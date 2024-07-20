https://ria.ru/20240720/borodin-1960867548.html

Фигурант дела Иванова Бородин пожаловался на проблемы со здоровьем

Фигурант дела Иванова Бородин пожаловался на проблемы со здоровьем - РИА Новости, 20.07.2024

Фигурант дела Иванова Бородин пожаловался на проблемы со здоровьем

Сергей Бородин, фигурант дела о взятках бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, пожаловался на проблемы со здоровьем и просил смягчить ему меру... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T05:08

2024-07-20T05:08

2024-07-20T09:10

происшествия

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сергей бородин

александр фомин

россия

дело замминистра обороны тимура иванова

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Сергей Бородин, фигурант дела о взятках бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, пожаловался на проблемы со здоровьем и просил смягчить ему меру пресечения, следует из официальных судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "У Бородина имеются заболевания, а именно гипертония и аритмия сердца, в связи с чем его адвокат просил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста либо подписки о невыезде и надлежащем поведении", — говорится в документе. На прошлой неделе Басманный суд Москвы продлил срок ареста Иванову и Бородину до 23 сентября. По делу также проходит совладелец "Олимпситистроя" Александр Фомин. Иванова, курировавшего в Минобороны работу военно-строительного комплекса, задержали в конце апреля. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере — по словам адвоката Мурада Мусаева, речь идет о сумме порядка миллиарда рублей. Бородин, по данным следствия, был другом Иванова и также участвовал в преступном сговоре.В даче взятки обвиняют Фомина. Как утверждает следствие, он оказывал Иванову, Бородину и другим лицам услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом или реконструкцией здания.

https://ria.ru/20240713/figurant-1959428658.html

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происшествия, тимур иванов, сергей бородин, александр фомин, россия, дело замминистра обороны тимура иванова