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Байден разочарован отвернувшимися от него союзниками, пишут СМИ - РИА Новости, 20.07.2024
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17:04 20.07.2024
https://ria.ru/20240720/biden-1960937922.html
Байден разочарован отвернувшимися от него союзниками, пишут СМИ
Байден разочарован отвернувшимися от него союзниками, пишут СМИ - РИА Новости, 20.07.2024
Байден разочарован отвернувшимися от него союзниками, пишут СМИ
Президент США Джо Байден разочарован своими ближайшими и союзниками и друзьями, которые отворачиваются от него и не верят в возможность его победы над... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T17:04
2024-07-20T17:04
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
нэнси пелоси
выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден разочарован своими ближайшими и союзниками и друзьями, которые отворачиваются от него и не верят в возможность его победы над республиканским кандидатом Дональдом Трампом на выборах главы государства в ноябре, сообщает телеканал ABC News. "Байден лично разочарован демократами, включая некоторых из его ближайших друзей и союзников, которые отворачиваются от него", - заявил журналист издания из состава пула журналистов Белого дома. Отмечается, что на сегодняшний день уже 37 членов демократической партии США публично призывают Байдена выйти из гонки, среди них и давняя соратница президента в палате представителей Нэнси Пелоси, занимавшая ранее пост спикера. По данным ABC News, она ждет, что президент уже скоро примет решение о возможном выходе из гонки. Кроме Пелоси, к Байдену обратились также лидеры демократов в сенате и палате представителей Чак Шумер и Хаким Джеффрис, которые предупредили главу государства, что его поражение в битве с Трампом подорвет и позиции демократов на Капитолии. По сведениям телеканала, у избирательного штаба Байдена уже заканчиваются деньги на продолжение кампании. С целью обеспечить новые поступления средств вице-президент США Канала Харрис в пятницу созвонилась с главными донорами демократов, однако разговор "прошел плохо", поскольку "доноры были в ярости", настаивая на выходе главы Белого дома из конки. Ранее газета Politico сообщала, что высокопоставленные члены Демократической партии США координируют действия, чтобы вытеснить Байдена из предвыборной гонки, это разозлило ближайший круг президента. По словам источников, некоторые приближенные к Байдену начали вести частные беседы, в которых впервые заговорили о том, что лучшим вариантом для партии может быть уход главы государства в отставку. На фоне растущей внутрипартийной критики провального выступления Байдена на дебатах с Трампом американские политики и журналисты говорят о том, что действующего президента США могут заменить на другого кандидата, наиболее вероятной заменой считается вице-президент Камала Харрис. Несмотря на призывы многих демократов в конгрессе и доноров Демократической партии, Байден заявляет, что не собирается выходить из президентской гонки. Вместе с тем он утверждал, что Харрис абсолютно готова к тому, чтобы стать президентом в случае, если он не сможет полностью отработать второй президентский срок. Теоретически возможность выдвинуть другого кандидата у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента, если он сам не откажется от участия. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240720/ssha-1960924885.html
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, нэнси пелоси, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Нэнси Пелоси, Выборы президента США — 2024
Байден разочарован отвернувшимися от него союзниками, пишут СМИ

ABC News: Байден разочарован друзьями, которые не верят в его победу над Трампом

© AP Photo / Manuel Balce CenetaДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден разочарован своими ближайшими и союзниками и друзьями, которые отворачиваются от него и не верят в возможность его победы над республиканским кандидатом Дональдом Трампом на выборах главы государства в ноябре, сообщает телеканал ABC News.
"Байден лично разочарован демократами, включая некоторых из его ближайших друзей и союзников, которые отворачиваются от него", - заявил журналист издания из состава пула журналистов Белого дома.
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Отмечается, что на сегодняшний день уже 37 членов демократической партии США публично призывают Байдена выйти из гонки, среди них и давняя соратница президента в палате представителей Нэнси Пелоси, занимавшая ранее пост спикера. По данным ABC News, она ждет, что президент уже скоро примет решение о возможном выходе из гонки.
Кроме Пелоси, к Байдену обратились также лидеры демократов в сенате и палате представителей Чак Шумер и Хаким Джеффрис, которые предупредили главу государства, что его поражение в битве с Трампом подорвет и позиции демократов на Капитолии.
По сведениям телеканала, у избирательного штаба Байдена уже заканчиваются деньги на продолжение кампании. С целью обеспечить новые поступления средств вице-президент США Канала Харрис в пятницу созвонилась с главными донорами демократов, однако разговор "прошел плохо", поскольку "доноры были в ярости", настаивая на выходе главы Белого дома из конки.
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Ранее газета Politico сообщала, что высокопоставленные члены Демократической партии США координируют действия, чтобы вытеснить Байдена из предвыборной гонки, это разозлило ближайший круг президента. По словам источников, некоторые приближенные к Байдену начали вести частные беседы, в которых впервые заговорили о том, что лучшим вариантом для партии может быть уход главы государства в отставку.
На фоне растущей внутрипартийной критики провального выступления Байдена на дебатах с Трампом американские политики и журналисты говорят о том, что действующего президента США могут заменить на другого кандидата, наиболее вероятной заменой считается вице-президент Камала Харрис. Несмотря на призывы многих демократов в конгрессе и доноров Демократической партии, Байден заявляет, что не собирается выходить из президентской гонки. Вместе с тем он утверждал, что Харрис абсолютно готова к тому, чтобы стать президентом в случае, если он не сможет полностью отработать второй президентский срок. Теоретически возможность выдвинуть другого кандидата у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента, если он сам не откажется от участия.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
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