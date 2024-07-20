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В Москве задержали блогера Эдварда Била, сообщил источник - РИА Новости, 20.07.2024
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13:03 20.07.2024 (обновлено: 13:54 20.07.2024)
https://ria.ru/20240720/bil-1960903674.html
В Москве задержали блогера Эдварда Била, сообщил источник
В Москве задержали блогера Эдварда Била, сообщил источник - РИА Новости, 20.07.2024
В Москве задержали блогера Эдварда Била, сообщил источник
Блогера Эдуарда Биля, известного как Эдвард Бил, задержали в центре Москвы после того, как он прокатился на самокате в форме сотрудников Госавтоинспекции,... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T13:03
2024-07-20T13:54
происшествия
москва
одинцово
московская область (подмосковье)
эдвард бил (блогер)
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Блогера Эдуарда Биля, известного как Эдвард Бил, задержали в центре Москвы после того, как он прокатился на самокате в форме сотрудников Госавтоинспекции, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. &quot;Его задержали на одной из центральных улиц Москвы, он разъезжал на самокате в форме с надписью &quot;Самокатная патрульная служба&quot;, — сказал собеседник агентства.По его словам, блогеру может грозить до 15 суток ареста за хулиганство. В столичном главке МВД РИА Новости уточнили, что накануне полицейские задержали в в центре Москвы двух человек за нарушение общественного порядка. Обоих доставили в отдел полиции и составили на них административные материалы по статье о мелком хулиганстве.При этом подмосковная прокуратура начала проверку из-за появившегося в соцсетях видео, на котором Бил катается в Одинцово на электросамокате в одежде, "визуально схожей с формой сотрудников ГАИ". Бил — виновник резонансного ДТП, случившегося в апреле 2021 года в центре столицы. За рулем спорткара AudiRS6 он выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля. Тогда тяжелые травмы получила сотрудница аппарата Госдумы. Суд отправил Била в колонию на год и два месяца.
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происшествия, москва, одинцово, московская область (подмосковье), эдвард бил (блогер)
Происшествия, Москва, Одинцово, Московская область (Подмосковье), Эдвард Бил (блогер)
В Москве задержали блогера Эдварда Била, сообщил источник

Блогера Эдварда Била задержали в Москве после езды на самокате в форме ГАИ

© СоцсетиБлогер Эдвард Бил в Подмосковье катается на электросамокате в одежде, похожей на форму сотрудников ГАИ
Блогер Эдвард Бил в Подмосковье катается на электросамокате в одежде, похожей на форму сотрудников ГАИ - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© Соцсети
Блогер Эдвард Бил в Подмосковье катается на электросамокате в одежде, похожей на форму сотрудников ГАИ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Блогера Эдуарда Биля, известного как Эдвард Бил, задержали в центре Москвы после того, как он прокатился на самокате в форме сотрудников Госавтоинспекции, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
«

"Его задержали на одной из центральных улиц Москвы, он разъезжал на самокате в форме с надписью "Самокатная патрульная служба", — сказал собеседник агентства.

По его словам, блогеру может грозить до 15 суток ареста за хулиганство.
В столичном главке МВД РИА Новости уточнили, что накануне полицейские задержали в в центре Москвы двух человек за нарушение общественного порядка. Обоих доставили в отдел полиции и составили на них административные материалы по статье о мелком хулиганстве.
При этом подмосковная прокуратура начала проверку из-за появившегося в соцсетях видео, на котором Бил катается в Одинцово на электросамокате в одежде, "визуально схожей с формой сотрудников ГАИ".
Бил — виновник резонансного ДТП, случившегося в апреле 2021 года в центре столицы. За рулем спорткара AudiRS6 он выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля. Тогда тяжелые травмы получила сотрудница аппарата Госдумы. Суд отправил Била в колонию на год и два месяца.
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ПроисшествияМоскваОдинцовоМосковская область (Подмосковье)Эдвард Бил (блогер)
 
 
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