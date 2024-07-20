Рейтинг@Mail.ru
В Смоленской области сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 20.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:17 20.07.2024
https://ria.ru/20240720/bespilotnik-1960874690.html
В Смоленской области сбили украинский беспилотник
В Смоленской области сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 20.07.2024
В Смоленской области сбили украинский беспилотник
в Telegram-канале. РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T08:17
2024-07-20T08:17
специальная военная операция на украине
происшествия
смоленская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153166/37/1531663799_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_9d65b839ead9e36c62af1d7ae77d3694.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Пострадавших и разрушений в результате падения обломков БПЛА в Смоленской области нет, оперативные службы работают на месте, сообщил губернатор Василий Анохин в Telegram-канале.Ранее в Минобороны России сообщили, что за ночь с пятницы на субботу над Смоленской областью был перехвачен и уничтожен один украинский беспилотник. &quot;Уважаемые смоляне! Сегодня утром в Смоленском районе силами ПВО и РЭБ сбит беспилотный летательный аппарат. В результате падения обломков пострадавших и разрушений на земле нет. Все оперативные службы работают на месте событий. Прошу сохранять спокойствие и не вести съемку работы ПВО&quot;, - написал губернатор.
https://ria.ru/20240716/nastuplenie-1959934747.html
смоленская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153166/37/1531663799_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_948080c5e9783b6eaf3dfdb72482ca12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, смоленская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Смоленская область, Россия
В Смоленской области сбили украинский беспилотник

Анохин: пострадавших при падении обломков БПЛА в Смоленской области нет

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкНаземный модуль помех
Наземный модуль помех - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Наземный модуль помех. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Пострадавших и разрушений в результате падения обломков БПЛА в Смоленской области нет, оперативные службы работают на месте, сообщил губернатор Василий Анохин в Telegram-канале.
Ранее в Минобороны России сообщили, что за ночь с пятницы на субботу над Смоленской областью был перехвачен и уничтожен один украинский беспилотник.
«

"Уважаемые смоляне! Сегодня утром в Смоленском районе силами ПВО и РЭБ сбит беспилотный летательный аппарат. В результате падения обломков пострадавших и разрушений на земле нет. Все оперативные службы работают на месте событий. Прошу сохранять спокойствие и не вести съемку работы ПВО", - написал губернатор.

Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
"Не хватит сил": ВСУ сообщили плохие новости из-за хода России в зоне СВО
16 июля, 09:49
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСмоленская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала