https://ria.ru/20240720/dagestan-1960943231.html

В Дагестане опровергли сообщения об убийстве участника СВО радикалами

В Дагестане опровергли сообщения об убийстве участника СВО радикалами - РИА Новости, 20.07.2024

В Дагестане опровергли сообщения об убийстве участника СВО радикалами

Распространяемая в Сети информация о том, что в селе Агачаул в Дагестане радикалы напали и убили участника специальной военной операции, не соответствует... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T17:36

2024-07-20T17:36

2024-07-20T17:36

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 20 июл - РИА Новости. Распространяемая в Сети информация о том, что в селе Агачаул в Дагестане радикалы напали и убили участника специальной военной операции, не соответствует действительности, преступление произошло на почве земельного спора между родственниками, сообщило министерство по национальной политике и делам религий республики в Telegram-канале. Ранее в следственном управлении СК РФ по Дагестану сообщили, что 13 июля на окраине села Агачаул из-за земельного спора между местными жителями произошла драка, в ходе которой один из участников не менее 13 раз выстрелил из огнестрельного оружия в место скопления людей. В результате один человек погиб, еще нескольких с ранениями доставили в больницу. Было возбуждено уголовное дело об убийстве, покушении на убийство и незаконном обороте оружия. По подозрению в совершении преступлений задержали 25-летнего жителя села. "В социальных сетях распространяется информация о том, что якобы местные радикалы в селе Агачаул напали и убили участника СВО. Данная информация не соответствует действительности. Основная причина конфликта – это земельный спор между родственниками из-за земельного участка", – говорится в сообщении. Депутат Госдумы генерал-майор полиции Абдулхаким Гаджиев также заявил, что трагедия произошла на почве бытового конфликта, возникшего из-за земельного спора. Он призвал излишне не нагнетать страсти и отметил, что "подобное могло случиться с каждым — и с участником спецоперации, и с любым другим человеком". Пресс-служба СУСК России по Дагестану между тем сообщает, что расследование уголовного дела продолжается. В ходе следствия установлено, что с 2016 года между двумя семьями из Агачаула идет спор за участок, расположенный на окраине села в местности под названием "Елки". Тринадцатого июля на встрече представителей двух семей произошел конфликт с применением огнестрельного оружия, в ходе которого один человек погиб и четверо получили ранения различной степени тяжести. Также отмечается, что родственникам как участникам СВО администрация села выделила четыре земельных участка. Несмотря на это, у обеих сторон конфликта сохранились притязания на спорный участок. Как сообщал ранее РИА Новости источник в правоохранительных органах республики, в числе раненых – отец и брат убитого.

https://ria.ru/20240719/zaderzhanie-1960848268.html

https://ria.ru/20240425/ograblenie-1942255815.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан