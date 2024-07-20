https://ria.ru/20240720/chicherina-1960868093.html
Чичерина выступила с концертом в зоне СВО
Чичерина выступила с концертом в зоне СВО - РИА Новости, 20.07.2024
Чичерина выступила с концертом в зоне СВО
Заслуженная артистка России Юлия Чичерина выступила с концертом для военнослужащих группировки войск "Центр" в зоне проведения СВО, рассказали журналистам в... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T05:15
2024-07-20T05:15
2024-07-20T08:44
специальная военная операция на украине
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юлия чичерина
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центральный военный округ
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ЛУГАНСК, 20 июл - РИА Новости. Заслуженная артистка России Юлия Чичерина выступила с концертом для военнослужащих группировки войск "Центр" в зоне проведения СВО, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Концерт с участием Заслуженной артистки России Юлии Чичериной и фронтового коллектива Ансамбля песни и пляски Центрального военного округа состоялся в тыловой зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в МО. В ведомстве отметили, что основу музыкальной программы составили песни Чичериной на стихи известного писателя Александра Проханова. Певица совместно с музыкантами и балетной группой Ансамбля песни и пляски ЦВО также исполнила несколько новых песен о народе Донбасса. "Сегодня прекрасный день, прекрасный концерт. Рада вновь встретится с вами. Только с Ансамблем Центрального военного округа я так шумно играю, и мне это нравится", – сказала Чичерина.
https://ria.ru/20240719/kontsert-1960840378.html
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Концерт Чичериной для военнослужащих в зоне СВО
Чичерина выступила для военнослужащих группировки войск "Центр" в зоне СВО, сообщили в Минобороны.
2024-07-20T05:15
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россия, донбасс, юлия чичерина, александр проханов, центральный военный округ, вооруженные силы рф, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донбасс, Юлия Чичерина, Александр Проханов, Центральный военный округ, Вооруженные силы РФ, Общество
Чичерина выступила с концертом в зоне СВО
Чичерина выступила для военнослужащих группировки войск "Центр" в зоне СВО