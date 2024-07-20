https://ria.ru/20240720/bayden-1960936204.html

Кандидат на пост вице-президента США призвал Байдена уйти в отставку

Кандидат на пост вице-президента США призвал Байдена уйти в отставку - РИА Новости, 20.07.2024

Кандидат на пост вице-президента США призвал Байдена уйти в отставку

Кандидат на пост вице-президента США от республиканцев, сенатор Джей Ди Вэнс выступил в соцсети X с призывом к действующему главе государства Джо Байдену уйти в РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T16:54

2024-07-20T16:54

2024-07-20T17:37

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ВАШИНГТОН, 20 июл — РИА Новости. Кандидат на пост вице-президента США от республиканцев, сенатор Джей Ди Вэнс выступил в соцсети X с призывом к действующему главе государства Джо Байдену уйти в отставку, если тот не может бороться за второй срок."Если ты не можешь участвовать в гонке, ты не можешь и служить. Он должен немедленно уйти в отставку", — написал Вэнс.По мнению соратника Дональда Трампа, все, кто считает, что Байден должен отказаться от участия в выборах, но не уходить с поста президента, "проявляют абсурдный уровень цинизма".После провала действующего главы Белого дома на дебатах с Трампом среди демократов все чаще звучат призывы выдвинуть другого кандидата. Наиболее вероятным претендентом считается вице-президент Камала Харрис. Теоретически возможность заменить кандидата будет у Демпартии на съезде в августе, но на практике тяжело вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента, если он сам не откажется от участия. Байден же заявлял, что намерен идти до конца, поскольку нет кандидатов лучше, чем он. Тем не менее СМИ пишут, что он объявит о снятии с выборов уже в ближайшие дни.

https://ria.ru/20240719/ssha-1960619203.html

https://ria.ru/20240720/bayden-1960797970.html

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сша, покушение на дональда трампа, в мире, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024