так, одна из особенностей дрона — способность резко разгоняться, приближаясь к зоне действия систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.
"Создавая этот реактивный дальнолет, противник пошел на удорожание и сокращение дальности полета, чтобы получить возможность в нужный момент "дать по газам", — пояснил Кузякин.
Он подчеркнул, что результаты анализа дрона передали соответствующим структурам.
"Мы уже передали данные "куда надо". Опыт изучается, вырабатываются меры противодействия. Пускай противник не думает, что мы не в курсе его дальнейших шагов. Анализ каждой такой "птички" рассказывает нам о нем гораздо больше, чем любой агент или пленный дроновод", — заключил собеседник агентства.
ЦКБР занимается полным циклом вопросов боевого применения FPV-систем: от обучения пилотированию и эффективному применению до производства самих дронов. За годы работы компания создала линейку боевых FPV-дронов "Джокер" и комплекс наземного оборудования. Последняя на сегодняшний день модель "Джокер-10" несет полезную нагрузку до пяти килограммов и развивает скорость до 100 километров в час (до 200 километров в час без полезной нагрузки). Научный костяк центра — выпускники МФТИ
.