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В США более полусотни экс-чиновников призвали Байдена выйти из гонки

В США более полусотни экс-чиновников призвали Байдена выйти из гонки - РИА Новости, 20.07.2024

В США более полусотни экс-чиновников призвали Байдена выйти из гонки

Более полусотни бывших американских чиновников, дипломатов и политических экспертов направили письмо на имя президента США Джо Байдена с призывом к нему... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T22:50

2024-07-20T22:50

2024-07-20T22:50

в мире

сша

джо байден

дональд трамп

камала харрис

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 20 июл — РИА Новости. Более полусотни бывших американских чиновников, дипломатов и политических экспертов направили письмо на имя президента США Джо Байдена с призывом к нему отказаться от планов по переизбранию из-за высокой вероятности поражения в борьбе с кандидатом на пост главы государства Дональдом Трампом. "Мы решительно верим, что сейчас время передать лидерство, и мы с уважением призываем вас это сделать", - говорится в тексте документа, имеющегося в распоряжении телеканала CNN. Всего подписи под обращением на имя американского лидера поставили 56 бывших сотрудников американских администраций, среди которых представители дипломатического корпуса, чиновники, отвечавшие за национальную безопасность, а также политические эксперты из числа сторонников Демократической партии США. "Мы твердо убеждены, что сохраняющаяся обеспокоенность дальнейшим продвижением вашей кандидатуры и растущая вероятность победы Дональда Трампа ставят ваши достижения в области национальной безопасности, а также нашу страну под недопустимый уровень риска", - указывают авторы обращения. На фоне растущей внутрипартийной критики провального выступления Байдена на дебатах с Трампом американские политики и журналисты говорят о том, что действующего президента США могут заменить на другого кандидата, наиболее вероятной заменой считается вице-президент США Камала Харрис. Несмотря на призывы многих демократов в конгрессе и доноров Демократической партии, Байден заявляет, что не собирается выходить из президентской гонки. Вместе с тем он утверждал, что Харрис абсолютно готова к тому, чтобы стать президентом в случае, если он не сможет полностью отработать второй президентский срок. Теоретически возможность выдвинуть другого кандидата у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента, если он сам не откажется от участия. При этом Байден говорит, что намерен оставаться в гонке и идти до конца, заявляя, что нет кандидатов лучше, чем он. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240720/bayden-1960970157.html

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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024