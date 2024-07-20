https://ria.ru/20240720/bespilotnik-1960874690.html
В Смоленской области сбили украинский беспилотник
В Смоленской области сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 20.07.2024
В Смоленской области сбили украинский беспилотник
в Telegram-канале. РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T08:17
2024-07-20T08:17
2024-07-20T08:17
специальная военная операция на украине
происшествия
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Пострадавших и разрушений в результате падения обломков БПЛА в Смоленской области нет, оперативные службы работают на месте, сообщил губернатор Василий Анохин в Telegram-канале.Ранее в Минобороны России сообщили, что за ночь с пятницы на субботу над Смоленской областью был перехвачен и уничтожен один украинский беспилотник. "Уважаемые смоляне! Сегодня утром в Смоленском районе силами ПВО и РЭБ сбит беспилотный летательный аппарат. В результате падения обломков пострадавших и разрушений на земле нет. Все оперативные службы работают на месте событий. Прошу сохранять спокойствие и не вести съемку работы ПВО", - написал губернатор.
https://ria.ru/20240716/nastuplenie-1959934747.html
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происшествия, смоленская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Смоленская область, Россия
В Смоленской области сбили украинский беспилотник
Анохин: пострадавших при падении обломков БПЛА в Смоленской области нет