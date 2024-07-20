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Фигурант дела Иванова Бородин пожаловался на проблемы со здоровьем - РИА Новости, 20.07.2024
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05:08 20.07.2024 (обновлено: 09:10 20.07.2024)
https://ria.ru/20240720/borodin-1960867548.html
Фигурант дела Иванова Бородин пожаловался на проблемы со здоровьем
Фигурант дела Иванова Бородин пожаловался на проблемы со здоровьем - РИА Новости, 20.07.2024
Фигурант дела Иванова Бородин пожаловался на проблемы со здоровьем
Сергей Бородин, фигурант дела о взятках бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, пожаловался на проблемы со здоровьем и просил смягчить ему меру... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T05:08
2024-07-20T09:10
происшествия
тимур иванов
сергей бородин
александр фомин
россия
дело замминистра обороны тимура иванова
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Сергей Бородин, фигурант дела о взятках бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, пожаловался на проблемы со здоровьем и просил смягчить ему меру пресечения, следует из официальных судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "У Бородина имеются заболевания, а именно гипертония и аритмия сердца, в связи с чем его адвокат просил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста либо подписки о невыезде и надлежащем поведении", — говорится в документе. На прошлой неделе Басманный суд Москвы продлил срок ареста Иванову и Бородину до 23 сентября. По делу также проходит совладелец "Олимпситистроя" Александр Фомин. Иванова, курировавшего в Минобороны работу военно-строительного комплекса, задержали в конце апреля. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере — по словам адвоката Мурада Мусаева, речь идет о сумме порядка миллиарда рублей. Бородин, по данным следствия, был другом Иванова и также участвовал в преступном сговоре.В даче взятки обвиняют Фомина. Как утверждает следствие, он оказывал Иванову, Бородину и другим лицам услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом или реконструкцией здания.
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происшествия, тимур иванов, сергей бородин, александр фомин, россия, дело замминистра обороны тимура иванова
Происшествия, Тимур Иванов, Сергей Бородин, Александр Фомин, Россия, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Фигурант дела Иванова Бородин пожаловался на проблемы со здоровьем

Фигурант дела Иванова Бородин попросил смягчить ему меру пресечения

© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города МосквыФигурант по делу о получении взятки заместителем министра обороны Сергей Бородин в Басманном суде
Фигурант по делу о получении взятки заместителем министра обороны Сергей Бородин в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы
Фигурант по делу о получении взятки заместителем министра обороны Сергей Бородин в Басманном суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Сергей Бородин, фигурант дела о взятках бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, пожаловался на проблемы со здоровьем и просил смягчить ему меру пресечения, следует из официальных судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"У Бородина имеются заболевания, а именно гипертония и аритмия сердца, в связи с чем его адвокат просил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста либо подписки о невыезде и надлежащем поведении", — говорится в документе.
Сотрудники СИЗО - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
Фигурант дела экс-замминистра обороны Иванова умер в московском СИЗО
13 июля, 14:27
На прошлой неделе Басманный суд Москвы продлил срок ареста Иванову и Бородину до 23 сентября. По делу также проходит совладелец "Олимпситистроя" Александр Фомин.
Иванова, курировавшего в Минобороны работу военно-строительного комплекса, задержали в конце апреля. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере — по словам адвоката Мурада Мусаева, речь идет о сумме порядка миллиарда рублей. Бородин, по данным следствия, был другом Иванова и также участвовал в преступном сговоре.
В даче взятки обвиняют Фомина. Как утверждает следствие, он оказывал Иванову, Бородину и другим лицам услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом или реконструкцией здания.
Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов на заседании по его делу в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
Следствие изучит данные о телефонных разговорах Тимура Иванова
13 июля, 07:44
 
ПроисшествияТимур ИвановСергей БородинАлександр ФоминРоссияДело замминистра обороны Тимура Иванова
 
 
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