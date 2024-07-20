https://ria.ru/20240720/bil-1960903674.html

В Москве задержали блогера Эдварда Била, сообщил источник

В Москве задержали блогера Эдварда Била, сообщил источник - РИА Новости, 20.07.2024

В Москве задержали блогера Эдварда Била, сообщил источник

Блогера Эдуарда Биля, известного как Эдвард Бил, задержали в центре Москвы после того, как он прокатился на самокате в форме сотрудников Госавтоинспекции,... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T13:03

2024-07-20T13:03

2024-07-20T13:54

происшествия

москва

одинцово

московская область (подмосковье)

эдвард бил (блогер)

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Блогера Эдуарда Биля, известного как Эдвард Бил, задержали в центре Москвы после того, как он прокатился на самокате в форме сотрудников Госавтоинспекции, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Его задержали на одной из центральных улиц Москвы, он разъезжал на самокате в форме с надписью "Самокатная патрульная служба", — сказал собеседник агентства.По его словам, блогеру может грозить до 15 суток ареста за хулиганство. В столичном главке МВД РИА Новости уточнили, что накануне полицейские задержали в в центре Москвы двух человек за нарушение общественного порядка. Обоих доставили в отдел полиции и составили на них административные материалы по статье о мелком хулиганстве.При этом подмосковная прокуратура начала проверку из-за появившегося в соцсетях видео, на котором Бил катается в Одинцово на электросамокате в одежде, "визуально схожей с формой сотрудников ГАИ". Бил — виновник резонансного ДТП, случившегося в апреле 2021 года в центре столицы. За рулем спорткара AudiRS6 он выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля. Тогда тяжелые травмы получила сотрудница аппарата Госдумы. Суд отправил Била в колонию на год и два месяца.

https://ria.ru/20240718/bloger-1960387715.html

москва

одинцово

московская область (подмосковье)

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происшествия, москва, одинцово, московская область (подмосковье), эдвард бил (блогер)