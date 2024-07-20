https://ria.ru/20240720/chicherina-1960868093.html

Чичерина выступила с концертом в зоне СВО

Чичерина выступила с концертом в зоне СВО - РИА Новости, 20.07.2024

Чичерина выступила с концертом в зоне СВО

Заслуженная артистка России Юлия Чичерина выступила с концертом для военнослужащих группировки войск "Центр" в зоне проведения СВО, рассказали журналистам в... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T05:15

2024-07-20T05:15

2024-07-20T08:44

специальная военная операция на украине

россия

донбасс

юлия чичерина

александр проханов

центральный военный округ

вооруженные силы рф

общество

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ЛУГАНСК, 20 июл - РИА Новости. Заслуженная артистка России Юлия Чичерина выступила с концертом для военнослужащих группировки войск "Центр" в зоне проведения СВО, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Концерт с участием Заслуженной артистки России Юлии Чичериной и фронтового коллектива Ансамбля песни и пляски Центрального военного округа состоялся в тыловой зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в МО. В ведомстве отметили, что основу музыкальной программы составили песни Чичериной на стихи известного писателя Александра Проханова. Певица совместно с музыкантами и балетной группой Ансамбля песни и пляски ЦВО также исполнила несколько новых песен о народе Донбасса. "Сегодня прекрасный день, прекрасный концерт. Рада вновь встретится с вами. Только с Ансамблем Центрального военного округа я так шумно играю, и мне это нравится", – сказала Чичерина.

https://ria.ru/20240719/kontsert-1960840378.html

https://ria.ru/20240602/kontsert-1949956258.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Концерт Чичериной для военнослужащих в зоне СВО Чичерина выступила для военнослужащих группировки войск "Центр" в зоне СВО, сообщили в Минобороны. 2024-07-20T05:15 true PT1M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, донбасс, юлия чичерина, александр проханов, центральный военный округ, вооруженные силы рф, общество